Almanya'da Çocuk Parkında Ağlayan 31 Yaşındaki Kadına "Yanında Çocuk Yok" Diye 25 Euro Ceza Kesildi
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Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde 31 yaşındaki bir kadın, çocuk oyun alanının yanındaki bankta oturduğu için 25 euro para cezası aldı. Kişisel sorunları yüzünden üzgün olan ve ağlayan kadının yanında çocuk bulunmuyordu; kentin kurallarına göre yetişkinler oyun alanında yalnızca çocuklara eşlik etmek için bulunabiliyor. Kent yönetimi cezayı savundu, kadın ise sözlü bir uyarının yeterli olacağını söyledi.
31 yaşındaki kadın telefonda konuşurken parktaki bankta oturuyordu
Kurala göre çocuğu olmayan yetişkinler oyun alanında bulunamıyor
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