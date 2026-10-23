Başkalarının Hayatı'nın Erim'i Demirhan Demircioğlu Eleştirilere Yanıt Verdi: Hülya'nın Akıbetini İma Etti!

Eylül Lize Kandemir'in canlandırdığı Hülya, alışılmış ezilen kadın kahraman kalıbının tersine, güzelliğini ve zekâsını sınıf atlamak için bir kaldıraç gibi kullanan bir karakter olarak çizildi. Yoksul olduğunu öğrendiği doktor Sarp'a duyduğu ilgiyi bastırıp varlıklı Erim'e yönelmesi, sosyal medyada bu durumu özendirdiği yönünde yorumlara neden oldu.

Bazı izleyiciler dizinin RTÜK'ün dikkatini çekmesi gerektiğini bile yazarken Sarp ile Hülya'nın öpüşme sahnesi de ikiye bölünmüş tepkilerle konuşuldu. Hikâyenin Hülya'yı bir rol modele dönüştürdüğü yönündeki bu eleştiriler, sonunda Erim'e hayat veren Demircioğlu'nun da önüne geldi.