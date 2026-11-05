Netflix'in Davetine Katılan Seda Bakan'ın Elbise Tercihi Dikkat Çekti!
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Behzat Ç. ve Kardeş Payı gibi sevilen dizilerle hafızalara kazınan Seda Bakan, Zeytin Ağacı'yla da geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Oyunculuğunun yanında davet tarzlarıyla da konuşulan Bakan, Netflix'in Türkiye'deki 10. yıl kutlamasına katıldı. Derin dekolteli ve tül detaylı elbisesiyle objektif karşısına geçen oyuncu, tarzıyla dikkat çekti.
Seda Bakan, polisiye dizilerden komediye uzanan kariyerinde pek çok sevilen karaktere hayat verdi.
Netflix'in Türkiye'deki 10. yıl kutlamasına katılan Seda Bakan, gece için koyu renkli, drapeli bir elbise tercih etti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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