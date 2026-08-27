Sinan Akçıl'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Övgü Dolu Paylaşım!
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Sinan Akçıl, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a duyduğu sevgiyi her fırsatta açıkça dile getiren ünlüler arasında yer alıyor. Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ahlat ve Muş’ta sahne alan şarkıcı, program sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’la bir araya geldi. O anlardan kalan fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Akçıl’ın düştüğü not ise kısa sürede gündeme oturdu. Erdoğan için “Ömrümden yılları gözümü kırpmadan veririm” diyen şarkıcının sözleri dikkat çekti.
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Sinan Akçıl, siyasi görüşünü ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a duyduğu sevgiyi açıklamaktan hiçbir zaman çekinmedi.
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Malazgirt ve Ahlat’ta sahne alan Sinan Akçıl, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la bir araya geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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