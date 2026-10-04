Meteoroloji Uyardı: Marmara ve Kuzey Ege'de Rüzgar Saatte 60 Kilometreye Çıkacak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun büyük bölümü için yeni bir hava durumu değerlendirmesi yayımladı. Bazı bölgelerde yağış beklenirken kıyı kesimlerinde rüzgarın etkisini artıracağı bildirildi. Termometrelerin ülke genelinde hangi yönde seyredeceği de değerlendirmede yer aldı.
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Marmara ve Kuzey Ege'de rüzgar kuvvetlenecek.
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Güney ve doğuda sağanak yağış etkili olacak.
Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında kalacak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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