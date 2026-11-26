Modern tıptan önce birinin gerçekten ölüp ölmediğini anlamak kolay değildi. Katalepsi, felç ve hipotermi gibi durumlar ölüm belirtilerine benzeyebiliyor, yeni ölenlerin çoğu bir doktor muayenesinden geçmeden toprağa veriliyordu. Ölümü anlamak için burna ayna tutuluyor, tüyle gıdıklanıyor, hatta tırnak altına iğne batırılıyordu.

Salgınlar, abartılı gazete haberleri ve gotik edebiyat korkuyu daha da büyüttü. Edgar Allan Poe, 1844 tarihli 'The Premature Burial' gibi öykülerinde canlı gömülmeyi işledi. İtalyan psikiyatr Enrico Morselli de 1891'de bu korkuya tafofobi adını verdi.

Kimi yazarlar rakamları da şişiriyordu. Rahip J. G. Ouseley 1895'te İngiltere ve Galler'de her yıl en az 2 bin 700 kişinin yanlışlıkla gömüldüğünü ileri sürmüştü. Frédéric Chopin canlı gömülmemek için bedeninin açılmasını istemiş, Hans Christian Andersen de yanında 'Yalnızca ölü görünüyorum' yazan bir not taşımıştı.