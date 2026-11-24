Esra Hatun'un Dervişler Serisi IAAF İstanbul Sanat Fuarı'nda Sergilenecek
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Çağdaş sanatçı Esra Hatun'un Dervişler serisi, bu yıl yedincisi düzenlenen DenizBank IAAF İstanbul Sanat Fuarı'nda izleyiciyle buluşuyor. Seri, üç aydan uzun süren bir hazırlığın ve ardından gelen altı aylık atölye çalışmasının ürünü. Fuar, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde 2 Aralık'taki davetli açılışın ardından 3-6 Aralık'ta ziyaretçilere açık olacak.
Her şey tek bir cümleyle başladı
Tasavvuf ona yakındı ama resme dökmek zaman aldı
İstanbul ile Selanik arasında üretiyor
Dervişler, L23 numaralı stantta
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın