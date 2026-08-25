Baba Olacağını Duyuran Ufuk Beydemir'den Eski Eşi İpek Filiz Yazıcı'ya Yeni Gönderme!

“Ay Tenli Kadın” şarkısıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Ufuk Beydemir ile “Aşk 101” dizisinin Işık’ı İpek Filiz Yazıcı, 2021 yılında aşk yaşamaya başlamıştı. Aralarındaki yaş farkıyla da sık sık magazin gündemine gelen çift, ilişkilerini yaklaşık bir yıl sonra evlilikle taçlandırdı.

İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir, Ekim 2022’de İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen sade bir nikahla dünyaevine girdi. Sosyal medyada birbirlerine yazdıkları romantik mesajlar ve birlikte verdikleri pozlarla dikkat çeken ikili, bir dönem magazin dünyasının gözde çiftleri arasında gösteriliyordu.

Ancak evlilikleri beklenenden kısa sürdü. Haklarında bir süre ayrılık iddiaları ortaya atılan çift, Ekim 2025’te anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Ayrılığın ardından iki taraf da evliliğin neden sona erdiğine ilişkin detaylı bir açıklama yapmadı. İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir, sosyal medyada birlikte yer aldıkları fotoğrafları kaldırarak yollarını tamamen ayırdı.

Boşanmanın ardından İpek Filiz Yazıcı’nın adı spor fizyoterapisti ve antrenör İhsan Taha Torğut’la anılmaya başladı. Yazıcı, ilk etapta ilişki iddialarını “Arkadaşım, bir ilişkim yok” sözleriyle yalanladı. Ancak ikilinin aynı tarihlerde Fransa’nın Nice kentinden yaptığı paylaşımlar ve birlikte katıldıkları spor etkinlikleri aşk söylentilerini güçlendirdi.

İpek Filiz Yazıcı, Haziran 2026’da İhsan Taha Torğut’la çekilen romantik bir fotoğrafını beyaz kalp emojisiyle paylaşarak ilişkisini ilan etti. Çift daha sonra spor salonundaki görüntülerini ve birlikte çıktıkları Karadeniz tatilinden kareleri de takipçileriyle paylaştı