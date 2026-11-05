Netflix'ten Yerli Dizi ve Filmler İçin Dev Hamle: Türkiye'ye 10 Milyar TL Yatırım Yapacak!

Yerli dizilerin yeni sezonlarını beklerken izleme listemize hangi filmleri ekleyeceğimizi de düşünüyoruz. Netflix'in son duyurusu ise önümüzdeki dönemde Türkiye'den çıkacak yapımlar için büyük bir bütçe ayrıldığını ortaya koydu.

Platform, 2026-2028 yıllarını kapsayan dönemde yerli dizi ve filmlere toplam 10 milyar TL yatırım yapacağını açıkladı. Yani söz konusu rakam tek bir projenin ya da yalnızca bir yılın bütçesi değil, üç yıllık dönemi kapsayan toplam yatırım tutarı.

Şirketin açıklamasına göre bu kaynakla Türkiye'nin farklı şehirlerinde yeni dizi ve filmler çekilmesi, yaratıcı sektör çalışanları için yeni iş olanakları oluşturulması hedefleniyor. Kamera önündeki oyuncuların yanı sıra yapımların ortaya çıkmasını sağlayan kamera arkası ekipleri de yatırımın kapsadığı üretim sürecinde yer alacak.