Mehmet Günsür'e Benzetildi: Aras Bulut İynemli'nin Yeni İmajı Gündem Oldu!

Aras Bulut İynemli, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde canlandırdığı Mete Akarsu karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı. Ardından Muhteşem Yüzyıl'da Şehzade Bayezid'e hayat veren oyuncu, İçerde'de Çağatay Ulusoy ile başrolü paylaştı. Çukur'un Yamaç Koçovalı'sı ise kariyerinin en çok hatırlanan karakterlerinden biri oldu.

Sinema tarafında Tamam mıyız?, 7. Koğuştaki Mucize ve Atatürk filmleriyle izleyici karşısına çıkan İynemli, son olarak televizyon ekranlarında Deha'nın Devran'ına hayat verdi.

Oyuncunun yeni projeleri arasında Netflix için hazırlanan Eve Giden Yol da bulunuyor. Onur Saylak'ın yönettiği, Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı dizide İynemli, iki çocuk babası Kemal karakterini canlandırıyor. Başrolü paylaştığı Nilperi Şahinkaya ise Kemal'in eşi Şebnem'e hayat veriyor.