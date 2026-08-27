Sinan Akçıl'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Övgü Dolu Paylaşım!

Besteci, söz yazarı ve şarkıcı kimliğiyle uzun yıllardır müzik dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Sinan Akçıl, yalnızca çıkardığı şarkılar ve özel hayatıyla değil, gündeme ilişkin açıklamalarıyla da sık sık dikkat çekiyor. Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Akçıl; desteklediği takımdan siyasi görüşüne kadar pek çok konudaki düşüncesini takipçileriyle açıkça paylaşan ünlüler arasında bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a duyduğu sevgiyi ve desteği daha önce de çeşitli açıklamalarında dile getiren Akçıl, Erdoğan’la bir araya geldiği anları zaman zaman sosyal medya hesabına taşımıştı.

Akçıl, daha önce Burcu Kıratlı ile yaşadığı boşanma sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine evliliği hakkında tavsiyelerde bulunduğunu da anlatmıştı. Erdoğan’ın boşanmanın gençler açısından doğru bir örnek olmayabileceğini söylediğini belirten şarkıcı, bu konuşmanın ardından evliliğine bir şans daha verdiğini ifade etmişti. İkilinin arasındaki kişisel iletişim, Sinan Akçıl’ın açıklamalarıyla zaman zaman magazin gündemine de taşındı.

Erdoğan’a olan sevgisini hiçbir zaman gizlemeyen Sinan Akçıl, son olarak Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinliklerde Cumhurbaşkanı’yla bir araya geldi. İkilinin buluşmasından geriye kalan karelerin üzerine düştüğü not ise kısa sürede sosyal medyanın en çok tartışılan paylaşımlarından birine dönüştü.