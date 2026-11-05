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Netflix'ten Yerli Dizi ve Filmler İçin Dev Hamle: Türkiye'ye 10 Milyar TL Yatırım Yapacak!

Netflix'ten Yerli Dizi ve Filmler İçin Dev Hamle: Türkiye'ye 10 Milyar TL Yatırım Yapacak!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
05.11.2026 - 17:40
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“Yeni ne izlesek?” diye Netflix kataloğunu dolaşanları ilgilendiren bir haber geldi! Türkiye'deki 10. yılını kutlayan platform, yerli dizi ve filmler için toplam 10 milyar TL'lik yatırım planını açıkladı. 2026-2028 dönemini kapsayan yatırımla farklı şehirlerden yeni hikayelerin ekrana taşınması hedefleniyor. Üstelik platformla daha önce çalışmamış isimler için de bir proje sunum etkinliği düzenlenecek.

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Netflix, Türkiye'deki 10. yılında yerli yapımlar için kesenin ağzını açtı.

Netflix, Türkiye'deki 10. yılında yerli yapımlar için kesenin ağzını açtı.

Yerli dizilerin yeni sezonlarını beklerken izleme listemize hangi filmleri ekleyeceğimizi de düşünüyoruz. Netflix'in son duyurusu ise önümüzdeki dönemde Türkiye'den çıkacak yapımlar için büyük bir bütçe ayrıldığını ortaya koydu.

Platform, 2026-2028 yıllarını kapsayan dönemde yerli dizi ve filmlere toplam 10 milyar TL yatırım yapacağını açıkladı. Yani söz konusu rakam tek bir projenin ya da yalnızca bir yılın bütçesi değil, üç yıllık dönemi kapsayan toplam yatırım tutarı.

Şirketin açıklamasına göre bu kaynakla Türkiye'nin farklı şehirlerinde yeni dizi ve filmler çekilmesi, yaratıcı sektör çalışanları için yeni iş olanakları oluşturulması hedefleniyor. Kamera önündeki oyuncuların yanı sıra yapımların ortaya çıkmasını sağlayan kamera arkası ekipleri de yatırımın kapsadığı üretim sürecinde yer alacak.

Yeni hikayeler için rota Anadolu'nun farklı köşelerine çevriliyor.

Yeni hikayeler için rota Anadolu'nun farklı köşelerine çevriliyor.

Netflix'in İspanya, Portekiz, Türkiye ve Orta Doğu'dan Sorumlu İçerik Başkan Yardımcısı Diego Avalos, yatırım duyurusunda platformun Türkiye'deki ilk 10 yılına ilişkin rakamları da paylaştı.

Avalos'un açıklamasına göre Netflix, bu dönemde 30'u aşkın şehirde çekim yaptı ve 90'dan fazla yerli yapımı izleyiciyle buluşturdu. Türkiye'den çıkan bu yapımlar, 90'ı aşkın ülkede platformun Top 10 listelerine girdi.

Yeni dönemde ise Anadolu'nun farklı köşelerinden henüz anlatılmamış hikayelerin ekrana taşınması planlanıyor. Avalos, açıklamasında “Birlikte anlatacak daha çok hikayemiz var” diyerek Türkiye'deki üretimin devam edeceği mesajını verdi.

Peki bu bütçeyle hangi diziler ve filmler çekilecek? Duyuruda henüz yeni projelerin isimleri, toplam yapım sayısı veya bütçenin yıllara göre dağılımı paylaşılmadı. Dolayısıyla oyuncu kadroları ve yayın tarihleri için ayrı açıklamaları bekleyeceğiz.

Netflix'le daha önce çalışmamış isimler için de proje sunum günü düzenlenecek.

Netflix'le daha önce çalışmamış isimler için de proje sunum günü düzenlenecek.

Duyurunun dikkat çeken bir diğer başlığı, yeni hikayeleri anlatacak isimlere yönelik çalışmalar oldu. “Sıradaki Hikaye: Netflix Proje Sunum Günü”, 30 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Etkinlikte, daha önce bir Netflix Türkiye yapımında senarist, yönetmen veya yapımcı olarak görev almamış katılımcılar, projelerini doğrudan Netflix'in içerik ekiplerine sunacak. Böylece platformun mevcut yapımlarında çalışmamış isimlerin hikayelerini anlatması için bir buluşma alanı oluşturulacak.

Şirket, bugüne kadar Türkiye'de senaryo yazımı, görsel efekt, yönetmenlik ve uyarlama gibi alanlarda 40'tan fazla ücretsiz eğitim programı düzenlediğini de açıkladı. İki yıldır devam eden Türkiye Yetenek Haritası programının ise yeni dönemde Anadolu'da üç şehre daha ulaşması planlanıyor. Yeni yapımların yanında, bu yapımların gelecekteki ekiplerini yetiştirmeye yönelik çalışmalar da sürecek.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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