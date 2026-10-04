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Meteoroloji Uyardı: Marmara ve Kuzey Ege'de Rüzgar Saatte 60 Kilometreye Çıkacak

Meteoroloji Uyardı: Marmara ve Kuzey Ege'de Rüzgar Saatte 60 Kilometreye Çıkacak

hava durumu
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
04.10.2026 - 17:51
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun büyük bölümü için yeni bir hava durumu değerlendirmesi yayımladı. Bazı bölgelerde yağış beklenirken kıyı kesimlerinde rüzgarın etkisini artıracağı bildirildi. Termometrelerin ülke genelinde hangi yönde seyredeceği de değerlendirmede yer aldı.

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Marmara ve Kuzey Ege'de rüzgar kuvvetlenecek.

Marmara ve Kuzey Ege'de rüzgar kuvvetlenecek.

Kuzeyli yönlerden esecek rüzgarın hızı bu kıyılarda saatte 40 ile 60 kilometre arasında seyredecek, ülkenin geri kalanında ise hafif, zaman zaman orta kuvvette kalacak. Bölgede hava parçalı ve az bulutlu geçerken Meteoroloji, rüzgarın yaratabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yaptı. İstanbul'da sıcaklık 21, Bursa ve Kocaeli'de 22, Çanakkale'de 23 derece olacak.

Güney ve doğuda sağanak yağış etkili olacak.

Güney ve doğuda sağanak yağış etkili olacak.

Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, Ege ile İç Anadolu'nun güneyinde ve Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Ege'de öğle saatlerinden sonra Muğla ve Denizli çevrelerinde yerel sağanak görülecek. Konya ve Nevşehir'de de öğleden sonra yağış başlarken Malatya'da aynı saatlerde gök gürültülü sağanak etkili olacak. Güneydoğu'da yağış öğle saatlerinden itibaren aralıklı biçimde sürecek.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında kalacak.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında kalacak.

Ülke genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olurken güney kesimlerde bulutlar yer yer çoğalacak. Ankara ve Eskişehir'de termometreler 19, İzmir'de 26, Adana'da 28, Şanlıurfa'da 27 dereceyi gösterecek. Erzurum, Kars ve Van'da ise sıcaklık 17 derece olacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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