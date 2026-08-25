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Baba Olacağını Duyuran Ufuk Beydemir'den Eski Eşi İpek Filiz Yazıcı'ya Yeni Gönderme!

Baba Olacağını Duyuran Ufuk Beydemir'den Eski Eşi İpek Filiz Yazıcı'ya Yeni Gönderme!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
25.08.2026 - 15:03
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İpek Filiz Yazıcı’yla evliliğini 2025 yılında noktalayan Ufuk Beydemir, eski eşinin yeni ilişkisi hakkında yaptığı göndermelerle gündemden düşmüyor. Yazıcı’nın fizyoterapist İhsan Taha Torğut’la aşkını ilan etmesinin ardından “Attan inip eşeğe binen ex” yorumunu yapan şarkıcı, sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Bu olayın hemen ardından ultrason görüntüsü paylaşarak baba olacağını duyuran Beydemir, bu kez kendi özel hayatıyla gündeme gelmişti. Avrupa’da yaşayan sevgilisinin yaklaşık iki buçuk aylık hamile olduğu öğrenilmişti. Yaşananların ardından at göndermelerini geride bıraktığı düşünülen Beydemir, nalı değiştirilen bir atın görüntüsünü dikkat çeken bir notla paylaştı. “Bugün ayakkabımızın tekini kaybetmişiz” diyen Beydemir’in yeni paylaşımı, önceki sözleri nedeniyle bir kez daha manidar bulundu.

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İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir’in Roma’da başlayan evliliği, 2025 yılında sessiz sedasız sona ermişti.

İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir’in Roma’da başlayan evliliği, 2025 yılında sessiz sedasız sona ermişti.

“Ay Tenli Kadın” şarkısıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Ufuk Beydemir ile “Aşk 101” dizisinin Işık’ı İpek Filiz Yazıcı, 2021 yılında aşk yaşamaya başlamıştı. Aralarındaki yaş farkıyla da sık sık magazin gündemine gelen çift, ilişkilerini yaklaşık bir yıl sonra evlilikle taçlandırdı.

İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir, Ekim 2022’de İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen sade bir nikahla dünyaevine girdi. Sosyal medyada birbirlerine yazdıkları romantik mesajlar ve birlikte verdikleri pozlarla dikkat çeken ikili, bir dönem magazin dünyasının gözde çiftleri arasında gösteriliyordu.

Ancak evlilikleri beklenenden kısa sürdü. Haklarında bir süre ayrılık iddiaları ortaya atılan çift, Ekim 2025’te anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Ayrılığın ardından iki taraf da evliliğin neden sona erdiğine ilişkin detaylı bir açıklama yapmadı. İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir, sosyal medyada birlikte yer aldıkları fotoğrafları kaldırarak yollarını tamamen ayırdı.

Boşanmanın ardından İpek Filiz Yazıcı’nın adı spor fizyoterapisti ve antrenör İhsan Taha Torğut’la anılmaya başladı. Yazıcı, ilk etapta ilişki iddialarını “Arkadaşım, bir ilişkim yok” sözleriyle yalanladı. Ancak ikilinin aynı tarihlerde Fransa’nın Nice kentinden yaptığı paylaşımlar ve birlikte katıldıkları spor etkinlikleri aşk söylentilerini güçlendirdi.

İpek Filiz Yazıcı, Haziran 2026’da İhsan Taha Torğut’la çekilen romantik bir fotoğrafını beyaz kalp emojisiyle paylaşarak ilişkisini ilan etti. Çift daha sonra spor salonundaki görüntülerini ve birlikte çıktıkları Karadeniz tatilinden kareleri de takipçileriyle paylaştı

İpek Filiz Yazıcı’nın yeni ilişkisini ilan etmesinin ardından Ufuk Beydemir’in yaptığı “attan inip eşeğe binme” yorumu ortalığı karıştırdı.

İpek Filiz Yazıcı’nın yeni ilişkisini ilan etmesinin ardından Ufuk Beydemir’in yaptığı “attan inip eşeğe binme” yorumu ortalığı karıştırdı.

