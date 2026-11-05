Kanallar Yüzde 25 İndirim İstedi: Bölümler Kısalabilir, Milyonluk Oyuncu Ücretleri Düşebilir!
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Dizi dünyasında yaşanan reklam krizi büyüyor. Birsen Altuntaş'a göre kanallar, dizi yapımcılarından yüzde 25 indirim istedi. Yapımcılar ise maliyeti düşürecek önerilerle masaya geldi: Daha kısa bölümler, ikinci ekipsiz çekimler ve oyuncu ücretlerinde yeni bir dönem.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Reklam krizi dizi sektöründe büyüyor.
Kanallar, dünkü toplantıda yapımcılardan yüzde 25 indirim istedi.
Oyuncu ücretlerinde yeni bir dönem başlıyor.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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