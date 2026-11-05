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Halef: Köklerin Çağrısı İçin Kritik Akşam: Beklentinin Altında İzlenirse Final Gündeme Gelebilir

Halef: Köklerin Çağrısı İçin Kritik Akşam: Beklentinin Altında İzlenirse Final Gündeme Gelebilir

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
05.11.2026 - 18:20
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Biran Damla Yılmaz ve İlhan Şen'in başrolleri paylaştığı Halef: Köklerin Çağrısı için kritik bir akşam yaşanıyor. Dizinin 41. bölümü bu akşam yayınlanırken, bölümün alacağı reytingin dizinin geleceğini belirleyeceği öne sürülüyor. Beklentinin altında izlenmesi hâlinde dizinin finale gidebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Halef, geçen sezon çok başarılı bir dönem geçirmişti.

Halef, geçen sezon çok başarılı bir dönem geçirmişti.

Şanlıurfa'da çekilen Halef: Köklerin Çağrısı, geçen sezon çok başarılı bir dönem geçirmişti. TİAK verilerine göre dizi ocak ayında ABC1'de 6,88 ile perşembe akşamlarının lideri olmuştu.

İkinci sezonda ise tablo değişti. 22 Ekim akşamı yeni bölümüyle ABC1'de 2,66 alan dizi, günün 13. sırasında kaldı. 19-25 Ekim haftasında Halef, yeni bölümüyle günlük ilk 10'a giremeyen diziler arasındaydı.

Dizinin 41. bölümü bu akşam yayınlanıyor.

Dizinin 41. bölümü bu akşam yayınlanıyor.

Dizinin 41. bölümü bu akşam (5 Kasım) ekrana geliyor. 29 Ekim akşamı Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayınlanmayan dizi için bu akşamki bölüm kritik önem taşıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre bölüm beklentinin altında izlenirse dizi finale gidebilir. Yani bu akşamki reyting, Halef'in ömrünün uzayıp uzamayacağını belirleyecek.

Reytingler yarın açıklanacak, 43. bölüm çekimlerine henüz başlanmadı.

Reytingler yarın açıklanacak, 43. bölüm çekimlerine henüz başlanmadı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bu akşam yayınlanacak bölümün reytingleri yarın (6 Kasım) açıklanacak. Dizinin 43. bölümünün çekimlerine ise henüz başlanmadığı belirtiliyor.

Dizinin geleceği, yarın açıklanacak reytinglerle netlik kazanacak. Finale gidip gitmeyeceğine dair kesin bir karar ise şu an yok.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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