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Fransa'da Lise Eylemleri Sürüyor: Yaklaşık 500 Okulda Eğitime Ara Verilecek

Fransa'da Lise Eylemleri Sürüyor: Yaklaşık 500 Okulda Eğitime Ara Verilecek

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
04.10.2026 - 20:51
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Fransa'da eğitim koşullarının iyileştirilmesi ve personel sayısının artırılması talebiyle başlayan lise eylemleri ülke gündemini sarsmaya devam ediyor. Eğitim Bakanı Edouard Geffray, 24'ten fazla okulun ateşe verildiğini açıkladı. Hasar gören yaklaşık 500 kurumda eğitime kısmen veya tamamen ara verilecek. Güvenlik koşulları sağlanana kadar bazı okullar kapalı kalacak.

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Eylemler 17 Eylül'de Paris'te başladı.

Eylemler 17 Eylül'de Paris'te başladı.

Eylemler 17 Eylül'de Paris ve çevresinde başladı, ardından farklı şehirlere yayıldı. Öğrenciler eğitim koşullarının iyileştirilmesini ve personel sayısının artırılmasını talep ediyor. Eylemler yaklaşık 800 okulu etkiledi. Bakan Geffray'e göre hasar gören okulların bir kısmında güvenlik önlemleri alınana kadar ders yapılmayacak.

Yaklaşık 200 kişi yaralandı.

Yaklaşık 200 kişi yaralandı.

Eylemler sırasında eğitim görevlileri de dahil olmak üzere yaklaşık 200 kişi yaralandı. Bakan Geffray, yaralananlar arasında 78 eğitim personelinin bulunduğunu belirtti. Olayların büyüklüğü, okullarda güvenlik tartışmasını da yeniden gündeme taşıdı.

5 binden fazla kişi hakkında işlem yapıldı.

5 binden fazla kişi hakkında işlem yapıldı.

Yaklaşık 800 okulu etkileyen eylemlerde 5 binden fazla kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Hasar gören kurumlarda eğitimin ne zaman normale döneceği ise henüz belli değil.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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