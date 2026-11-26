Efsane Cuma Başladı! Yılda Bir Kez Gelen Net İndirimlerde Öne Çıkan Fırsatlar
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Yılın en büyük alışveriş dönemi Efsane Cuma tüm hızıyla başladı! Teknolojiden ev yaşamına, mutfak ekipmanlarından saat, gözlük, iç giyim ve lüks kozmetiğe kadar son 365 günün en düşük fiyatlarına gerileyen ürünleri, özel kupon kodlarını ve kaçırılmayacak sepet kampanyalarını sizin için bir araya getirdik. İşte öne çıkan fırsatlar:
Bu içerik 26.11.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
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