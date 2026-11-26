Metrodaki Koltuklar Neden Karşılıklı?
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Yan yana dizilen koltuklar, ayakta duranlara daha fazla yer bırakıyor.
Arka arkaya dizilen koltuklar ise yolcuların önünü kesebiliyor.
Yolcular bu düzenden her zaman memnun değil.
Uzmanlar ideal vagon için karma bir düzen öneriyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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