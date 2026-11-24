Karga, kuzgun, alakarga ve saksağan gibi kuşların oluşturduğu kargagiller, zekalarıyla tanınıyor. Birbirlerini çağırıyor, ölü bir türdaşlarının çevresinde toplanıyor ve ona özel bir ilgi gösteriyor.

Washington Üniversitesi'nde çevre bilimleri doktora öğrencisi Kaeli Swift, bunun mutlaka bir yas anlamına gelmediğini söylüyor. Kuşlar büyük olasılıkla ölümün gerçekleştiği yerde bir tehdit olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor.

Amaç, aynı tehlikeyle ileride yeniden karşılaşmamak. Ölü bir kargayı çevreleyen sürü aslında hayatta kalmak için bilgi topluyor.

Swift'in Animal Behaviour dergisinde yayımlanan çalışması, Amerikan kargalarının ölü karga taşıyan insanları tehlikeyle ilişkilendirdiğini gösterdi. Kuşlar bu kişilerin yakınında yemek yemeye de çekiniyor.