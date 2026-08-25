Nazlı Sabancı'nın Kucağına Ömer'i Almasıyla Hakan Sabancı'nın Eski Sevgilisi Yengelik Hayallerine Daldı

Çift, Arzu ve Ömer Sabancı’nın yalısında düzenlenen sade bir nikah töreniyle hayatlarını birleştirdi. Haziran 2022’de Çırağan Sarayı’nda yapılan görkemli düğün ise magazin dünyasında günlerce konuşuldu.

İş dünyasının köklü ailelerinden Sabancılara gelin giden Nazlı Sabancı, evliliğinin ardından hem özel yaşamı hem de şık davetlerdeki tercihleriyle ilgi odağında kaldı. Çiftin ilk bebek müjdesi ise 2023 yılında geldi.

Nazlı Sabancı, 15 Ağustos 2023’te kızları Arzu Alara’yı dünyaya getirdi. Minik bebeğe verilen isim de aile açısından oldukça anlamlıydı. “Arzu” ismi babaannesi Arzu Sabancı’dan gelirken, çift bu ismi Alara ile tamamlamayı tercih etti. Arzu Alara’nın dünyaya gelişi Sabancı ailesinde büyük bir mutluluk yaratırken, Nazlı ve Hacı Sabancı da ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.

Çiftin ikinci kez bebek beklediği haberi 2026 yılının ilk aylarında magazin gündemine yansıdı. Hamileliği boyunca sosyal yaşamından uzaklaşmayan Nazlı Sabancı, bu dönemde eğitimine de devam etti. University of Westminster’da hukuk eğitimi alan Sabancı, Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olarak ikinci diplomasını aldı.

Beklenen güzel haber 23 Ağustos 2026’da geldi. Nazlı Sabancı, Nişantaşı’ndaki özel bir hastanede ikinci çocuğunu dünyaya getirirken çift bu kez bir erkek bebek sahibi oldu. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen anne ve bebeğin doğum haberi, aile üyeleri ve yakın çevreleri tarafından sevinçle karşılandı.

Nazlı ve Hacı Sabancı, oğullarına Ömer adını verdi. Bu tercihle birlikte çift, ilk çocuklarında olduğu gibi aile büyüklerinin isimlerini yaşatma geleneğini sürdürdü. Arzu Alara’ya babaannesi Arzu Sabancı’nın adını veren çift, oğullarına da dedesi Ömer Sabancı’nın ismini koydu. Böylece Arzu Alara abla olurken Sabancı ailesinin en küçük üyesi Ömer bebek oldu.