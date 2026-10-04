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Adana'daki Deprem Mangal Yapan Bir Ailenin Cep Telefonuyla Çektiği Videoya Yansıdı

Adana'daki Deprem Mangal Yapan Bir Ailenin Cep Telefonuyla Çektiği Videoya Yansıdı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
04.10.2026 - 21:24
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Adana gün içinde art arda depremler yaşadı. 4.9, 4.4 ve 4.3 gibi depremler vatandaşlarda korku yaratırken bazı kamera görüntüleri de yaşanan paniği gözler önüne serdi. 

Mangal yapan bir aile ve dağdan kopan kaya görüntüleri ise sosyal medyada dikkat çekti.

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Aile depreme mangalda yakalandı.

Başka bir görüntüde de dağdan kopan kayalar görüldü.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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