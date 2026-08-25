Baba Olacağını Duyuran Ufuk Beydemir'den Eski Eşi İpek Filiz Yazıcı'ya Yeni Gönderme!
İpek Filiz Yazıcı’yla evliliğini 2025 yılında noktalayan Ufuk Beydemir, eski eşinin yeni ilişkisi hakkında yaptığı göndermelerle gündemden düşmüyor. Yazıcı’nın fizyoterapist İhsan Taha Torğut’la aşkını ilan etmesinin ardından “Attan inip eşeğe binen ex” yorumunu yapan şarkıcı, sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Bu olayın hemen ardından ultrason görüntüsü paylaşarak baba olacağını duyuran Beydemir, bu kez kendi özel hayatıyla gündeme gelmişti. Avrupa’da yaşayan sevgilisinin yaklaşık iki buçuk aylık hamile olduğu öğrenilmişti. Yaşananların ardından at göndermelerini geride bıraktığı düşünülen Beydemir, nalı değiştirilen bir atın görüntüsünü dikkat çeken bir notla paylaştı. “Bugün ayakkabımızın tekini kaybetmişiz” diyen Beydemir’in yeni paylaşımı, önceki sözleri nedeniyle bir kez daha manidar bulundu.
İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir’in Roma’da başlayan evliliği, 2025 yılında sessiz sedasız sona ermişti.
İpek Filiz Yazıcı’nın yeni ilişkisini ilan etmesinin ardından Ufuk Beydemir’in yaptığı “attan inip eşeğe binme” yorumu ortalığı karıştırdı.
Babalık haberinin ardından “at” gündemine geri dönen Ufuk Beydemir’den yeni bir paylaşımı geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın