Alişan'dan Özel Hastaneye Tepki! 45 Dakika Bekledikten Sonra Devlet Hastanesine Gitti
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Oğlu Burak'ın yüksek ateş ve boğaz ağrısı yaşaması üzerine Çeşme'deki özel bir hastanenin aciline giden Alişan, yaşadıklarına tepki gösterdi. 45 dakika beklemelerine rağmen oğlunun ateşinin dahi ölçülmediğini söyleyen ünlü şarkıcı, hastaneden ayrılarak devlet hastanesine gittiğini ve burada 10 dakika içinde muayene işlemlerinin gerçekleştirildiğini anlattı.
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Ünlü şarkıcı Alişan, rahatsızlanan oğlu Burak'ı Çeşme'de özel bir hastanenin acil servisine götürdüğünü ancak yaşadıkları nedeniyle hastaneden ayrıldığını açıkladı.
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Alişan'ın o paylaşımı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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