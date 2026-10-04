Adana'daki Deprem Mangal Yapan Bir Ailenin Cep Telefonuyla Çektiği Videoya Yansıdı

Adana gün içinde art arda depremler yaşadı. 4.9, 4.4 ve 4.3 gibi depremler vatandaşlarda korku yaratırken bazı kamera görüntüleri de yaşanan paniği gözler önüne serdi.

Mangal yapan bir aile ve dağdan kopan kaya görüntüleri ise sosyal medyada dikkat çekti.