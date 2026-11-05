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Kanallar Yüzde 25 İndirim İstedi: Bölümler Kısalabilir, Milyonluk Oyuncu Ücretleri Düşebilir!

Kanallar Yüzde 25 İndirim İstedi: Bölümler Kısalabilir, Milyonluk Oyuncu Ücretleri Düşebilir!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
05.11.2026 - 20:32
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Dizi dünyasında yaşanan reklam krizi büyüyor. Birsen Altuntaş'a göre kanallar, dizi yapımcılarından yüzde 25 indirim istedi. Yapımcılar ise maliyeti düşürecek önerilerle masaya geldi: Daha kısa bölümler, ikinci ekipsiz çekimler ve oyuncu ücretlerinde yeni bir dönem.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Reklam krizi dizi sektöründe büyüyor.

Reklam krizi dizi sektöründe büyüyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ekim ayında 'son 30 yılın en düşük reklam geliri' toplandı. Bunun her geçen gün kanalların zararını artırması üzerine çözüm yolları için harekete geçildi.

Kanal temsilcileri ve yapımcılar, bu çıkmazın çaresini arıyor. Haberde toplantıya katılanların kimler olduğu ve hangi kanalların masada yer aldığı belirtilmiyor.

Kanallar, dünkü toplantıda yapımcılardan yüzde 25 indirim istedi.

Kanallar, dünkü toplantıda yapımcılardan yüzde 25 indirim istedi.

Dünkü toplantının ardından kanallar, dizi yapımcılarından yüzde 25 indirim istedi.

Yapımcılar ise bu talebe karşılık, bölüm başına maliyetin 27 milyon ile 40 milyon TL arasına çıktığı dizilerde giderleri düşürecek çözüm önerileri sundu. En dikkat çeken öneri, dizi sürelerinin kısaltılması oldu.

Dizi süresi bazen 140 dakikayı bulabiliyor. Önerilen seçenek, süreyi 110 dakikaya sabitlemek ve RTÜK kuralları gereği saat başı en fazla 12 dakika reklam yayınlanabildiği için son reklam kuşağına gerek kalmadan bölümleri bitirmek. Bu uygulanırsa, bölümleri yetiştirmek için görevlendirilen ikinci ekipler de çalıştırılmayacak.

Oyuncu ücretlerinde yeni bir dönem başlıyor.

Oyuncu ücretlerinde yeni bir dönem başlıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi maliyetlerini şişiren oyuncu ücretleriyle ilgili yeni bir dönem başlayacak. Ekstralarıyla birlikte 5 milyona varan oyuncu ücretlerinin artık verilmeyeceği belirtiliyor.

Ücretini düşürmeyen oyuncuyla çalışılmaması planı da gündemde. Haberde bu plana ilişkin kanal ya da yapımcı adı verilmiyor, hangi oyuncuların kastedildiği de belirtilmiyor.

Dizi sektöründe ücret tartışması daha önce de gündeme gelmiş, Oyuncular Sendikası krizin faturasının oyunculara kesilemeyeceğini söylemişti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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