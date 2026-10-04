Kenan Yıldız İçin 100 Milyon Euroluk İddia: Real Madrid, Arsenal ve Bayern Peşinde
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Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız, Avrupa'nın dev kulüplerinin gözdesi olmaya devam ediyor. İtalyan Corriere dello Sport'un iddiasına göre bazı şartlar gerçekleşirse gelecek yaz büyük bir transfer yaşanabilir. Haberde üç dev kulübün adı geçerken, Juventus'un biçtiği bedel de dikkat çekti.
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En ciddi talip Real Madrid.
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Arsenal sol kanat arıyor, Bayern uzak senaryo.
Juventus sakatlığı fırsat olarak görüyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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