Meteoroloji Uyardı: Marmara ve Kuzey Ege'de Rüzgar Saatte 60 Kilometreye Çıkacak

Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, Ege ile İç Anadolu'nun güneyinde ve Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Ege'de öğle saatlerinden sonra Muğla ve Denizli çevrelerinde yerel sağanak görülecek. Konya ve Nevşehir'de de öğleden sonra yağış başlarken Malatya'da aynı saatlerde gök gürültülü sağanak etkili olacak. Güneydoğu'da yağış öğle saatlerinden itibaren aralıklı biçimde sürecek.