Yıllar Süren Hasret Sona Erdi: Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi Zaferine Ünlülerden Tebrik Yağdı!
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Sarı-lacivertli taraftarların yıllardır beklediği o gece sonunda geldi! Lyon deplasmanından zaferle dönen Fenerbahçe, Avrupa futbolunun en büyük sahnesindeki yerini yeniden aldı. Final düdüğüyle birlikte sokaklardan sosyal medyaya kadar büyük bir kutlama başlarken, sanat ve spor dünyasının ünlü Fenerbahçelileri de sessiz kalmadı. İşte Fenerbahçe’nin başarısının ardından sosyal medyayı sarı-laciverte boyayan ünlü isimler…
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Fenerbahçe, tam 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi’ne dönerek tarih yazdı!
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Taner Rumeli
Bora Cengiz
Merve Özbey
Furkan Kızılay
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Uraz Kaygılaroğlu
Serra Pirinç
Oğuzhan Koç
Eser Yenenler
İlker Kaleli
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Melis İşiten
Barış Kılıç
Gökhan Özoğuz
Derya Uluğ
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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