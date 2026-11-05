Yıldız Tilbe'den Radikal İmaj Değişikliği: Saçlarını Ateş Turuncusuna Boyattı!
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Kendine has tarzıyla tanınan Yıldız Tilbe, bu kez saç rengiyle gündemde. Uzun saçlarını ateş turuncusuna boyattığı belirtilen şarkıcı, yeni görünümünü kuaför salonunda çekilen görüntülerle paylaştı.
Yıldız Tilbe, sıra dışı tarzıyla tanınan isimlerden biri.
Tilbe'nin imaj denemeleri daha önce de gündem olmuştu.
Bu kez radikal bir değişikliğe gitti! Ateş turuncusu saçlarıyla ortaya çıktı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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