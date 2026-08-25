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Aydilge'den Seyircisine Küfreden Bülent Ersoy'a Olay Tepki

Aydilge'den Seyircisine Küfreden Bülent Ersoy'a Olay Tepki

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
25.08.2026 - 13:49
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Kuşadası konserine yaklaşık bir buçuk saat geç çıkan Bülent Ersoy’un kendisine tepki gösteren bir seyirciye küfretmesi gündemden düşmüyor. Konser öncesinde rahatsızlandığını ve üç torba serum aldıktan sonra sahneye çıktığını açıklayan Diva, kullandığı ifadelerin saygısızlık olmadığını savunmuştu. Ersoy’un “Haddini bilmeyene haddini bildirdim” sözleri sosyal medyadaki tartışmayı daha da büyüttü. Ünlü sanatçının açıklamasına en sert tepkilerden biri ise Aydilge’den geldi. Serumla sahneye çıkmanın bir fedakarlık olduğunu kabul eden şarkıcı, bunun seyirciye küfretme hakkı vermeyeceğini oldukça çarpıcı sözlerle dile getirdi. Aydilge’nin “Sahne size küfretme özgürlüğü vermiyor, sadece mikrofon veriyor” çıkışı kısa sürede gündemin en çok konuşulan yorumlarından biri oldu.

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Bülent Ersoy’un Kuşadası konserine yaklaşık bir buçuk saat geç çıkması, seyirciyle arasında büyük bir tartışma yaşanmasına neden olmuştu.

Bülent Ersoy’un Kuşadası konserine yaklaşık bir buçuk saat geç çıkması, seyirciyle arasında büyük bir tartışma yaşanmasına neden olmuştu.

Türk sanat müziğinin “Diva”sı Bülent Ersoy, 23 Ağustos akşamı Aydın’ın Kuşadası ilçesinde verdiği konserle magazin gündeminin merkezine yerleşti. Kuşadası AVM Amfitiyatro’da saat 21.00’de başlaması planlanan konser, teknik aksaklıklar ve Ersoy’un yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle yaklaşık bir buçuk saat gecikmeli başladı.

Aktarılan bilgilere göre konserden birkaç saat önce aniden rahatsızlanan Bülent Ersoy’a kuliste doktorlar tarafından müdahale edildi. Üç torba serum alan ve sağlık ekibinin gözetiminde tutulan 74 yaşındaki sanatçıya sahneye çıkmaması tavsiye edildi. Ersoy ise kendisini bekleyen yaklaşık 3 bin kişiyi hayal kırıklığına uğratmak istemediğini belirterek konseri iptal etmedi.

Ancak yaklaşık bir buçuk saat bekleyen izleyicilerden bazıları, Bülent Ersoy’un sahneye çıkmasının ardından gecikmeye tepki gösterdi. Ön sıralarda bulunan bir seyircinin “Saat kaç oldu? Seyirciye saygı” diye seslenmesi üzerine Ersoy oldukça öfkelendi.

Sağlık sorunlarına rağmen sahneye çıktığını söyleyen Diva, kendisine tepki gösteren izleyiciye mikrofondan sert ifadelerle karşılık verdi. Tartışmanın büyümesi üzerine küfürlü sözler kullanan Ersoy, seyircinin konser alanından çıkmasını istedi. Cep telefonu kameralarıyla kaydedilen o anlar sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve sanatçının tavrı büyük tepki çekti. 

Bir kesim, Ersoy’un hasta olmasına rağmen konseri iptal etmeyerek büyük bir fedakarlık yaptığını savundu. Diğer kesim ise seyircilerin bilet satın alarak geldikleri bir konserin gecikmesine tepki göstermelerinin doğal olduğunu, sağlık sorununun hiçbir sanatçıya dinleyicisine küfretme hakkı vermeyeceğini belirtti.

Konser görüntülerinin sosyal medyada gündem olmasının ardından sessizliğini bozan Bülent Ersoy, gecenin perde arkasını kendi cephesinden anlattı. Çok şiddetli bir rahatsızlık geçirdiğini belirten sanatçı, dört doktor ve iki hemşirenin gözetiminde üç torba serum aldıktan sonra “tir tir titreyerek” sahneye çıktığını söyledi.

Konser alanını dolduran 3 bin kişinin kendisini dinlemek için bilet aldığını ve vefa gösterdiğini ifade eden Ersoy, onların hayal kırıklığı yaşamaması için sağlığını hiçe saydığını savundu. Konseri erteleme teklifini kabul etmediğini anlatan Diva, daha önce annesini ve babasını kaybettiği dönemlerde bile sahneye çıktığını hatırlattı.

Sağlık sorunu nedeniyle gecikeceğinin konser alanında anons edildiğini ileri süren Ersoy, buna rağmen bir kişinin yüksek sesle “Nerede kaldınız, saat kaç farkında mısınız?” diye seslenmesini saygısızlık olarak değerlendirdi. Kendisini eleştiren izleyici için “çatlak ses” ifadesini kullanan sanatçı, verdiği karşılığın arkasında durdu.

Detaylardan bahsetmiştik:

Aydilge, “Sahne size küfretme özgürlüğü vermiyor, sadece mikrofon veriyor” sözleriyle Bülent Ersoy’a tepki gösterdi.

Aydilge, “Sahne size küfretme özgürlüğü vermiyor, sadece mikrofon veriyor” sözleriyle Bülent Ersoy’a tepki gösterdi.
twitter.com

Türk pop ve alternatif müziğinin kendine özgü isimlerinden Aydilge, toplumsal meseleler ve kadın hakları konusundaki açık sözlü paylaşımlarıyla sık sık dikkat çekiyor. Gündemdeki olaylara sessiz kalmayan sanatçı, Bülent Ersoy’un seyircisine yönelik kullandığı ifadeler ve ardından yaptığı “haddini bildirdim” savunması üzerine de düşüncelerini açıkça dile getirdi.

Aydilge, Bülent Ersoy’un sağlık sorunlarına rağmen sahneye çıkmasını bir fedakarlık olarak değerlendirdi ancak bunun seyirciye küfretmeyi haklı hale getirmediğini vurguladı. Dinleyicilerin konser için hem para hem de zaman ayırdığını hatırlatan şarkıcı, sanatçı ile seyirci arasındaki ilişkinin sınırlarını oldukça net sözlerle çizdi.

Aydilge paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Serumla sahneye çıkmak bir fedakarlıktır. Ama sırf serum aldınız diye size para ve zaman ayıran seyirciye küfretme hakkı satın almazsınız. Dinleyiciye sövmeyi ‘haddini bildirmek’ diye ambalajlayamazsınız; bunun adı açıkça saygısızlıktır. Sahne size küfretme özgürlüğü vermiyor; sadece mikrofon veriyor.”

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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