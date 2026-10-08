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Büyükanne Göndermesi! Kara Melek'in İntihal İddiasına Başkalarının Hayatı Senaristinden İmalı Paylaşım

Büyükanne Göndermesi! Kara Melek'in İntihal İddiasına Başkalarının Hayatı Senaristinden İmalı Paylaşım

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
08.10.2026 - 07:45
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Başkalarının Hayatı'nı saran intihal tartışması daha soğumadan perde arkası iyice karıştı. Kara Melek'in senaristi Nuran Devres'in 'Benzemenin de ötesinde aynı' çıkışından kısa süre sonra, dizinin senaristi Banu Kiremitçi Bozkurt'tan tek kelime yazmadan yapılmış bir paylaşım geldi. Sosyal medya o kareyi hemen Devres'e verilmiş bir yanıt olarak okudu ve tartışmanın fitili yeniden ateşlendi.

Kaynak: Banu Kiremitçi Bozkurt / X

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Türkiye'nin ilk kadın spikeri Nuran Devres, Başkalarının Hayatı'nın Kara Melek ile aynı olduğunu iddia etmişti.

Türkiye'nin ilk kadın spikeri Nuran Devres, Başkalarının Hayatı'nın Kara Melek ile aynı olduğunu iddia etmişti.

Nuran Devres kimdir diye soranlar için kısa bir hatırlatma: 1968'de TRT'nin ilk televizyon yayınını sunan Devres, Türkiye'nin ilk kadın televizyon spikeri olarak tarihe geçti. Yıllar içinde kalemini senaryoya çeviren usta isim, 90'ların en çok konuşulan dizilerinden Kara Melek'in de yazarı. 1997'de başlayıp 110 bölüm süren dizide Sanem Çelik'in canlandırdığı hırslı Yasemin, kurduğu oyunlarla ekrana damga vurmuştu.

Devres, Star TV'de yayınlanan Başkalarının Hayatı'nı izledikçe bu hikâyeyi hatırladığını belirtti. 'Kök hikâyesi ve gelişimi Kara Melek'e benziyor. Hatta benzemenin de ötesinde aynı' diyen senarist, 'Önümüzdeki günlerde yasal işlemlere başlayacağız' sözleriyle işi hukuki boyuta taşıyacağının sinyalini verdi.

Banu Kiremitçi Bozkurt'un isim vermeden yaptığı paylaşım, Nuran Devres'e verilmiş imalı bir yanıt olarak yorumlandı.

Banu Kiremitçi Bozkurt'un isim vermeden yaptığı paylaşım, Nuran Devres'e verilmiş imalı bir yanıt olarak yorumlandı.

Banu Kiremitçi Bozkurt, X hesabından ne bir açıklama ne de bir isim içeren, yalnızca internetin çok sevdiği bir caps paylaştı. Yürüteçle ilerleyen yaşlı bir kadına kolundan tutarak eşlik eden genç bir kızın fotoğrafında, 'Tabii büyükanne, hadi şimdi seni yatağa götürelim' anlamına gelen İngilizce bir not yer alıyor.

Birinin söylediklerini ciddiye almadığını göstermek için sıkça kullanılan bu caps, zamanlamasıyla da dikkat çekti. Gönderi, kısa sürede Devres'e gönderme olarak yorumlandı. Bozkurt ise paylaşımın kime yönelik olduğuna dair bir açıklama yapmadı.

Banu Kiremitçi Bozkurt, Başkalarının Hayatı'ndan önce de Bizim Hikaye ve Hekimoğlu gibi uyarlamalara imza atmıştı.

Banu Kiremitçi Bozkurt, Başkalarının Hayatı'ndan önce de Bizim Hikaye ve Hekimoğlu gibi uyarlamalara imza atmıştı.

Başkalarının Hayatı, William Makepeace Thackeray'in 19. yüzyılda yazdığı Vanity Fair romanından esinlenen bir yapım. Dizi daha yayına girmeden Meksika yapımı Rubi'ye benzetilmiş, ardından kaynağın Thackeray'in romanı olduğu açıklanmıştı. Eylül Lize Kandemir'in canlandırdığı Hülya, varlıklı bir dünyaya girmek için her yolu deneyen bir üniversite öğrencisi; Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram, Demirhan Demircioğlu ve Mehmet Aslantuğ da kadroda.

Dizinin kalemi Banu Kiremitçi Bozkurt ise uyarlamalara hiç yabancı değil. Bizim Hikaye, Hekimoğlu ve Kızım gibi yabancı formatlardan uyarlanan işlerin yanında Seni Bana Yazmışlar ve Kırmızı Oda da senaristin dizileri arasında. Şimdilik Ay Yapım'dan ya da Star TV'den konuya dair bir açıklama yok; Devres'in sözünü ettiği yasal sürecin başlayıp başlamadığı da henüz bilinmiyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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