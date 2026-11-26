Gelsenkirchen'in kamu düzeni yönetmeliğinin 12. maddesine göre oyun alanları 14 yaşına kadar çocuklara ayrılmış durumda. Yetişkinler ise yalnızca çocuklara eşlik etmek ya da onları gözetmek için burada bulunabiliyor. Kadın, bu kuralı bilmediğini ve kimseyi rahatsız etmediğini söyledi. WAZ gazetesine konuşan kadın, orada oturamayacağının kendisine söylenmesinin yeterli olacağını ifade etti.

Kent sözcüsü Martin Schulmann, görevlilerin yürürlükteki kuralları uygulamak zorunda olduğunu belirtti. Schulmann, 25 euroluk cezanın nispeten hafif ve orantılı bir önlem olduğunu, daha yüksek bir para cezası ya da idari işlem başlatılmasının da mümkün olduğunu söyledi. Kent yönetimi, görevlilerin neden önce sözlü uyarı yapmadığını açıklamadı. Olay sosyal medyada tepki çekti.