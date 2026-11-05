"Ah Müjgan Ah"ın Güzel Yıldızı Esen Püsküllü'nün Son Hali Ortaya Çıktı

Uzun süredir gözlerden uzak, sakin bir yaşam süren Püsküllü'nün ortaya çıkan güncel fotoğrafları dikkat çekti. Fotoğrafların nerede ve ne zaman çekildiği ise belirtilmedi. Püsküllü'yü gören hayranları 'Yeşilçam'ın asil güzeli' yorumlarını yaptı, bir kısmı da 'Yıllar ona uğramamış' dedi.

Oyuncu, 1966'da yönetmen Yücel Uçanoğlu ile evlenmişti. Uçanoğlu'nu 2023'te kaybeden Püsküllü'nün bu evlilikten iki çocuğu bulunuyor.