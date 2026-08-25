Ciğercide Sahneye Çıktı: Mehmet Ali Erbil'in Aldığı Kilolar Dikkat Çekti!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bir dönemin televizyon ekranlarına damgasını vuran Mehmet Ali Erbil, uzun süredir mücadele ettiği sağlık sorunlarının ardından yeniden sahnelerde görünmeye başladı. Eskişehir’de düzenlenen özel bir sıra gecesine katılan ünlü şovmen, yakın dostu Yunus Bülbül’le birlikte mikrofon başına geçti. Şarkı söyleyen, konuklarla sohbet eden ve esprileriyle eski günlerini hatırlatan Erbil’in neşeli halleri sevenlerini mutlu etti. Ancak geceden sosyal medyaya yayılan görüntülerde ünlü şovmenin fiziksel değişimi de gözlerden kaçmadı. Özellikle göbek ve göğüs bölgesinden belirgin biçimde kilo aldığı görülen Erbil’in son hali kısa sürede gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk televizyon tarihinin en renkli şovmenlerinden Mehmet Ali Erbil, uzun süredir mücadele ettiği sağlık sorunlarına rağmen enerjisini korumaya devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir süredir gözlerden uzak olan Mehmet Ali Erbil, Eskişehir’de Yunus Bülbül’le birlikte sahneye çıktı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın