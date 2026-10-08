Büyükanne Göndermesi! Kara Melek'in İntihal İddiasına Başkalarının Hayatı Senaristinden İmalı Paylaşım
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Başkalarının Hayatı'nı saran intihal tartışması daha soğumadan perde arkası iyice karıştı. Kara Melek'in senaristi Nuran Devres'in 'Benzemenin de ötesinde aynı' çıkışından kısa süre sonra, dizinin senaristi Banu Kiremitçi Bozkurt'tan tek kelime yazmadan yapılmış bir paylaşım geldi. Sosyal medya o kareyi hemen Devres'e verilmiş bir yanıt olarak okudu ve tartışmanın fitili yeniden ateşlendi.
Kaynak: Banu Kiremitçi Bozkurt / X
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Türkiye'nin ilk kadın spikeri Nuran Devres, Başkalarının Hayatı'nın Kara Melek ile aynı olduğunu iddia etmişti.
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Banu Kiremitçi Bozkurt'un isim vermeden yaptığı paylaşım, Nuran Devres'e verilmiş imalı bir yanıt olarak yorumlandı.
Banu Kiremitçi Bozkurt, Başkalarının Hayatı'ndan önce de Bizim Hikaye ve Hekimoğlu gibi uyarlamalara imza atmıştı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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