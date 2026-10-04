Kenan Yıldız İçin 100 Milyon Euroluk İddia: Real Madrid, Arsenal ve Bayern Peşinde

Haberde Juventus'un bu sezon Serie A'da ilk 4'e girip Şampiyonlar Ligi'ne gidememesinin transferi tetikleyebileceği vurgulandı. Aralık ayına kadar sürmesi beklenen sakatlık ise Juventus cephesinde olası bir transfer kararı için fırsat olarak görülüyor. Leverkusen'den 30+5 milyon euroya kadroya katılan 19 yaşındaki sol kanat Kerim Alajbegovic'in Kenan'ın yokluğundaki performansı dikkatle izleniyor. Bu isim boşluğu doldurabileceğini kanıtlarsa Kenan'ın 2027 yazında satılma ihtimali artacak ve Real Madrid 100 milyon euroluk başlangıç bedeliyle müzakerelere başlayabilecek.