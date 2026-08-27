Eski Kayınçosu Hacı Sabancı'yı Kutlayan Aygün Aydın’ın Hakan Sabancı’ya Verdiği Pas Olay Oldu!

Nazlı Sabancı, oğulları Ömer için hazırlanan ve üzerinde bebeğin isminin yazdığı özel süslemenin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Gönderinin altına çok sayıda tebrik mesajı gelirken bebeğin babası Hacı Sabancı da eşinin paylaşımına iki kalp gözlü emoji bıraktı.
Fakat Hacı Sabancı’nın oldukça doğal olan bu yorumunun altına gelen yanıt, gönderiyi kısa sürede bambaşka bir magazin olayına dönüştürdü. Aygün Aydın, Hacı Sabancı’nın yorumuna yanıt vererek Nazlı Sabancı’yı etiketledi ve Ömer bebek için şu mesajı yazdı:
“Zekâsını annesinden, yakışıklılığını amcasından, asaletini babaannesinden alsın. Hepinizi tebrik ederim bu kutlu haber için.”
Aydın’ın cümlesindeki her ayrıntı, Sabancı ailesinin başka bir üyesine yapılan gönderme olarak yorumlandı. “Zekâsını annesinden” sözleri, hamileliği sırasında Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olarak ikinci diplomasını alan Nazlı Sabancı’ya bir övgü niteliğindeydi. “Asaletini babaannesinden” ifadesiyle Arzu Sabancı’ya iltifat eden Aydın’ın asıl dikkat çeken sözleri ise “Yakışıklılığını amcasından alsın” oldu.
Çünkü Ömer bebeğin amcası, Aygün Aydın’ın geçmişte ilişki yaşadığını öne sürdüğü Hakan Sabancı’dan başkası değildi. Böylece Aydın, görünüşte son derece sevecen bir tebrik mesajı yazarken yıllardır adının birlikte anıldığı Hakan Sabancı’ya da oldukça açık bir iltifat göndermiş oldu. Mesajına mavi ve beyaz kalp emojileri ekleyen Aydın’ın, Sabancı ailesinin yeni üyesini samimi bir dille kutlaması da gözlerden kaçmadı.
Önce “Ben de bir yenge olsaydım” diyerek nasıl bir yenge olacağını uzun uzun anlatan, ardından doğrudan Nazlı Sabancı’nın paylaşımına giderek Ömer bebeğin hangi özelliğini kimden alması gerektiğini sıralayan Aygün Aydın, böylece yengelik çıkışını bir adım daha ileri taşıdı. Üstelik bu kez mesajın içerisinde Nazlı, Arzu ve Hakan Sabancı’ya ayrı ayrı yer vermeyi de ihmal etmedi.
Aydın’ın sözleri gerçekten içten bir kutlama mıydı, ince ince hazırlanmış bir gönderme miydi bilinmez… Fakat Hakan Sabancı’yı “yakışıklı amca” ilan ettiği yorumuyla, Sabancı ailesinin en mutlu günlerinden birinde yine magazin gündeminin merkezine yerleşmeyi başardığı kesin.
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