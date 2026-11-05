Netflix'ten Yerli Dizi ve Filmler İçin Dev Hamle: Türkiye'ye 10 Milyar TL Yatırım Yapacak!
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“Yeni ne izlesek?” diye Netflix kataloğunu dolaşanları ilgilendiren bir haber geldi! Türkiye'deki 10. yılını kutlayan platform, yerli dizi ve filmler için toplam 10 milyar TL'lik yatırım planını açıkladı. 2026-2028 dönemini kapsayan yatırımla farklı şehirlerden yeni hikayelerin ekrana taşınması hedefleniyor. Üstelik platformla daha önce çalışmamış isimler için de bir proje sunum etkinliği düzenlenecek.
Netflix, Türkiye'deki 10. yılında yerli yapımlar için kesenin ağzını açtı.
Yeni hikayeler için rota Anadolu'nun farklı köşelerine çevriliyor.
Netflix'le daha önce çalışmamış isimler için de proje sunum günü düzenlenecek.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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