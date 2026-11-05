article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Netflix'in 10. Yıl Davetine Katılan Melis Sezen Kırmızı Elbisesiyle Ortalığı Ateşe Verdi!

Netflix'in 10. Yıl Davetine Katılan Melis Sezen Kırmızı Elbisesiyle Ortalığı Ateşe Verdi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
05.11.2026 - 21:46
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Sadakatsiz'in Derin'i olarak hafızalara kazınan Melis Sezen, son dönemde Seni Tanıyorum dizisiyle adından söz ettiriyor. Oyunculuğunun yanında davet tarzlarıyla da dikkat çeken Sezen, Netflix'in Türkiye'deki 10. yıl kutlamasına katıldı. Gece için kırmızı bir elbise tercih eden oyuncu, görünümüyle yürekleri hoplattı!

Kaynak: Gece Muhabiri

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sadakatsiz'le geniş kitlelere ulaşan Melis Sezen, farklı karakterlerle ekran yolculuğunu sürdürüyor.

Sadakatsiz'le geniş kitlelere ulaşan Melis Sezen, farklı karakterlerle ekran yolculuğunu sürdürüyor.

Melis Sezen'i pek çoğumuz, Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile başrollerini paylaştığı Sadakatsiz'deki Derin karakteriyle tanıdık. Hikayenin en çok tartışılan isimlerinden birine hayat veren oyuncu, ardından Gülcemal'de Deva, Deha'da ise İmre karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

Sezen'in son dönemdeki projelerinden biri de Netflix'te yayınlanan Seni Tanıyorum oldu. Elçin Sangu ve Ozan Dolunay ile başrolü paylaştığı yapımda, bir ailenin hayatına giren gizemli çocuk bakıcısı Nazlı'yı canlandırdı.

Mert Baykal'ın yönettiği, senaryosunu Tuğba Doğan'ın kaleme aldığı dizi; ressamlığa geri dönmek isteyen Funda'nın, Nazlı'yı işe almasıyla başlayan olayları konu alıyor. Kusursuz bir yardımcı gibi görünen Nazlı'nın sırları, Funda ile eşi İlker'in hayatını giderek daha karmaşık bir hale getiriyor.

Netflix'in 10. yıl davetinde kırmızının iddiasını konuşturdu!

Melis Sezen, Netflix'in Türkiye'deki 10. yıl kutlaması için düzenlenen davete katıldı. Gece için tercihini dekolteli, ateş kırmızısı bir elbiseden yana kullanan oyuncu, bu kez canlandırdığı karakterle değil, davet tarzıyla dikkat çekti.

Kırmızı gibi tek başına güçlü bir rengi tercih eden Sezen'in görünümünde başrolü elbisesi üstlendi. Oyuncunun davette verdiği pozlar da bu iddialı seçimi öne çıkardı.

Davetlerde cesur tercihler yapmayı seven Sezen, kırmızılı görünümüyle yine gözleri üzerine topladı. Ekranda Nazlı'nın gizemli dünyasıyla izlediğimiz oyuncu, geceye katıldığı tarzıyla da magazinin radarına girdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın