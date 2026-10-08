Büyükanne Göndermesi! Kara Melek'in İntihal İddiasına Başkalarının Hayatı Senaristinden İmalı Paylaşım

Nuran Devres kimdir diye soranlar için kısa bir hatırlatma: 1968'de TRT'nin ilk televizyon yayınını sunan Devres, Türkiye'nin ilk kadın televizyon spikeri olarak tarihe geçti. Yıllar içinde kalemini senaryoya çeviren usta isim, 90'ların en çok konuşulan dizilerinden Kara Melek'in de yazarı. 1997'de başlayıp 110 bölüm süren dizide Sanem Çelik'in canlandırdığı hırslı Yasemin, kurduğu oyunlarla ekrana damga vurmuştu.

Devres, Star TV'de yayınlanan Başkalarının Hayatı'nı izledikçe bu hikâyeyi hatırladığını belirtti. 'Kök hikâyesi ve gelişimi Kara Melek'e benziyor. Hatta benzemenin de ötesinde aynı' diyen senarist, 'Önümüzdeki günlerde yasal işlemlere başlayacağız' sözleriyle işi hukuki boyuta taşıyacağının sinyalini verdi.