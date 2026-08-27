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Alişan'dan Özel Hastaneye Tepki! 45 Dakika Bekledikten Sonra Devlet Hastanesine Gitti

Alişan'dan Özel Hastaneye Tepki! 45 Dakika Bekledikten Sonra Devlet Hastanesine Gitti

Alişan
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
27.08.2026 - 11:50
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Oğlu Burak'ın yüksek ateş ve boğaz ağrısı yaşaması üzerine Çeşme'deki özel bir hastanenin aciline giden Alişan, yaşadıklarına tepki gösterdi. 45 dakika beklemelerine rağmen oğlunun ateşinin dahi ölçülmediğini söyleyen ünlü şarkıcı, hastaneden ayrılarak devlet hastanesine gittiğini ve burada 10 dakika içinde muayene işlemlerinin gerçekleştirildiğini anlattı.

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Ünlü şarkıcı Alişan, rahatsızlanan oğlu Burak'ı Çeşme'de özel bir hastanenin acil servisine götürdüğünü ancak yaşadıkları nedeniyle hastaneden ayrıldığını açıkladı.

Ünlü şarkıcı Alişan, rahatsızlanan oğlu Burak'ı Çeşme'de özel bir hastanenin acil servisine götürdüğünü ancak yaşadıkları nedeniyle hastaneden ayrıldığını açıkladı.

Oğlunun yüksek ateş ve boğaz ağrısı yaşadığını anlatan Alişan, özel hastanenin acil servisinde kendilerine önlerinde 8 hasta olduğunun söylendiğini ifade etti. 45 dakikalık bekleyişin ardından oğlunun ateşinin hala ölçülmediğini söyleyen Alişan, duruma tepki göstererek hastaneden ayrıldı. Gittikleri özel hastanede 45 dakika beklediklerini ve bu süre içerisinde oğlunun ateşinin dahi ölçülmediğini söyleyen Alişan, daha sonra devlet hastanesine gittiklerini belirtti. 

Alişan daha sonra oğlunu Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne götürdüğünü ve burada işlemlerin çok daha hızlı ilerlediğini anlattı. Oğlunun ateşinin ölçülmesi ve muayene edilmesinin yaklaşık 10 dakika sürdüğünü belirten ünlü şarkıcı, devlet hastanesindeki sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Yaşadıklarını anlatan Alişan, “Allah razı olsun devletimizden de devlet hastanelerinden de...” ifadelerini kullandı.

Alişan'ın o paylaşımı:

Alişan'ın o paylaşımı:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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