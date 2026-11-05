Netflix'in 10. Yıl Davetine Katılan Melis Sezen Kırmızı Elbisesiyle Ortalığı Ateşe Verdi!
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Sadakatsiz'in Derin'i olarak hafızalara kazınan Melis Sezen, son dönemde Seni Tanıyorum dizisiyle adından söz ettiriyor. Oyunculuğunun yanında davet tarzlarıyla da dikkat çeken Sezen, Netflix'in Türkiye'deki 10. yıl kutlamasına katıldı. Gece için kırmızı bir elbise tercih eden oyuncu, görünümüyle yürekleri hoplattı!
Kaynak: Gece Muhabiri
Sadakatsiz'le geniş kitlelere ulaşan Melis Sezen, farklı karakterlerle ekran yolculuğunu sürdürüyor.
Netflix'in 10. yıl davetinde kırmızının iddiasını konuşturdu!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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