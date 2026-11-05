Halef: Köklerin Çağrısı İçin Kritik Akşam: Beklentinin Altında İzlenirse Final Gündeme Gelebilir
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Biran Damla Yılmaz ve İlhan Şen'in başrolleri paylaştığı Halef: Köklerin Çağrısı için kritik bir akşam yaşanıyor. Dizinin 41. bölümü bu akşam yayınlanırken, bölümün alacağı reytingin dizinin geleceğini belirleyeceği öne sürülüyor. Beklentinin altında izlenmesi hâlinde dizinin finale gidebileceği ifade ediliyor.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Halef, geçen sezon çok başarılı bir dönem geçirmişti.
Dizinin 41. bölümü bu akşam yayınlanıyor.
Reytingler yarın açıklanacak, 43. bölüm çekimlerine henüz başlanmadı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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