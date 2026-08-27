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Sinan Akçıl'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Övgü Dolu Paylaşım!

Sinan Akçıl'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Övgü Dolu Paylaşım!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
27.08.2026 - 11:39
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Sinan Akçıl, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a duyduğu sevgiyi her fırsatta açıkça dile getiren ünlüler arasında yer alıyor. Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ahlat ve Muş’ta sahne alan şarkıcı, program sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’la bir araya geldi. O anlardan kalan fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Akçıl’ın düştüğü not ise kısa sürede gündeme oturdu. Erdoğan için “Ömrümden yılları gözümü kırpmadan veririm” diyen şarkıcının sözleri dikkat çekti.

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Sinan Akçıl, siyasi görüşünü ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a duyduğu sevgiyi açıklamaktan hiçbir zaman çekinmedi.

Sinan Akçıl, siyasi görüşünü ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a duyduğu sevgiyi açıklamaktan hiçbir zaman çekinmedi.

Besteci, söz yazarı ve şarkıcı kimliğiyle uzun yıllardır müzik dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Sinan Akçıl, yalnızca çıkardığı şarkılar ve özel hayatıyla değil, gündeme ilişkin açıklamalarıyla da sık sık dikkat çekiyor. Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Akçıl; desteklediği takımdan siyasi görüşüne kadar pek çok konudaki düşüncesini takipçileriyle açıkça paylaşan ünlüler arasında bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a duyduğu sevgiyi ve desteği daha önce de çeşitli açıklamalarında dile getiren Akçıl, Erdoğan’la bir araya geldiği anları zaman zaman sosyal medya hesabına taşımıştı. 

Akçıl, daha önce Burcu Kıratlı ile yaşadığı boşanma sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine evliliği hakkında tavsiyelerde bulunduğunu da anlatmıştı. Erdoğan’ın boşanmanın gençler açısından doğru bir örnek olmayabileceğini söylediğini belirten şarkıcı, bu konuşmanın ardından evliliğine bir şans daha verdiğini ifade etmişti. İkilinin arasındaki kişisel iletişim, Sinan Akçıl’ın açıklamalarıyla zaman zaman magazin gündemine de taşındı.

Erdoğan’a olan sevgisini hiçbir zaman gizlemeyen Sinan Akçıl, son olarak Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinliklerde Cumhurbaşkanı’yla bir araya geldi. İkilinin buluşmasından geriye kalan karelerin üzerine düştüğü not ise kısa sürede sosyal medyanın en çok tartışılan paylaşımlarından birine dönüştü.

Malazgirt ve Ahlat’ta sahne alan Sinan Akçıl, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la bir araya geldi.

Malazgirt ve Ahlat’ta sahne alan Sinan Akçıl, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la bir araya geldi.
twitter.com

1071 Malazgirt Zaferi’nin 955. yıl dönümü dolayısıyla Muş’un Malazgirt ilçesi ile Bitlis’in Ahlat ilçesinde kapsamlı anma programları düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı etkinliklerde konser veren isimlerden biri Sinan Akçıl oldu.

Malazgirt ve Ahlat’ta dinleyicileriyle buluşan Akçıl, program kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan’la sohbet etme fırsatı yakaladı. Şarkıcı, Erdoğan’la tokalaştığı ve karşılıklı gülümsediği anlarda çekilen iki ayrı fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Sinan Akçıl, hayatındaki bazı insanlar için kendi ömründen vazgeçebileceğini söyleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bu isimlerden biri olduğunu açıkladı. Akçıl paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Ömrümden yılları verebilsem, gözümü kırpmadan veririm dediğiniz insanlar var mı? Benim var, bir tanesi de bu iki karede işte…”

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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