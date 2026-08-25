Ciğercide Sahneye Çıktı: Mehmet Ali Erbil'in Aldığı Kilolar Dikkat Çekti!

Mehmet Ali Erbil, yıllardır Türkiye’nin en tanınan ekran yüzlerinden biri. Tiyatrocu bir aileden gelen Erbil, babası Sadettin Erbil’in izinden giderek oyunculukla başladığı kariyerini sunuculukla bambaşka bir noktaya taşıdı. Özellikle “Çarkıfelek”le özdeşleşen ünlü şovmen; “50 Sarışın”, “Ya Şundadır Ya Bunda”, “Aşkım Aşkım” ve “Tatlı Kaçıklar” gibi yapımlarla bir dönemin televizyon dünyasına damgasını vurdu.

Kendine özgü esprileri, seyirciyle kurduğu doğrudan iletişim ve ne yapacağı önceden kestirilemeyen halleriyle ekranların en renkli isimlerinden biri olan Erbil, yıllar boyunca yoğun çalışma temposunu sürdürdü. Ancak ünlü şovmenin hayatı, sağlık sorunları nedeniyle zaman içerisinde ciddi şekilde değişti.

Kaçış sendromu olarak bilinen nadir bir hastalıkla mücadele eden Erbil, 2018 yılında evinin banyosunda düşerek kaburgalarını kırmış ve yaşadığı kaza hastalığının yeniden tetiklenmesine neden olmuştu. Aylarca yoğun bakımda kalan ve uzun bir tedavi sürecinden geçen ünlü şovmen, o dönemde ciddi şekilde kilo kaybetmişti. Hastaneden taburcu olduktan sonra yeniden yürüyebilmek ve eski gücüne kavuşabilmek için uzun süre fizik tedavi gören Erbil, yaşadığı zorlu süreci ailesinin desteğiyle atlatmıştı.

Kaçış sendromu, damarlardaki sıvının çevre dokulara sızmasıyla tansiyon düşüklüğü ve vücutta sıvı dengesizliği gibi ciddi sonuçlara yol açabilen nadir bir rahatsızlık olarak tanımlanıyor. Erbil’in hastalığı Kasım 2025’te yeniden gündeme gelmiş, evinde fenalaşmasının ardından doktor müdahalesi yapılmıştı. Kontrollerin ardından sağlık durumunun stabil ve iyi olduğu açıklanmıştı.