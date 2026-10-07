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Başkalarının Hayatı'nın 2. Bölümünün Neredeyse 3 Saat Sürmesi Şaşırttı

Başkalarının Hayatı'nın 2. Bölümünün Neredeyse 3 Saat Sürmesi Şaşırttı

Star tv yerli dizi
Eylül Atakay
Eylül Atakay - TV ve Magazin Editörü
07.10.2026 - 12:52
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Star TV'nin yeni dizisi Başkalarının Hayatı'nın 2. bölümü tam 2 saat 50 dakika sürdü. Dizinin YouTube kanalına yüklenen bölüm kısa sürede 1,3 milyon izlenmeyi geçti. Ancak konuşulan hikâye değil, bölümün süresi oldu. Neredeyse üç saate yaklaşan bölüm, sosyal medyada seyircilerden tepki gördü.

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Başkalarının Hayatı'nın 2. bölümü YouTube'da tam 2 saat 50 dakika 20 saniye olarak yayınlandı

Başkalarının Hayatı'nın 2. bölümü YouTube'da tam 2 saat 50 dakika 20 saniye olarak yayınlandı

Eylül Lize Kandemir, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram ve Demirhan Demircioğlu'nun başrollerini paylaştığı dizi, 3 Ekim Cumartesi akşamı 2. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Bölümün ardından gözler senaryodan çok süreye çevrildi. Dizinin resmi YouTube kanalına yüklenen 2. bölüm, tam 2 saat 50 dakika 20 saniye sürüyordu.

Üstelik bu süre, YouTube'daki reklamsız versiyona ait. Saat 20.00'de başlayan yayın, reklam aralarıyla birlikte düşünüldüğünde televizyondan takip edenler için akşamın geç saatlerine uzanan bir maratona dönüştü. Bölüm, YouTube'da kısa sürede 1,3 milyon izlenmeyi geride bıraktı.

Bölüm süresi sosyal medyada gündem oldu, seyirciler şaşkınlığını gizleyemedi

Bölüm süresi sosyal medyada gündem oldu, seyirciler şaşkınlığını gizleyemedi

Bölümün süresini gösteren ekran görüntüsü kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Neredeyse üç saate yaklaşan bölüm, izleyicilerin gözünden kaçmadı.

Pek çok izleyici, bir dizi bölümünün uzun metrajlı bir sinema filmini bile geride bırakmasını şaşkınlıkla karşıladı. Bazı seyirciler ise bu kadar uzun bölümlerin hikâyeyi gereksiz yere uzattığını savundu.

Yerli dizilerde bölüm sürelerinin uzunluğu uzun zamandır tartışılan bir konu. Ancak yeni başlayan bir dizinin daha ikinci haftasında bu sürelere ulaşması dikkat çekti.

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Eylül Atakay
Eylül Atakay
TV ve Magazin Editörü
Televizyon ve magazine olan ilgimi mesleğimle harmanlaladım. En güncel haberleri profilimden sizlere ulaştırıyorum.
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