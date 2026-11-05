"Ah Müjgan Ah"ın Güzel Yıldızı Esen Püsküllü'nün Son Hali Ortaya Çıktı
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Yeşilçam'ın 1960'lı ve 1970'li yıllarının sevilen yıldızlarından Esen Püsküllü, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Sadri Alışık'la başrolü paylaştığı Ah Müjgan Ah filmiyle hatırlanan oyuncunun güncel fotoğrafları ortaya çıktı ve sevenlerinin dikkatini çekti. Yılları geride bırakan ünlü ismi görenlerin yorumları da konuşuldu.
Gelin, Esen Püsküllü'nün sinema yolculuğuna ve son haline birlikte bakalım.
Esen Püsküllü, bir dergi yarışmasıyla sinemaya adım attı.
Sadri Alışık'la rol aldığı "Ah Müjgan Ah" filmiyle hatıralara kazındı.
Uzun süredir sakin bir yaşam süren Püsküllü'nün güncel fotoğrafları gündem oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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