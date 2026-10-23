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Başkalarının Hayatı'nın Erim'i Demirhan Demircioğlu Eleştirilere Yanıt Verdi: Hülya'nın Akıbetini İma Etti!

Başkalarının Hayatı'nın Erim'i Demirhan Demircioğlu Eleştirilere Yanıt Verdi: Hülya'nın Akıbetini İma Etti!

Star tv
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
23.10.2026 - 12:46
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Star TV'nin iddialı yeni dizisi Başkalarının Hayatı, ilk bölümden bu yana hem merakla izleniyor hem de ana karakteri Hülya üzerinden yapılan sert yorumlarla gündemden düşmüyor. Dizide Erim Korhanlı'yı canlandıran Demirhan Demircioğlu, katıldığı bir etkinlikte kendisine sorulan bu yorumlara sessiz kalmadı. Genç oyuncunun verdiği yanıt ise hikâyenin nereye gideceğine dair izleyicileri meraklandıran bir ipucu taşıyordu.

Kaynak: 2. Sayfa

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Demirhan Demircioğlu, Bahar'daki Uras rolünün ardından Başkalarının Hayatı'nda Erim Korhanlı olarak karşımıza çıktı.

Demirhan Demircioğlu, Bahar'daki Uras rolünün ardından Başkalarının Hayatı'nda Erim Korhanlı olarak karşımıza çıktı.

1999 doğumlu Demirhan Demircioğlu, oyunculuk kariyerine 2020'de Hekimoğlu ile adım attı; İçimizdeki Ateş ve Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı'nın ardından asıl çıkışını ise Show TV'nin sevilen dizisi Bahar'daki Uras karakteriyle yakaladı. Bu sezon Star TV ekranlarına geçen genç oyuncu, William Makepeace Thackeray'in klasik romanı Vanity Fair'den esinlenen Başkalarının Hayatı'nda Londra'dan dönen varlıklı Korhanlı ailesinin oğlu Erim'i canlandırıyor.

Erim, ilk bölümde Neslihan'ın yanıklarını gördükten sonra ondan uzaklaşmış ve yoksulluktan kurtulmak için yanıp tutuşan Hülya'nın planlarının tam ortasında kalmıştı. Hülya'nın Erim'e yaklaşmak için başvurduğu yalanlar ve hesaplı adımlar ise kısa sürede sosyal medyada tartışma yarattı.

Başkalarının Hayatı'nın ana karakteri Hülya, hırsı ve yalanları yüzünden izleyicilerden eleştiriler aldı.

Başkalarının Hayatı'nın ana karakteri Hülya, hırsı ve yalanları yüzünden izleyicilerden eleştiriler aldı.

Eylül Lize Kandemir'in canlandırdığı Hülya, alışılmış ezilen kadın kahraman kalıbının tersine, güzelliğini ve zekâsını sınıf atlamak için bir kaldıraç gibi kullanan bir karakter olarak çizildi. Yoksul olduğunu öğrendiği doktor Sarp'a duyduğu ilgiyi bastırıp varlıklı Erim'e yönelmesi, sosyal medyada bu durumu özendirdiği yönünde yorumlara neden oldu.

Bazı izleyiciler dizinin RTÜK'ün dikkatini çekmesi gerektiğini bile yazarken Sarp ile Hülya'nın öpüşme sahnesi de ikiye bölünmüş tepkilerle konuşuldu. Hikâyenin Hülya'yı bir rol modele dönüştürdüğü yönündeki bu eleştiriler, sonunda Erim'e hayat veren Demircioğlu'nun da önüne geldi.

Demirhan Demircioğlu'na göre Başkalarının Hayatı, Hülya'nın yükselişini değil, adım adım gelecek çöküşünü anlatacak.

Demirhan Demircioğlu'na göre Başkalarının Hayatı, Hülya'nın yükselişini değil, adım adım gelecek çöküşünü anlatacak.

Katıldığı bir etkinlikte 2. Sayfa muhabirine konuşan Demircioğlu, diziye yüklenen anlamın fazla büyütüldüğünü düşündüğünü belirterek 'Çok da fazla böyle bir anlam yükleyip oradan kahramanlar yaratıp ona göre bir şey ders çıkarmaya gerek yok' dedi. Genç oyuncu, ekibin ana karakterin yaptıklarını iyi bir şey olarak sunmadığının altını çizdi ve 'Hatta onun bu yolculukta nasıl bir çöküş yaşayacağının hikâyesini izleyeceğiz. O yüzden savunduğumuz şeyi yanlış anlamış olabilirler' sözleriyle eleştirilere yanıt verdi.

Bu açıklama, dizinin daha ilk bölümünde Hülya'nın hikâyesini bir yükselişten çok bir yıkılış olarak tanımlayan açılış sahnesiyle de örtüşüyor ve ilerleyen bölümlerde onu zor günlerin beklediğini düşündürüyor. Erim'in bu çöküşte nasıl bir rol oynayacağı ise izleyicilerin şimdiden merak ettiği sorulardan biri.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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