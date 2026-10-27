Beklenmedik Ayrılık: Başkalarının Hayatı'nda İki Oyuncuya Birden Veda Edildi
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Star TV’nin yeni dizisi Başkalarının Hayatı’nda beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Sarp’ın annesi Perihan’ı canlandıran Esra Kızıldoğan ile kardeşi Dila’ya hayat veren Sinem Dağ, diziye aynı anda veda etti. Ayrılık, Sinem Dağ’ın Instagram’da paylaştığı veda dumpı ile ortaya çıktı. Yapım cephesinden ise henüz bir açıklama gelmedi.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Sarp'ın annesi Perihan'ı oynayan Esra Kızıldoğan ve kardeşi Dila'yı oynayan Sinem Dağ, Başkalarının Hayatı kadrosundan ayrıldı.
Perihan'a Sefirin Kızı'nın Müge'si Esra Kızıldoğan, Dila'ya ise genç oyuncu Sinem Dağ hayat veriyordu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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