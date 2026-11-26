Gören Yılan Sanıp Korkuyor: 200 Bin TL Değerindeki Kolye 20 Dakikada Tükendi
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Elazığ'da bir kuyumcunun vitrininde sergilenen künye ve kolye, görenlerin tekrar bakmasına neden oluyor. Yılan derisini andıran desenli takı, aslında 14 ayar altından üretildi ve ilk parça sosyal medyada paylaşıldıktan yaklaşık 20 dakika sonra satıldı.
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Kaynak: İHA
Elazığ'daki bir kuyumcunun vitrininde sergilenen yılan derisi görünümlü 14 ayar altın künye ve kolye bölgede ilgi odağı oldu.
Çift taraflı kullanılabilen tasarımın bir yüzü altın, diğer yüzü yılan derisi görünümünde.
İlk parça 20 dakikada satıldı, yeni gelen ürün ise şimdilik vitrinde sergilenmeye devam edecek.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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