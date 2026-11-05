Netflix'in Davetine Katılan Seda Bakan'ın Elbise Tercihi Dikkat Çekti!

Seda Bakan denince akla gelen ilk rollerden biri, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi'nin Eda'sı. Oyuncu, ardından Kardeş Payı'nda canlandırdığı Feyza karakteriyle komedi izleyicisinin de sevgisini kazandı. Farklı türlerdeki bu iki yapım, Bakan'ın kariyerinin en çok hatırlanan işleri arasında yer aldı.

Televizyonun yanında sinemada da üretmeye devam eden oyuncu; Kara Bela ve Arif V 216 gibi filmlerde izleyici karşısına çıktı. Dijital platformlardaki dikkat çeken projelerinden biri ise Tuba Büyüküstün ve Boncuk Yılmaz ile başrolü paylaştığı Zeytin Ağacı oldu. Dizide hayat verdiği Leyla, oyuncunun sevilen karakterleri arasına eklendi.