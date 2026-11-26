Çalışmayı yürüten Profesör Graham Alexander, bunun için 'faktöriyel alım kapsamı' adını verdiği yeni bir ölçüt geliştirdi. Bu ölçüt, bir avcının yiyebileceği en yüksek miktarı, kilosunu korumak için yemesi gereken miktara bölüyor.

Sonuçlara göre şişen engereğin kilosunu koruması için yılda vücut ağırlığının yüzde 63'ü kadar kemirgen yemesi yetiyor. Yiyecek sınırsız olduğunda ise bu miktarı uzun süre ortalama 12 kat artırıyor. Bir engerek tek öğünde 10 kemirgene kadar yiyebiliyor ve bir hafta sonra yeniden beslenmeye hazır hale geliyor.