Fransa'da Lise Eylemleri Sürüyor: Yaklaşık 500 Okulda Eğitime Ara Verilecek

Fransa'da eğitim koşullarının iyileştirilmesi ve personel sayısının artırılması talebiyle başlayan lise eylemleri ülke gündemini sarsmaya devam ediyor. Eğitim Bakanı Edouard Geffray, 24'ten fazla okulun ateşe verildiğini açıkladı. Hasar gören yaklaşık 500 kurumda eğitime kısmen veya tamamen ara verilecek. Güvenlik koşulları sağlanana kadar bazı okullar kapalı kalacak.