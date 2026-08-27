article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Eski Kayınçosu Hacı Sabancı'yı Kutlayan Aygün Aydın’ın Hakan Sabancı’ya Verdiği Pas Olay Oldu!

Eski Kayınçosu Hacı Sabancı'yı Kutlayan Aygün Aydın’ın Hakan Sabancı’ya Verdiği Pas Olay Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
27.08.2026 - 09:36
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Geçmişte Hakan Sabancı ile ilişki yaşadığını öne süren Aygün Aydın, Sabancı ailesine yönelik dikkat çeken çıkışlarına bir yenisini daha ekledi. Nazlı ve Hacı Sabancı’nın oğulları Ömer’in doğumunun ardından “Ben de bir yenge olsaydım…” diyerek hayallere dalan Aydın, bu kez doğrudan Nazlı Sabancı’nın paylaşımına yorum yaptı. Hacı Sabancı’nın bıraktığı kalpli yorumun altına gelen mesajda aile üyelerine tek tek iltifatlar sıralandı. Ömer bebeğin “yakışıklılığını amcasından” almasını dileyen Aydın’ın Hakan Sabancı’ya verdiği pas ise gözlerden kaçmadı. Gelin, ikilinin yıllardır konuşulan geçmişinden Aygün Aydın’ın son “yengelik” çıkışına kadar yaşananlara birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Aygün Aydın ve Hakan Sabancı arasında yaşananlar yıllarca magazin gündeminden düşmedi.

Aygün Aydın ve Hakan Sabancı arasında yaşananlar yıllarca magazin gündeminden düşmedi.

Aygün Aydın, rol aldığı yapımlar ve sosyal medya paylaşımlarıyla tanınsa da magazin dünyasında asıl büyük çıkışını Hakan Sabancı ile yaşadığını öne sürdüğü ilişkiyle yaptı. İkilinin adının yan yana gelmeye başladığı 2021 yılında Aydın, Hakan Sabancı’yla bir süredir birlikte olduklarını iddia ederek özel yazışmalarından çeşitli paylaşımlara kadar pek çok detayı sosyal medya hesabından yayımladı.

Ancak tarafların ilişkiye dair anlatımları hiçbir zaman aynı olmadı. Aygün Aydın yaşananların bir ilişki olduğunu savunurken Hakan Sabancı cephesinden bu iddiaları kabul eden bir açıklama gelmedi. Aksine süreç, karşılıklı suçlamaların ve hukuki gelişmelerin konuşulduğu oldukça çalkantılı bir noktaya taşındı. Aydın’ın arka arkaya yaptığı paylaşımlar, Sabancı ailesine yönelik sert sözleri ve Hakan Sabancı hakkındaki açıklamaları aylar boyunca magazin manşetlerinde yer aldı.

Aradan yıllar geçmesine rağmen Aygün Aydın’ın Sabancı ailesiyle ilgili çıkışları da tamamen sona ermedi. Kimi zaman Hakan Sabancı’ya yönelik doğrudan paylaşımlarda bulunan Aydın, kimi zaman da ailenin diğer üyelerinin gönderilerine bıraktığı yorumlarla dikkat çekti. Hatta kısa süre önce ikinci üniversitesinden mezun olan Nazlı Sabancı’nın paylaşımının altına da “Tebrik ederim Nazlıcım, başarılarının devamını dilerim. Okumak isteyen ama ‘Acaba artık geç mi?’ diye düşünen tüm kadınlara örnek olsun” yorumunu bıraktı.

Aygün Aydın’ın “Nazlıcım” diyerek başladığı bu samimi tebrik, geçmişte yaşananlar nedeniyle sıradan bir kutlama mesajı olarak değerlendirilmedi. Bazı kullanıcılar Aydın’ın gerçekten destek vermek istediğini düşünürken bazıları yorumun içerisinde ince bir gönderme bulunduğunu savundu. Aydın’ın Sabancı ailesiyle kurduğu bu tek taraflı sosyal medya iletişiminin yeni adresi ise Nazlı ve Hacı Sabancı çiftinin dünyaya gelen ikinci çocukları oldu.

Ömer bebeğin doğumuyla Aygün Aydın kendisini “yenge” olarak hayal etti.

Ömer bebeğin doğumuyla Aygün Aydın kendisini “yenge” olarak hayal etti.

2021 yılında evlenen Nazlı ve Hacı Sabancı çifti, 15 Ağustos 2023 tarihinde kızları Arzu Alara’yı kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmuştu. Kızlarına, babaannesi Arzu Sabancı’nın adını veren çift, 23 Ağustos 2026’da ikinci çocuklarını kucaklarına aldı.

