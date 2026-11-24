Kargalar Ölen Arkadaşlarının Başında Neden Toplanır?
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Karga, kuzgun, alakarga ve saksağan gibi zeki kuşlar, ölen bir türdaşlarının çevresinde toplanıp seslenir ve cesede özel ilgi gösterir. Bu görüntü çoğu kişiye bir cenaze törenini hatırlatıyor. Oysa kuşların yas tuttuğunu gösteren bir kanıt yok. Asıl amaç, ölümün yaşandığı yerde bir tehlike olup olmadığını anlamak.
Kargalar ölü kuşun çevresinde yas tutmuyor, tehlikeyi araştırıyor
Washington'daki deneyde gönüllüler maske takıp ölü kuşların yanında durdu
Kargalar tehdit gördükleri insanın yüzünü yıllarca unutmuyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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