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Kenan Yıldız İçin 100 Milyon Euroluk İddia: Real Madrid, Arsenal ve Bayern Peşinde

Kenan Yıldız İçin 100 Milyon Euroluk İddia: Real Madrid, Arsenal ve Bayern Peşinde

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
04.10.2026 - 21:42
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Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız, Avrupa'nın dev kulüplerinin gözdesi olmaya devam ediyor. İtalyan Corriere dello Sport'un iddiasına göre bazı şartlar gerçekleşirse gelecek yaz büyük bir transfer yaşanabilir. Haberde üç dev kulübün adı geçerken, Juventus'un biçtiği bedel de dikkat çekti.

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En ciddi talip Real Madrid.

En ciddi talip Real Madrid.

Juventus ile sözleşmesini yakın zamanda 2030 yılına kadar uzatan Kenan Yıldız, bu sezona sakatlıklarla boğuşarak girdi ama Avrupa'nın dev kulüplerinin gözdesi olmaya devam ediyor. Corriere dello Sport'a göre Juventus'un 100 milyon euro değer biçtiği Türk futbolcu için en ciddi hamlenin Real Madrid'den gelmesi bekleniyor. İspanyol kulübünün Kenan'a geçen yıl da ilgi gösterdiği hatırlatıldı.

Arsenal sol kanat arıyor, Bayern uzak senaryo.

Arsenal sol kanat arıyor, Bayern uzak senaryo.

Haberde Arsenal'in de 21 yaşındaki oyuncuyu gündeminde bulundurduğu belirtildi. Geçen yaz Club Brugge'den Christos Tzolis için 40 milyon euro harcayan Londra ekibi, hâlâ sol kanatta oynayacak bir hücum oyuncusu arıyor. Kenan'ın altyapısında yetiştiği Bayern Münih ise eski futbolcusunu yakından takip ediyor. Yine de genç oyuncunun Alman kulübüne transferi en uzak senaryo olarak anlatıldı.

Juventus sakatlığı fırsat olarak görüyor.

Juventus sakatlığı fırsat olarak görüyor.

Haberde Juventus'un bu sezon Serie A'da ilk 4'e girip Şampiyonlar Ligi'ne gidememesinin transferi tetikleyebileceği vurgulandı. Aralık ayına kadar sürmesi beklenen sakatlık ise Juventus cephesinde olası bir transfer kararı için fırsat olarak görülüyor. Leverkusen'den 30+5 milyon euroya kadroya katılan 19 yaşındaki sol kanat Kerim Alajbegovic'in Kenan'ın yokluğundaki performansı dikkatle izleniyor. Bu isim boşluğu doldurabileceğini kanıtlarsa Kenan'ın 2027 yazında satılma ihtimali artacak ve Real Madrid 100 milyon euroluk başlangıç bedeliyle müzakerelere başlayabilecek.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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