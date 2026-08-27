Eski Kayınçosu Hacı Sabancı'yı Kutlayan Aygün Aydın’ın Hakan Sabancı’ya Verdiği Pas Olay Oldu!

Aygün Aydın, rol aldığı yapımlar ve sosyal medya paylaşımlarıyla tanınsa da magazin dünyasında asıl büyük çıkışını Hakan Sabancı ile yaşadığını öne sürdüğü ilişkiyle yaptı. İkilinin adının yan yana gelmeye başladığı 2021 yılında Aydın, Hakan Sabancı’yla bir süredir birlikte olduklarını iddia ederek özel yazışmalarından çeşitli paylaşımlara kadar pek çok detayı sosyal medya hesabından yayımladı.

Ancak tarafların ilişkiye dair anlatımları hiçbir zaman aynı olmadı. Aygün Aydın yaşananların bir ilişki olduğunu savunurken Hakan Sabancı cephesinden bu iddiaları kabul eden bir açıklama gelmedi. Aksine süreç, karşılıklı suçlamaların ve hukuki gelişmelerin konuşulduğu oldukça çalkantılı bir noktaya taşındı. Aydın’ın arka arkaya yaptığı paylaşımlar, Sabancı ailesine yönelik sert sözleri ve Hakan Sabancı hakkındaki açıklamaları aylar boyunca magazin manşetlerinde yer aldı.

Aradan yıllar geçmesine rağmen Aygün Aydın’ın Sabancı ailesiyle ilgili çıkışları da tamamen sona ermedi. Kimi zaman Hakan Sabancı’ya yönelik doğrudan paylaşımlarda bulunan Aydın, kimi zaman da ailenin diğer üyelerinin gönderilerine bıraktığı yorumlarla dikkat çekti. Hatta kısa süre önce ikinci üniversitesinden mezun olan Nazlı Sabancı’nın paylaşımının altına da “Tebrik ederim Nazlıcım, başarılarının devamını dilerim. Okumak isteyen ama ‘Acaba artık geç mi?’ diye düşünen tüm kadınlara örnek olsun” yorumunu bıraktı.

Aygün Aydın’ın “Nazlıcım” diyerek başladığı bu samimi tebrik, geçmişte yaşananlar nedeniyle sıradan bir kutlama mesajı olarak değerlendirilmedi. Bazı kullanıcılar Aydın’ın gerçekten destek vermek istediğini düşünürken bazıları yorumun içerisinde ince bir gönderme bulunduğunu savundu. Aydın’ın Sabancı ailesiyle kurduğu bu tek taraflı sosyal medya iletişiminin yeni adresi ise Nazlı ve Hacı Sabancı çiftinin dünyaya gelen ikinci çocukları oldu.