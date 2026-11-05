Netflix'in 10. Yıl Davetine Katılan Melis Sezen Kırmızı Elbisesiyle Ortalığı Ateşe Verdi!

Melis Sezen'i pek çoğumuz, Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile başrollerini paylaştığı Sadakatsiz'deki Derin karakteriyle tanıdık. Hikayenin en çok tartışılan isimlerinden birine hayat veren oyuncu, ardından Gülcemal'de Deva, Deha'da ise İmre karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

Sezen'in son dönemdeki projelerinden biri de Netflix'te yayınlanan Seni Tanıyorum oldu. Elçin Sangu ve Ozan Dolunay ile başrolü paylaştığı yapımda, bir ailenin hayatına giren gizemli çocuk bakıcısı Nazlı'yı canlandırdı.

Mert Baykal'ın yönettiği, senaryosunu Tuğba Doğan'ın kaleme aldığı dizi; ressamlığa geri dönmek isteyen Funda'nın, Nazlı'yı işe almasıyla başlayan olayları konu alıyor. Kusursuz bir yardımcı gibi görünen Nazlı'nın sırları, Funda ile eşi İlker'in hayatını giderek daha karmaşık bir hale getiriyor.