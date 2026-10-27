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Beklenmedik Ayrılık: Başkalarının Hayatı'nda İki Oyuncuya Birden Veda Edildi

Beklenmedik Ayrılık: Başkalarının Hayatı'nda İki Oyuncuya Birden Veda Edildi

Star tv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
27.10.2026 - 15:43
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Star TV’nin yeni dizisi Başkalarının Hayatı’nda beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Sarp’ın annesi Perihan’ı canlandıran Esra Kızıldoğan ile kardeşi Dila’ya hayat veren Sinem Dağ, diziye aynı anda veda etti. Ayrılık, Sinem Dağ’ın Instagram’da paylaştığı veda dumpı ile ortaya çıktı. Yapım cephesinden ise henüz bir açıklama gelmedi.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Sarp'ın annesi Perihan'ı oynayan Esra Kızıldoğan ve kardeşi Dila'yı oynayan Sinem Dağ, Başkalarının Hayatı kadrosundan ayrıldı.

Sarp'ın annesi Perihan'ı oynayan Esra Kızıldoğan ve kardeşi Dila'yı oynayan Sinem Dağ, Başkalarının Hayatı kadrosundan ayrıldı.

Ay Yapım imzalı dizide doktor Sarp'ın annesi Perihan'ı canlandıran Esra Kızıldoğan ile Sarp'ın kardeşi Dila'ya hayat veren Sinem Dağ, kadrodan ayrıldı.

Ayrılık, Sinem Dağ'ın Instagram hesabından paylaştığı veda dumpı ile ortaya çıktı. Genç oyuncunun paylaşımı, kısa sürede dizinin takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Eylül Lize Kandemir, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram, Demirhan Demircioğlu ve Mehmet Aslantuğ'un başrollerini paylaştığı dizi, 26 Eylül Cumartesi akşamı Star TV ekranlarına gelmişti. Yayın hayatının henüz başındaki yapımda aynı aileden iki karakterin birden hikâyeden çıkması ise dikkat çekici bir gelişme oldu.

Perihan'a Sefirin Kızı'nın Müge'si Esra Kızıldoğan, Dila'ya ise genç oyuncu Sinem Dağ hayat veriyordu.

Perihan'a Sefirin Kızı'nın Müge'si Esra Kızıldoğan, Dila'ya ise genç oyuncu Sinem Dağ hayat veriyordu.

Perihan'ı canlandıran Esra Kızıldoğan, ekranların tanıdık yüzlerinden. Oyuncu, Sefirin Kızı'ndaki Müge rolüyle geniş kitlelere ulaşmış, ardından Alparslan: Büyük Selçuklu'da Altuncan Hatun karakterine hayat vermişti.

Dila'yı canlandıran Sinem Dağ ise kariyerinin başındaki genç oyunculardan. Dağ, Başkalarının Hayatı'nda hikâyesi Sarp ile Hülya'nın ilişkisine bağlanan Dila karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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