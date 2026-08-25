Nazlı Sabancı'nın Kucağına Ömer'i Almasıyla Hakan Sabancı'nın Eski Sevgilisi Yengelik Hayallerine Daldı
Sabancı ailesi yeni bir bebek heyecanıyla büyürken, kutlama mesajlarının arasına Aygün Aydın’dan gelen imalı paylaşım damga vurdu. 2021 yılında nikah masasına oturan Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı, kızları Arzu Alara’nın ardından ikinci çocuklarını kucaklarına aldı. Çift, erkek bebeklerine aile geleneğini sürdürerek Ömer adını verdi. Sabancı ailesi bu güzel haberi kutlarken, geçmişte Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişki ve sonrasındaki paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Aygün Aydın da sessiz kalmadı. “Ben de bir yenge olsaydım…” sözleriyle başlayan paylaşımı, açıkça isim vermese de zamanlaması nedeniyle Sabancı ailesine gönderme olarak yorumlandı. Gelin, Ömer bebeğin dünyaya gelişinden magazin gündemine oturan bu “yenge” çıkışına kadar yaşananlara birlikte bakalım.
Sosyetenin yakından takip edilen çiftlerinden Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı, uzun süren birlikteliklerini 10 Ekim 2021’de evlilikle taçlandırdı.
Ömer bebeğin doğumunun ardından gelen tebrik mesajlarına Aygün Aydın’ın paylaşımı da eklendi.
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