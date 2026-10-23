Başkalarının Hayatı'nın Erim'i Demirhan Demircioğlu Eleştirilere Yanıt Verdi: Hülya'nın Akıbetini İma Etti!
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Star TV'nin iddialı yeni dizisi Başkalarının Hayatı, ilk bölümden bu yana hem merakla izleniyor hem de ana karakteri Hülya üzerinden yapılan sert yorumlarla gündemden düşmüyor. Dizide Erim Korhanlı'yı canlandıran Demirhan Demircioğlu, katıldığı bir etkinlikte kendisine sorulan bu yorumlara sessiz kalmadı. Genç oyuncunun verdiği yanıt ise hikâyenin nereye gideceğine dair izleyicileri meraklandıran bir ipucu taşıyordu.
Kaynak: 2. Sayfa
Demirhan Demircioğlu, Bahar'daki Uras rolünün ardından Başkalarının Hayatı'nda Erim Korhanlı olarak karşımıza çıktı.
Başkalarının Hayatı'nın ana karakteri Hülya, hırsı ve yalanları yüzünden izleyicilerden eleştiriler aldı.
Demirhan Demircioğlu'na göre Başkalarının Hayatı, Hülya'nın yükselişini değil, adım adım gelecek çöküşünü anlatacak.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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