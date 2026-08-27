Alişan'dan Özel Hastaneye Tepki! 45 Dakika Bekledikten Sonra Devlet Hastanesine Gitti

Oğlunun yüksek ateş ve boğaz ağrısı yaşadığını anlatan Alişan, özel hastanenin acil servisinde kendilerine önlerinde 8 hasta olduğunun söylendiğini ifade etti. 45 dakikalık bekleyişin ardından oğlunun ateşinin hala ölçülmediğini söyleyen Alişan, duruma tepki göstererek hastaneden ayrıldı. Gittikleri özel hastanede 45 dakika beklediklerini ve bu süre içerisinde oğlunun ateşinin dahi ölçülmediğini söyleyen Alişan, daha sonra devlet hastanesine gittiklerini belirtti.

Alişan daha sonra oğlunu Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne götürdüğünü ve burada işlemlerin çok daha hızlı ilerlediğini anlattı. Oğlunun ateşinin ölçülmesi ve muayene edilmesinin yaklaşık 10 dakika sürdüğünü belirten ünlü şarkıcı, devlet hastanesindeki sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Yaşadıklarını anlatan Alişan, “Allah razı olsun devletimizden de devlet hastanelerinden de...” ifadelerini kullandı.