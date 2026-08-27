Yıllar Süren Hasret Sona Erdi: Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi Zaferine Ünlülerden Tebrik Yağdı!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fransız ekibi Olympique Lyon’u saf dışı bırakarak tam 18 yıllık hasretine son verdi. Kadıköy’de oynanan ilk karşılaşmadan 1-1’lik beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, turun kaderini belirleyecek rövanş mücadelesinde Lyon’a konuk oldu.

Fransa’daki zorlu karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, Vedat Muriqi ve Archie Brown’ın kısa aralıklarla kaydettiği gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Lyon ikinci yarıda Malick Fofana’nın golüyle farkı bire indirse de kalan dakikalarda ihtiyaç duyduğu beraberlik golünü bulamadı. Karşılaşmayı 2-1 kazanan sarı-lacivertliler, toplamda 3-2’lik skorla turu geçerek adını Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yazdırdı.

Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda son olarak 2008-2009 sezonunda mücadele eden Fenerbahçe’nin 18 yıllık bekleyişi de böylece sona erdi. Bitiş düdüğüyle birlikte futbolcular, teknik ekip ve tribündeki sarı-lacivertli taraftarlar büyük bir sevinç yaşarken Türkiye’nin dört bir yanındaki Fenerbahçeliler de kutlamalara başladı.

Tarihî zaferin ardından sosyal medya adeta sarı-laciverte boyandı. Fenerbahçe taraftarı olduğu bilinen sanat, televizyon ve spor dünyasından birçok ünlü isim, peş peşe paylaşımlar yaparak takımlarının Şampiyonlar Ligi’ne dönüşünü kutladı. Kimi 18 yıllık hasrete vurgu yaptı, kimi futbolculara teşekkür etti, kimi de sevincini yalnızca sarı ve lacivert kalplerle anlattı. Gelin, Fenerbahçe’nin Devler Ligi biletini almasının ardından ünlü isimlerden gelen tebrik mesajlarına birlikte bakalım!