Levi Strauss ve Jacob Davis, 1873'te cep ağızlarını sağlamlaştıran tasarımları için 139.121 numaralı ABD patentini aldı. İlk iş pantolonlarında dört cep vardı. Üçü öndeydi ve en küçüğü sağ ön cebin üstüne yerleştirilmişti, tek arka cep ise deri etiketin altında yer alıyordu.

Küçük cebin görevi cep saatini korumaktı. 1800'lerin sonunda cep saati pek çok kişinin yanında taşıdığı sıradan bir eşyaydı. Takım elbise pantolonlarında böyle bir cebe gerek yoktu çünkü ceketlerin iç ceplerinde saate yer vardı.

Bugün bildiğimiz biçimiyle küçük cep, seri üretilen kotlara 1890'larda girdi. O yıllarda kotların asıl alıcıları marangozlar, demir yolu işçileri, çiftçiler ve madencilerdi. Madencilerin küçük cebe altın parçaları koyduğu da düşünülüyor.