Karakaya, ilk takıyı sosyal medya hesaplarında paylaştıklarını ve yaklaşık 20 dakika içinde sattıklarını aktardı. Yeni ürünün de geldiğini ancak henüz paylaşmadıklarını belirten kuyumcu, takıyı bir süre daha vitrinde tutmayı düşündüklerini söyledi.

Mağazaya gelip üzerinde deneyenlerin yanı sıra görselini çekip gönderenlerin de olduğunu söyleyen Karakaya, yeni modalardan birinin bu olduğunu ifade etti.