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Mehmet Günsür'e Benzetildi: Aras Bulut İynemli'nin Yeni İmajı Gündem Oldu!

Mehmet Günsür'e Benzetildi: Aras Bulut İynemli'nin Yeni İmajı Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
05.11.2026 - 23:46
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Öyle Bir Geçer Zaman ki'den Çukur'a uzanan kariyerinde pek çok unutulmaz karaktere hayat veren Aras Bulut İynemli, bu kez imajıyla gündemde. Netflix'in Türkiye'deki 10. yıl davetine katılan oyuncu, gözlükleri ve saç stiliyle dikkat çekti. İynemli'nin yeni görünümü Mehmet Günsür'e benzetildi!

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Mete Akarsu'dan Yamaç Koçovalı'ya, Aras Bulut İynemli pek çok sevilen karakterle karşımıza çıktı.

Mete Akarsu'dan Yamaç Koçovalı'ya, Aras Bulut İynemli pek çok sevilen karakterle karşımıza çıktı.

Aras Bulut İynemli, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde canlandırdığı Mete Akarsu karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı. Ardından Muhteşem Yüzyıl'da Şehzade Bayezid'e hayat veren oyuncu, İçerde'de Çağatay Ulusoy ile başrolü paylaştı. Çukur'un Yamaç Koçovalı'sı ise kariyerinin en çok hatırlanan karakterlerinden biri oldu.

Sinema tarafında Tamam mıyız?, 7. Koğuştaki Mucize ve Atatürk filmleriyle izleyici karşısına çıkan İynemli, son olarak televizyon ekranlarında Deha'nın Devran'ına hayat verdi.

Oyuncunun yeni projeleri arasında Netflix için hazırlanan Eve Giden Yol da bulunuyor. Onur Saylak'ın yönettiği, Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı dizide İynemli, iki çocuk babası Kemal karakterini canlandırıyor. Başrolü paylaştığı Nilperi Şahinkaya ise Kemal'in eşi Şebnem'e hayat veriyor.

Netflix davetindeki yeni imajıyla Mehmet Günsür'e benzetildi!

Netflix'in Türkiye'deki 10. yıl kutlamasına katılan Aras Bulut İynemli, bu kez canlandırdığı bir karakterle değil, davet tarzıyla dikkat çekti.

Koyu renk takımını bordo tonlarında, yakası açık bir gömlekle tamamlayan oyuncunun görünümünde en çok öne çıkan detaylardan biri kalın siyah çerçeveli gözlükleri oldu. Dalgalı ve geriye doğru şekillendirdiği saçlarıyla kısa sakalı da yeni imajını tamamladı.

Alıştığımız görünümünden farklı bir tarzla objektif karşısına geçen İynemli, Mehmet Günsür'e benzetildi. Özellikle gözlükleri ve saçlarının birlikte yarattığı görünüm, iki oyuncu arasındaki benzerliği gündeme taşıdı.

Siz de Aras Bulut İynemli'nin bu halini Mehmet Günsür'e benzettiniz mi?

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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