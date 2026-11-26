Kapasite sorunu yaşayan Chicago metrosu, bir dönem koltuklarının yüzde 90'ı karşılıklı banklardan oluşan 700'den fazla yeni vagon sipariş etti. Ancak yolcular tepki gösterdi: Oturanların omuz omuza sıkıştığından, ayakta duranların ayaklarına bastığından ve pencerelerin bedenlerle kapandığından şikâyet ettiler.

Bunun üzerine bir sonraki siparişte iki koltuk türünü bir arada kullanan karma bir düzene geçildi. Chicago metrosu sözcüsüne göre bu düzen, yaklaşık aynı kapasiteyi sağlıyor.