Halef: Köklerin Çağrısı İçin Kritik Akşam: Beklentinin Altında İzlenirse Final Gündeme Gelebilir

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bu akşam yayınlanacak bölümün reytingleri yarın (6 Kasım) açıklanacak. Dizinin 43. bölümünün çekimlerine ise henüz başlanmadığı belirtiliyor.

Dizinin geleceği, yarın açıklanacak reytinglerle netlik kazanacak. Finale gidip gitmeyeceğine dair kesin bir karar ise şu an yok.