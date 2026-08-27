article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Yıllar Süren Hasret Sona Erdi: Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi Zaferine Ünlülerden Tebrik Yağdı!

Yıllar Süren Hasret Sona Erdi: Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi Zaferine Ünlülerden Tebrik Yağdı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
27.08.2026 - 10:28
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Sarı-lacivertli taraftarların yıllardır beklediği o gece sonunda geldi! Lyon deplasmanından zaferle dönen Fenerbahçe, Avrupa futbolunun en büyük sahnesindeki yerini yeniden aldı. Final düdüğüyle birlikte sokaklardan sosyal medyaya kadar büyük bir kutlama başlarken, sanat ve spor dünyasının ünlü Fenerbahçelileri de sessiz kalmadı. İşte Fenerbahçe’nin başarısının ardından sosyal medyayı sarı-laciverte boyayan ünlü isimler…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fenerbahçe, tam 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi’ne dönerek tarih yazdı!

Fenerbahçe, tam 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi’ne dönerek tarih yazdı!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fransız ekibi Olympique Lyon’u saf dışı bırakarak tam 18 yıllık hasretine son verdi. Kadıköy’de oynanan ilk karşılaşmadan 1-1’lik beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, turun kaderini belirleyecek rövanş mücadelesinde Lyon’a konuk oldu.

Fransa’daki zorlu karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, Vedat Muriqi ve Archie Brown’ın kısa aralıklarla kaydettiği gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Lyon ikinci yarıda Malick Fofana’nın golüyle farkı bire indirse de kalan dakikalarda ihtiyaç duyduğu beraberlik golünü bulamadı. Karşılaşmayı 2-1 kazanan sarı-lacivertliler, toplamda 3-2’lik skorla turu geçerek adını Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yazdırdı. 

Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda son olarak 2008-2009 sezonunda mücadele eden Fenerbahçe’nin 18 yıllık bekleyişi de böylece sona erdi. Bitiş düdüğüyle birlikte futbolcular, teknik ekip ve tribündeki sarı-lacivertli taraftarlar büyük bir sevinç yaşarken Türkiye’nin dört bir yanındaki Fenerbahçeliler de kutlamalara başladı.

Tarihî zaferin ardından sosyal medya adeta sarı-laciverte boyandı. Fenerbahçe taraftarı olduğu bilinen sanat, televizyon ve spor dünyasından birçok ünlü isim, peş peşe paylaşımlar yaparak takımlarının Şampiyonlar Ligi’ne dönüşünü kutladı. Kimi 18 yıllık hasrete vurgu yaptı, kimi futbolculara teşekkür etti, kimi de sevincini yalnızca sarı ve lacivert kalplerle anlattı. Gelin, Fenerbahçe’nin Devler Ligi biletini almasının ardından ünlü isimlerden gelen tebrik mesajlarına birlikte bakalım!

Taner Rumeli

Taner Rumeli

Bora Cengiz

Bora Cengiz

Merve Özbey

Merve Özbey

Furkan Kızılay

Furkan Kızılay
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uraz Kaygılaroğlu

Uraz Kaygılaroğlu

Serra Pirinç

Serra Pirinç

Oğuzhan Koç

Oğuzhan Koç

Eser Yenenler

Eser Yenenler

İlker Kaleli

İlker Kaleli
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Melis İşiten

Melis İşiten

Barış Kılıç

Barış Kılıç

Gökhan Özoğuz

Gökhan Özoğuz

Derya Uluğ

Derya Uluğ

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın