Kot Pantolonlardaki Küçük Cep Ne İşe Yarar?
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Kot pantolonların sağ ön cebinin hemen üstünde küçük bir cep daha bulunuyor. Bugün çoğu kişi onu bozuk para ya da ufak eşyalar için kullanıyor. Oysa cep, 1873'te iş pantolonu olarak tasarlanan ilk kotların parçasıydı ve aslında başka bir eşya için düşünülmüştü. Hikayesi, cep saatinin yaygın olduğu 1800'lerin sonuna uzanıyor.
Küçük cep ilk kotlarda cep saatini taşımak için tasarlandı
Küçük cep bugün bozuk paradan ruja kadar pek çok eşyayı taşıyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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