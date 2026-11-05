Yıldız Tilbe'den Radikal İmaj Değişikliği: Saçlarını Ateş Turuncusuna Boyattı!

Şarkıları, dansları ve kendine özgü sahne tarzıyla yıllardır adından söz ettiren Yıldız Tilbe, magazin gündeminin sık görülen isimlerinden biri. 'Delikanlım', 'Haberi Olsun' ve 'Adanalı' gibi şarkılarıyla tanınan sanatçı, hem sahnedeki enerjisiyle hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuşuluyor.

Tilbe'nin görünümü de bu gündemin bir parçası. Sanatçı, farklı imaj denemeleriyle daha önce de dikkat çekmişti.