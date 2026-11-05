Kanallar Yüzde 25 İndirim İstedi: Bölümler Kısalabilir, Milyonluk Oyuncu Ücretleri Düşebilir!

Dünkü toplantının ardından kanallar, dizi yapımcılarından yüzde 25 indirim istedi.

Yapımcılar ise bu talebe karşılık, bölüm başına maliyetin 27 milyon ile 40 milyon TL arasına çıktığı dizilerde giderleri düşürecek çözüm önerileri sundu. En dikkat çeken öneri, dizi sürelerinin kısaltılması oldu.

Dizi süresi bazen 140 dakikayı bulabiliyor. Önerilen seçenek, süreyi 110 dakikaya sabitlemek ve RTÜK kuralları gereği saat başı en fazla 12 dakika reklam yayınlanabildiği için son reklam kuşağına gerek kalmadan bölümleri bitirmek. Bu uygulanırsa, bölümleri yetiştirmek için görevlendirilen ikinci ekipler de çalıştırılmayacak.