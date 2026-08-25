Aydilge'den Seyircisine Küfreden Bülent Ersoy'a Olay Tepki

Türk sanat müziğinin “Diva”sı Bülent Ersoy, 23 Ağustos akşamı Aydın’ın Kuşadası ilçesinde verdiği konserle magazin gündeminin merkezine yerleşti. Kuşadası AVM Amfitiyatro’da saat 21.00’de başlaması planlanan konser, teknik aksaklıklar ve Ersoy’un yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle yaklaşık bir buçuk saat gecikmeli başladı.

Aktarılan bilgilere göre konserden birkaç saat önce aniden rahatsızlanan Bülent Ersoy’a kuliste doktorlar tarafından müdahale edildi. Üç torba serum alan ve sağlık ekibinin gözetiminde tutulan 74 yaşındaki sanatçıya sahneye çıkmaması tavsiye edildi. Ersoy ise kendisini bekleyen yaklaşık 3 bin kişiyi hayal kırıklığına uğratmak istemediğini belirterek konseri iptal etmedi.

Ancak yaklaşık bir buçuk saat bekleyen izleyicilerden bazıları, Bülent Ersoy’un sahneye çıkmasının ardından gecikmeye tepki gösterdi. Ön sıralarda bulunan bir seyircinin “Saat kaç oldu? Seyirciye saygı” diye seslenmesi üzerine Ersoy oldukça öfkelendi.

Sağlık sorunlarına rağmen sahneye çıktığını söyleyen Diva, kendisine tepki gösteren izleyiciye mikrofondan sert ifadelerle karşılık verdi. Tartışmanın büyümesi üzerine küfürlü sözler kullanan Ersoy, seyircinin konser alanından çıkmasını istedi. Cep telefonu kameralarıyla kaydedilen o anlar sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve sanatçının tavrı büyük tepki çekti.

Bir kesim, Ersoy’un hasta olmasına rağmen konseri iptal etmeyerek büyük bir fedakarlık yaptığını savundu. Diğer kesim ise seyircilerin bilet satın alarak geldikleri bir konserin gecikmesine tepki göstermelerinin doğal olduğunu, sağlık sorununun hiçbir sanatçıya dinleyicisine küfretme hakkı vermeyeceğini belirtti.

Konser görüntülerinin sosyal medyada gündem olmasının ardından sessizliğini bozan Bülent Ersoy, gecenin perde arkasını kendi cephesinden anlattı. Çok şiddetli bir rahatsızlık geçirdiğini belirten sanatçı, dört doktor ve iki hemşirenin gözetiminde üç torba serum aldıktan sonra “tir tir titreyerek” sahneye çıktığını söyledi.

Konser alanını dolduran 3 bin kişinin kendisini dinlemek için bilet aldığını ve vefa gösterdiğini ifade eden Ersoy, onların hayal kırıklığı yaşamaması için sağlığını hiçe saydığını savundu. Konseri erteleme teklifini kabul etmediğini anlatan Diva, daha önce annesini ve babasını kaybettiği dönemlerde bile sahneye çıktığını hatırlattı.

Sağlık sorunu nedeniyle gecikeceğinin konser alanında anons edildiğini ileri süren Ersoy, buna rağmen bir kişinin yüksek sesle “Nerede kaldınız, saat kaç farkında mısınız?” diye seslenmesini saygısızlık olarak değerlendirdi. Kendisini eleştiren izleyici için “çatlak ses” ifadesini kullanan sanatçı, verdiği karşılığın arkasında durdu.