İpek Filiz Yazıcı ve İhsan Taha Torğut’un birlikte verdikleri pozlar konuşulurken Ufuk Beydemir’in sosyal medyada yaptığı bir yorum dikkat çekti. Bir içerik üreticisinin “Eski sevgilinin yeni sevgilisi çok yakışıklıdır” notuyla paylaştığı videonun altına yorum yapan Beydemir, “Attan inip eşeğe binen ex için de bi’ video gelir mi kralım?” ifadelerini kullandı.

Ufuk Beydemir yorumunda doğrudan İpek Filiz Yazıcı veya İhsan Taha Torğut’un adını vermedi. Ancak paylaşımın eski eşinin yeni ilişkisini ilan ettiği döneme denk gelmesi, sözlerin Yazıcı ve Torğut’a gönderme olarak yorumlanmasına neden oldu.

Beydemir’in eski eşini ve onun yeni sevgilisini hedef aldığı düşünülen benzetmesi sosyal medyada büyük tepki çekti. Birçok kullanıcı ünlü şarkıcının biten evliliğin ardından eski eşinin özel hayatına yönelik böyle bir ifadede bulunmasını gereksiz ve seviyesiz buldu. Bazı kullanıcılar ise yorumun yalnızca bir espri olabileceğini savundu. İpek Filiz Yazıcı cephesi ise Beydemir’in sözlerine karşılık vermemeyi tercih etti. 

“At-eşek” göndermesinin üzerinden çok geçmeden Ufuk Beydemir’in özel hayatıyla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından bir ultrason görüntüsü paylaşarak ilk kez baba olmaya hazırlandığını duyurdu.

TV100 Magazin Hattı İstihbarat Şefi Onur Üçkarışoğlu’nun haberine göre Beydemir’in sevgilisinin Avrupa’da yaşadığı ve yaklaşık iki buçuk aylık hamile olduğu öğrenildi. Bebeğin cinsiyetinin henüz belli olmadığı ve doğumun Avrupa’da gerçekleşebileceği öne sürüldü.

Babalık haberinin ardından “at” gündemine geri dönen Ufuk Beydemir’den yeni bir paylaşımı geldi.

Babalık haberinin ardından “at” gündemine geri dönen Ufuk Beydemir’den yeni bir paylaşımı geldi.

Ufuk Beydemir’in eski eşine yönelik olduğu düşünülen “attan inip eşeğe binme” yorumu ile baba olacağı haberinin peş peşe gelmesi, sosyal medya kullanıcılarına da bolca malzeme verdi. Bir kullanıcı, yaşananları “Ufuk Beydemir eski karısını kıskandırmak için sevgilisini hamile bıraktı bu arada” sözleriyle tiye aldı.

Beydemir bu yorumu görmezden gelmek yerine ekran görüntüsünü Instagram hikayesinde paylaştı. Üzerine anlamsız harflerden oluşan bir gülme ifadesi ekleyen şarkıcı, iddiayı ciddiye almadığını gösterdi. Paylaşımının arka planında ise Soner Civan’ın “Esrarı Bilmezdim” şarkısına yer verdi.

Tüm bu gelişmelerin ardından Ufuk Beydemir’den “at” göndermelerini yeniden akıllara getiren bir paylaşım daha geldi. Ünlü şarkıcı, bir nalbantın atın ayağına nal çaktığı görüntüyü Instagram hikayesine taşıdı.

Beydemir fotoğrafın üzerine şu notu düştü:

“Günaydın. Bugün ayakkabımızın tekini kaybetmişiz.”

Paylaşım tek başına değerlendirildiğinde, nalı düşen bir at üzerinden yapılmış sıradan ve esprili bir “ayakkabı” benzetmesi olarak görülebilir. Fakat Beydemir’in kısa süre önce eski eşi hakkında “attan inip eşeğe binen ex” ifadesini kullanması nedeniyle at nalı görüntüsü takipçilerin gözünden kaçmadı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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