Bu kez bir erkek bebek sahibi olan Nazlı ve Hacı Sabancı, oğullarına dedesi Ömer Sabancı’nın adını verdi. Böylece ilk çocuklarında olduğu gibi ikinci çocuklarında da aile büyüklerinin ismini yaşatmayı tercih ettiler. Ömer bebeğin dünyaya gelişi Sabancı ailesinde büyük bir sevinç yaratırken aile üyelerinden ve yakın dostlarından da art arda kutlama mesajları geldi.

Tam bu sırada Aygün Aydın’dan gelen uzun bir paylaşım, tüm tebriklerin arasından sıyrılmayı başardı. Aydın, mesajında Sabancı ailesinden ya da Hakan Sabancı’dan açıkça söz etmedi. Ancak “yenge”, “eltim” ve “gelecekteki çocuklarımın kuzeni” ifadelerini kullanması, paylaşımın adresi konusunda pek fazla soru işareti bırakmadı.

Aygün Aydın paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bir çocuk doğduğunda yalnızca anne babasının değil, tüm ailenin kalbine sevinç dolar. Ben de bir yenge olsaydım, eltimin doğumunu mutlulukla karşılardım; gelecekteki çocuklarımın tatlı kuzeni için şerbetler ve hediyeler hazırlar, anne ve bebeğe koruma duaları ederdim. Muhtemelen ailenin en çılgın ama en sevgi ve vefa dolu yengesi olurdum.”

İsim vermeden kendisini adeta Sabancı ailesinin gelini, Nazlı Sabancı’nın eltisi ve Ömer bebeğin yengesi olarak hayal eden Aydın’ın sözleri kısa sürede gündem oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları paylaşımı eğlenceli bulurken bazıları Aydın’ın yıllar önce yaşananlara rağmen Sabancı ailesine yönelik göndermelerini sürdürmesine şaşırdı.

Hacı Sabancı eşinin paylaşımına kalp bıraktı, Aygün Aydın’ın yanıtı gecikmedi.

Hacı Sabancı eşinin paylaşımına kalp bıraktı, Aygün Aydın’ın yanıtı gecikmedi.

Nazlı Sabancı, oğulları Ömer için hazırlanan ve üzerinde bebeğin isminin yazdığı özel süslemenin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Gönderinin altına çok sayıda tebrik mesajı gelirken bebeğin babası Hacı Sabancı da eşinin paylaşımına iki kalp gözlü emoji bıraktı.

Fakat Hacı Sabancı’nın oldukça doğal olan bu yorumunun altına gelen yanıt, gönderiyi kısa sürede bambaşka bir magazin olayına dönüştürdü. Aygün Aydın, Hacı Sabancı’nın yorumuna yanıt vererek Nazlı Sabancı’yı etiketledi ve Ömer bebek için şu mesajı yazdı:

“Zekâsını annesinden, yakışıklılığını amcasından, asaletini babaannesinden alsın. Hepinizi tebrik ederim bu kutlu haber için.”

Aydın’ın cümlesindeki her ayrıntı, Sabancı ailesinin başka bir üyesine yapılan gönderme olarak yorumlandı. “Zekâsını annesinden” sözleri, hamileliği sırasında Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olarak ikinci diplomasını alan Nazlı Sabancı’ya bir övgü niteliğindeydi. “Asaletini babaannesinden” ifadesiyle Arzu Sabancı’ya iltifat eden Aydın’ın asıl dikkat çeken sözleri ise “Yakışıklılığını amcasından alsın” oldu.

Çünkü Ömer bebeğin amcası, Aygün Aydın’ın geçmişte ilişki yaşadığını öne sürdüğü Hakan Sabancı’dan başkası değildi. Böylece Aydın, görünüşte son derece sevecen bir tebrik mesajı yazarken yıllardır adının birlikte anıldığı Hakan Sabancı’ya da oldukça açık bir iltifat göndermiş oldu. Mesajına mavi ve beyaz kalp emojileri ekleyen Aydın’ın, Sabancı ailesinin yeni üyesini samimi bir dille kutlaması da gözlerden kaçmadı.

Önce “Ben de bir yenge olsaydım” diyerek nasıl bir yenge olacağını uzun uzun anlatan, ardından doğrudan Nazlı Sabancı’nın paylaşımına giderek Ömer bebeğin hangi özelliğini kimden alması gerektiğini sıralayan Aygün Aydın, böylece yengelik çıkışını bir adım daha ileri taşıdı. Üstelik bu kez mesajın içerisinde Nazlı, Arzu ve Hakan Sabancı’ya ayrı ayrı yer vermeyi de ihmal etmedi.

Aydın’ın sözleri gerçekten içten bir kutlama mıydı, ince ince hazırlanmış bir gönderme miydi bilinmez… Fakat Hakan Sabancı’yı “yakışıklı amca” ilan ettiği yorumuyla, Sabancı ailesinin en mutlu günlerinden birinde yine magazin gündeminin merkezine yerleşmeyi başardığı kesin.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
4
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın