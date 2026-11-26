Bir Zamanlar Tabutlara Neden Zil Takılıyordu?
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18. ve 19. yüzyıl Avrupa'sında pek çok insanı en çok korkutan şeylerden biri canlı gömülmekti. Hekimlerin ölümü kesin olarak anlayacak araçları yoktu ve kimi hastalıklar ölümle karıştırılabiliyordu. Korkunun ortasında, gömülen kişinin yukarıya haber vermesini sağlayan güvenlik tabutları icat edildi. Tabutun içinden mezarın üstündeki bir zile uzanan ip, yeniden uyanan kişinin yardım çağırabilmesi için düşünülmüştü.
Yaşamla ölüm arasındaki sınır bulanık olduğu için canlı gömülme korkusu yayıldı
Zilli güvenlik tabutlarının birini kurtardığına dair bir kanıt yok
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