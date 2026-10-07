Başkalarının Hayatı'nın 2. Bölümünün Neredeyse 3 Saat Sürmesi Şaşırttı

Bölümün süresini gösteren ekran görüntüsü kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Neredeyse üç saate yaklaşan bölüm, izleyicilerin gözünden kaçmadı.

Pek çok izleyici, bir dizi bölümünün uzun metrajlı bir sinema filmini bile geride bırakmasını şaşkınlıkla karşıladı. Bazı seyirciler ise bu kadar uzun bölümlerin hikâyeyi gereksiz yere uzattığını savundu.

Yerli dizilerde bölüm sürelerinin uzunluğu uzun zamandır tartışılan bir konu. Ancak yeni başlayan bir dizinin daha ikinci haftasında bu sürelere ulaşması dikkat çekti.