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Ciğercide Sahneye Çıktı: Mehmet Ali Erbil'in Aldığı Kilolar Dikkat Çekti!

Ciğercide Sahneye Çıktı: Mehmet Ali Erbil'in Aldığı Kilolar Dikkat Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
25.08.2026 - 11:43
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Bir dönemin televizyon ekranlarına damgasını vuran Mehmet Ali Erbil, uzun süredir mücadele ettiği sağlık sorunlarının ardından yeniden sahnelerde görünmeye başladı. Eskişehir’de düzenlenen özel bir sıra gecesine katılan ünlü şovmen, yakın dostu Yunus Bülbül’le birlikte mikrofon başına geçti. Şarkı söyleyen, konuklarla sohbet eden ve esprileriyle eski günlerini hatırlatan Erbil’in neşeli halleri sevenlerini mutlu etti. Ancak geceden sosyal medyaya yayılan görüntülerde ünlü şovmenin fiziksel değişimi de gözlerden kaçmadı. Özellikle göbek ve göğüs bölgesinden belirgin biçimde kilo aldığı görülen Erbil’in son hali kısa sürede gündem oldu.

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Türk televizyon tarihinin en renkli şovmenlerinden Mehmet Ali Erbil, uzun süredir mücadele ettiği sağlık sorunlarına rağmen enerjisini korumaya devam ediyor.

Türk televizyon tarihinin en renkli şovmenlerinden Mehmet Ali Erbil, uzun süredir mücadele ettiği sağlık sorunlarına rağmen enerjisini korumaya devam ediyor.

Mehmet Ali Erbil, yıllardır Türkiye’nin en tanınan ekran yüzlerinden biri. Tiyatrocu bir aileden gelen Erbil, babası Sadettin Erbil’in izinden giderek oyunculukla başladığı kariyerini sunuculukla bambaşka bir noktaya taşıdı. Özellikle “Çarkıfelek”le özdeşleşen ünlü şovmen; “50 Sarışın”, “Ya Şundadır Ya Bunda”, “Aşkım Aşkım” ve “Tatlı Kaçıklar” gibi yapımlarla bir dönemin televizyon dünyasına damgasını vurdu.

Kendine özgü esprileri, seyirciyle kurduğu doğrudan iletişim ve ne yapacağı önceden kestirilemeyen halleriyle ekranların en renkli isimlerinden biri olan Erbil, yıllar boyunca yoğun çalışma temposunu sürdürdü. Ancak ünlü şovmenin hayatı, sağlık sorunları nedeniyle zaman içerisinde ciddi şekilde değişti.

Kaçış sendromu olarak bilinen nadir bir hastalıkla mücadele eden Erbil, 2018 yılında evinin banyosunda düşerek kaburgalarını kırmış ve yaşadığı kaza hastalığının yeniden tetiklenmesine neden olmuştu. Aylarca yoğun bakımda kalan ve uzun bir tedavi sürecinden geçen ünlü şovmen, o dönemde ciddi şekilde kilo kaybetmişti. Hastaneden taburcu olduktan sonra yeniden yürüyebilmek ve eski gücüne kavuşabilmek için uzun süre fizik tedavi gören Erbil, yaşadığı zorlu süreci ailesinin desteğiyle atlatmıştı.

Kaçış sendromu, damarlardaki sıvının çevre dokulara sızmasıyla tansiyon düşüklüğü ve vücutta sıvı dengesizliği gibi ciddi sonuçlara yol açabilen nadir bir rahatsızlık olarak tanımlanıyor. Erbil’in hastalığı Kasım 2025’te yeniden gündeme gelmiş, evinde fenalaşmasının ardından doktor müdahalesi yapılmıştı. Kontrollerin ardından sağlık durumunun stabil ve iyi olduğu açıklanmıştı.

Bir süredir gözlerden uzak olan Mehmet Ali Erbil, Eskişehir’de Yunus Bülbül’le birlikte sahneye çıktı.

69 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, son olarak Eskişehir’de düzenlenen özel bir gecede görüntülendi. Ciğerci Ahmet’in Eskişehir şubesindeki “Sıra Gecesi” konseptine katılan Erbil, yakın dostu Yunus Bülbül’ü yalnız bırakmadı. Mekanda sahne alan Bülbül’e bir süre sonra Mehmet Ali Erbil de eşlik etti.

Ünlü şovmen sahneye, “Alternatifi olmayan şovmen ve Donald Trump’ın seçim otobüsüne tüküren adam” sözleriyle esprili bir biçimde davet edildi. Alkışlar eşliğinde mikrofona geçen Erbil, Yunus Bülbül’le birlikte şarkı söyledi ve mekandaki konuklarla sohbet etti.

Uzun süredir sağlık sorunları ve özel hayatıyla gündeme gelen Erbil’in yeniden sahnede görülmesi hayranlarını mutlu etti. Ünlü şovmenin gece boyunca neşeli olduğu, kendisine yöneltilen esprilere karşılık verdiği ve eski enerjisinden izler taşıdığı görüldü. Geceden paylaşılan görüntüler kısa süre içerisinde sosyal medyada yayıldı. 

Erbil’in yıllar sonra bu kadar hareketli ve keyifli görüntülenmesi dikkat çekerken sahnede Yunus Bülbül’le kurduğu samimi diyalog da geceye damga vurdu. Sosyal medya kullanıcılarının bir bölümü ünlü şovmenin yeniden mikrofon başına geçmesine “Mali geri döndü” yorumlarıyla destek verdi. Sağlık sorunları nedeniyle uzun süre ekranlardan ve kalabalık etkinliklerden uzak kalan Erbil’in ayakta, neşeli ve enerjik olması sevenleri için gecenin en sevindirici ayrıntısıydı.

Fakat paylaşılan görüntülerde Mehmet Ali Erbil’in fiziksel değişimi de gözlerden kaçmadı. Ünlü şovmenin geçmişteki görüntülerine kıyasla belirgin şekilde kilo aldığı görüldü.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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