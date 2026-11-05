Mehmet Günsür'e Benzetildi: Aras Bulut İynemli'nin Yeni İmajı Gündem Oldu!
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Mete Akarsu'dan Yamaç Koçovalı'ya, Aras Bulut İynemli pek çok sevilen karakterle karşımıza çıktı.
Netflix davetindeki yeni imajıyla Mehmet Günsür'e benzetildi!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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