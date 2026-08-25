article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Nazlı Sabancı'nın Kucağına Ömer'i Almasıyla Hakan Sabancı'nın Eski Sevgilisi Yengelik Hayallerine Daldı

Nazlı Sabancı'nın Kucağına Ömer'i Almasıyla Hakan Sabancı'nın Eski Sevgilisi Yengelik Hayallerine Daldı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
25.08.2026 - 15:46
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Sabancı ailesi yeni bir bebek heyecanıyla büyürken, kutlama mesajlarının arasına Aygün Aydın’dan gelen imalı paylaşım damga vurdu. 2021 yılında nikah masasına oturan Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı, kızları Arzu Alara’nın ardından ikinci çocuklarını kucaklarına aldı. Çift, erkek bebeklerine aile geleneğini sürdürerek Ömer adını verdi. Sabancı ailesi bu güzel haberi kutlarken, geçmişte Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişki ve sonrasındaki paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Aygün Aydın da sessiz kalmadı. “Ben de bir yenge olsaydım…” sözleriyle başlayan paylaşımı, açıkça isim vermese de zamanlaması nedeniyle Sabancı ailesine gönderme olarak yorumlandı. Gelin, Ömer bebeğin dünyaya gelişinden magazin gündemine oturan bu “yenge” çıkışına kadar yaşananlara birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sosyetenin yakından takip edilen çiftlerinden Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı, uzun süren birlikteliklerini 10 Ekim 2021’de evlilikle taçlandırdı.

Sosyetenin yakından takip edilen çiftlerinden Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı, uzun süren birlikteliklerini 10 Ekim 2021’de evlilikle taçlandırdı.

Çift, Arzu ve Ömer Sabancı’nın yalısında düzenlenen sade bir nikah töreniyle hayatlarını birleştirdi. Haziran 2022’de Çırağan Sarayı’nda yapılan görkemli düğün ise magazin dünyasında günlerce konuşuldu.

İş dünyasının köklü ailelerinden Sabancılara gelin giden Nazlı Sabancı, evliliğinin ardından hem özel yaşamı hem de şık davetlerdeki tercihleriyle ilgi odağında kaldı. Çiftin ilk bebek müjdesi ise 2023 yılında geldi.

Nazlı Sabancı, 15 Ağustos 2023’te kızları Arzu Alara’yı dünyaya getirdi. Minik bebeğe verilen isim de aile açısından oldukça anlamlıydı. “Arzu” ismi babaannesi Arzu Sabancı’dan gelirken, çift bu ismi Alara ile tamamlamayı tercih etti. Arzu Alara’nın dünyaya gelişi Sabancı ailesinde büyük bir mutluluk yaratırken, Nazlı ve Hacı Sabancı da ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.

Çiftin ikinci kez bebek beklediği haberi 2026 yılının ilk aylarında magazin gündemine yansıdı. Hamileliği boyunca sosyal yaşamından uzaklaşmayan Nazlı Sabancı, bu dönemde eğitimine de devam etti. University of Westminster’da hukuk eğitimi alan Sabancı, Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olarak ikinci diplomasını aldı.

Beklenen güzel haber 23 Ağustos 2026’da geldi. Nazlı Sabancı, Nişantaşı’ndaki özel bir hastanede ikinci çocuğunu dünyaya getirirken çift bu kez bir erkek bebek sahibi oldu. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen anne ve bebeğin doğum haberi, aile üyeleri ve yakın çevreleri tarafından sevinçle karşılandı.

Nazlı ve Hacı Sabancı, oğullarına Ömer adını verdi. Bu tercihle birlikte çift, ilk çocuklarında olduğu gibi aile büyüklerinin isimlerini yaşatma geleneğini sürdürdü. Arzu Alara’ya babaannesi Arzu Sabancı’nın adını veren çift, oğullarına da dedesi Ömer Sabancı’nın ismini koydu. Böylece Arzu Alara abla olurken Sabancı ailesinin en küçük üyesi Ömer bebek oldu.

Ömer bebeğin doğumunun ardından gelen tebrik mesajlarına Aygün Aydın’ın paylaşımı da eklendi.

Ömer bebeğin doğumunun ardından gelen tebrik mesajlarına Aygün Aydın’ın paylaşımı da eklendi.

Ancak Aydın’ın kullandığı ifadeler, sıradan bir kutlama mesajından çok Sabancı ailesine yönelik yeni bir gönderme olarak yorumlandı.

Aygün Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Bir çocuk doğduğunda yalnızca anne babasının değil, tüm ailenin kalbine sevinç dolar. Ben de bir yenge olsaydım, eltimin doğumunu mutlulukla karşılardım; gelecekteki çocuklarımın tatlı kuzeni için şerbetler ve hediyeler hazırlar, anne ve bebeğe koruma duaları ederdim. Muhtemelen ailenin en çılgın ama en sevgi ve vefa dolu yengesi olurdum.”

Aydın paylaşımında Hakan Sabancı’nın, Nazlı Sabancı’nın ya da ailenin adını doğrudan anmadı. Buna karşın paylaşımın zamanlaması ve “yenge”, “eltim” ile “gelecekteki çocuklarımın kuzeni” ifadeleri, mesajın Sabancı ailesine gönderme olduğu yönünde yorumlandı.

Hakan Sabancı ile geçmişte yaşadığı ilişki iddiası ve sonrasında yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Aygün Aydın’ın bu çıkışı, sosyal medyada kısa sürede tartışma yarattı. Bazı kullanıcılar paylaşımı esprili bulurken bazıları Aydın’ın Sabancı ailesine yönelik göndermelerine devam ettiğini savundu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
8
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın