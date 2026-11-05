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Netflix'in Davetine Katılan Seda Bakan'ın Elbise Tercihi Dikkat Çekti!

Netflix'in Davetine Katılan Seda Bakan'ın Elbise Tercihi Dikkat Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
05.11.2026 - 22:30
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Behzat Ç. ve Kardeş Payı gibi sevilen dizilerle hafızalara kazınan Seda Bakan, Zeytin Ağacı'yla da geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Oyunculuğunun yanında davet tarzlarıyla da konuşulan Bakan, Netflix'in Türkiye'deki 10. yıl kutlamasına katıldı. Derin dekolteli ve tül detaylı elbisesiyle objektif karşısına geçen oyuncu, tarzıyla dikkat çekti.

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Seda Bakan, polisiye dizilerden komediye uzanan kariyerinde pek çok sevilen karaktere hayat verdi.

Seda Bakan, polisiye dizilerden komediye uzanan kariyerinde pek çok sevilen karaktere hayat verdi.

Seda Bakan denince akla gelen ilk rollerden biri, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi'nin Eda'sı. Oyuncu, ardından Kardeş Payı'nda canlandırdığı Feyza karakteriyle komedi izleyicisinin de sevgisini kazandı. Farklı türlerdeki bu iki yapım, Bakan'ın kariyerinin en çok hatırlanan işleri arasında yer aldı.

Televizyonun yanında sinemada da üretmeye devam eden oyuncu; Kara Bela ve Arif V 216 gibi filmlerde izleyici karşısına çıktı. Dijital platformlardaki dikkat çeken projelerinden biri ise Tuba Büyüküstün ve Boncuk Yılmaz ile başrolü paylaştığı Zeytin Ağacı oldu. Dizide hayat verdiği Leyla, oyuncunun sevilen karakterleri arasına eklendi.

Netflix'in Türkiye'deki 10. yıl kutlamasına katılan Seda Bakan, gece için koyu renkli, drapeli bir elbise tercih etti.

Boyundan bağlanan tasarımın derin göğüs dekoltesi ve omuzları açıkta bırakan kesimi, görünümün en dikkat çekici detayları oldu.

Bakan'ın başının üzerinden arkaya uzanan tül detayı ise davet tarzına farklı bir hava kattı. Kumaşın omuzlarından kollarına doğru dökülen formu da bu hareketli görünümü tamamladı.

Saçlarını ortadan ayırıp geriye doğru toplayan oyuncu, aksesuar tercihini uzun, altın tonlu küpelerden yana kullandı. Böylece hem yüzünü hem de elbisenin boyun ve dekolte kesimini öne çıkardı.

Koyu renkli elbisesi ve gösterişli küpeleriyle objektif karşısına geçen Bakan, bu kez ekran performansıyla değil, davet şıklığıyla dikkatleri üzerine çekti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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