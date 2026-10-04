Fransa'da Lise Eylemleri Sürüyor: Yaklaşık 500 Okulda Eğitime Ara Verilecek
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Fransa'da eğitim koşullarının iyileştirilmesi ve personel sayısının artırılması talebiyle başlayan lise eylemleri ülke gündemini sarsmaya devam ediyor. Eğitim Bakanı Edouard Geffray, 24'ten fazla okulun ateşe verildiğini açıkladı. Hasar gören yaklaşık 500 kurumda eğitime kısmen veya tamamen ara verilecek. Güvenlik koşulları sağlanana kadar bazı okullar kapalı kalacak.
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Eylemler 17 Eylül'de Paris'te başladı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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