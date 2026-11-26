Çiftçilerin Korktuğu Yılan, Tarlaları Kurtarmak İçin Kullanılacak
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Afrika'nın en yaygın engereği olan şişen engerek, tarlalara zarar veren kemirgenlere karşı çiftçilerin beklenmedik bir yardımcısı olabilir. Güney Afrika'daki Witwatersrand Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, bu yılanların yiyecek bol olduğunda normal ihtiyaçlarının ortalama 12 katı kadar beslenebildiğini gösterdi.
İşte detaylar...
Şişen engerek, Sahra Altı Afrika'nın büyük bölümünde yaşıyor.
Araştırmada 18 yetişkin engereğin ne kadar yediği ölçüldü.
Tek bir engerek memeli avcılardan çok daha az yiyor ama sayıları çok daha fazla.
Bol beslendikten sonra 2 yıldan uzun süre aç kalabiliyorlar.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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