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"Ah Müjgan Ah"ın Güzel Yıldızı Esen Püsküllü'nün Son Hali Ortaya Çıktı

"Ah Müjgan Ah"ın Güzel Yıldızı Esen Püsküllü'nün Son Hali Ortaya Çıktı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
05.11.2026 - 22:46
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Yeşilçam'ın 1960'lı ve 1970'li yıllarının sevilen yıldızlarından Esen Püsküllü, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Sadri Alışık'la başrolü paylaştığı Ah Müjgan Ah filmiyle hatırlanan oyuncunun güncel fotoğrafları ortaya çıktı ve sevenlerinin dikkatini çekti. Yılları geride bırakan ünlü ismi görenlerin yorumları da konuşuldu.

Gelin, Esen Püsküllü'nün sinema yolculuğuna ve son haline birlikte bakalım.

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Esen Püsküllü, bir dergi yarışmasıyla sinemaya adım attı.

Esen Püsküllü, bir dergi yarışmasıyla sinemaya adım attı.

16 Temmuz 1946 İstanbul doğumlu Esen Püsküllü, dönemin popüler dergilerinden birinin açtığı yarışmada finale kalarak sanat dünyasının kapılarını araladı. Kısa sürede yapımcıların aranan yüzlerinden biri haline geldi.

Püsküllü, kariyeri boyunca rol aldığı 74 filmin 27'sinde başrolü paylaştı.

Sadri Alışık'la rol aldığı "Ah Müjgan Ah" filmiyle hatıralara kazındı.

Sadri Alışık'la rol aldığı "Ah Müjgan Ah" filmiyle hatıralara kazındı.

Püsküllü, Sadri Alışık, Cüneyt Arkın, Fikret Hakan ve Erol Büyükburç gibi dönemin tanınmış jönleriyle kamera karşısına geçti. Özellikle Sadri Alışık'la yakaladığı uyumla Ah Müjgan Ah filminde adını sinema tarihine yazdırdı.

Oyuncu, 1980'lerde sinemayı bırakmadan önce senaryo yazarlığına da el attı. 1975 yılında Bak Yeşil Yeşil ve Küçük Bey filmlerinin senaryolarında Püsküllü'nün imzası bulunuyor.

Uzun süredir sakin bir yaşam süren Püsküllü'nün güncel fotoğrafları gündem oldu.

Uzun süredir sakin bir yaşam süren Püsküllü'nün güncel fotoğrafları gündem oldu.

Uzun süredir gözlerden uzak, sakin bir yaşam süren Püsküllü'nün ortaya çıkan güncel fotoğrafları dikkat çekti. Fotoğrafların nerede ve ne zaman çekildiği ise belirtilmedi. Püsküllü'yü gören hayranları 'Yeşilçam'ın asil güzeli' yorumlarını yaptı, bir kısmı da 'Yıllar ona uğramamış' dedi.

Oyuncu, 1966'da yönetmen Yücel Uçanoğlu ile evlenmişti. Uçanoğlu'nu 2023'te kaybeden Püsküllü'nün bu evlilikten iki çocuğu bulunuyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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