article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Yıldız Tilbe'den Radikal İmaj Değişikliği: Saçlarını Ateş Turuncusuna Boyattı!

Yıldız Tilbe'den Radikal İmaj Değişikliği: Saçlarını Ateş Turuncusuna Boyattı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
05.11.2026 - 22:43
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kendine has tarzıyla tanınan Yıldız Tilbe, bu kez saç rengiyle gündemde. Uzun saçlarını ateş turuncusuna boyattığı belirtilen şarkıcı, yeni görünümünü kuaför salonunda çekilen görüntülerle paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yıldız Tilbe, sıra dışı tarzıyla tanınan isimlerden biri.

Yıldız Tilbe, sıra dışı tarzıyla tanınan isimlerden biri.

Şarkıları, dansları ve kendine özgü sahne tarzıyla yıllardır adından söz ettiren Yıldız Tilbe, magazin gündeminin sık görülen isimlerinden biri. 'Delikanlım', 'Haberi Olsun' ve 'Adanalı' gibi şarkılarıyla tanınan sanatçı, hem sahnedeki enerjisiyle hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuşuluyor.

Tilbe'nin görünümü de bu gündemin bir parçası. Sanatçı, farklı imaj denemeleriyle daha önce de dikkat çekmişti.

Tilbe'nin imaj denemeleri daha önce de gündem olmuştu.

Tilbe'nin imaj denemeleri daha önce de gündem olmuştu.

Yıldız Tilbe, saç stiliyle ilgili cesur kararlarıyla geçmişte de gündeme gelmişti. Daha önce saçlarını beyaza boyatıp ardından çok kısa kestirmiş, bir süre sonra da peruk takarak karşımıza çıkmıştı.

Sarı saçla da görüntülenen sanatçı, rengi beyaza çekmek istediğini ancak sarıda kaldığını söylemişti. Kısa kesimli görüntüsünü 'Hazır asker' notuyla paylaştığı da aktarılmıştı.

Bu kez radikal bir değişikliğe gitti! Ateş turuncusu saçlarıyla ortaya çıktı.

Son olarak Tilbe, uzun ve katlı kesim saçlarını canlı bir ateş turuncusuna boyattığı belirtilen yeni görünümüyle karşımıza çıktı. Sanatçı, değişimi kuaför salonunda çekilen görüntülerle takipçileriyle paylaştı.

Görüntülerde Tilbe, saçlarına şekil verilirken kuaförüne esprili bir şekilde 'Kaç yaşındayım?' diye sordu. Kuaföründen ise '28 diyebilirim' yanıtı geldi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın