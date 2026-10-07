Başkalarının Hayatı'nın 2. Bölümünün Neredeyse 3 Saat Sürmesi Şaşırttı
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Başkalarının Hayatı'nın 2. bölümü YouTube'da tam 2 saat 50 dakika 20 saniye olarak yayınlandı
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Bölüm süresi sosyal medyada gündem oldu, seyirciler şaşkınlığını gizleyemedi
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Televizyon ve magazine olan ilgimi mesleğimle harmanlaladım. En güncel haberleri profilimden sizlere ulaştırıyorum.
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