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Meteoroloji 6 İle Sarı Kodlu Alarm Verdi

Meteoroloji 6 İle Sarı Kodlu Alarm Verdi

hava durumu Sağanak yağış
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
03.10.2026 - 09:04
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Yurt genelinde yağışlı hava bugün de etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Adana ve Hatay için sağanak, İzmir, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale için fırtına nedeniyle sarı kodlu uyarı yayımladı. Yağışın yedi bölgede birden etkili olması bekleniyor.

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Meteoroloji 6 ile sarı kod verdi.

Meteoroloji 6 ile sarı kod verdi.

Meteoroloji'nin uyarı listesinde iki ayrı tehlike öne çıkıyor. Akdeniz'in doğusunda Adana ve Hatay için sabah saatlerinde kuvvetli sağanak bekleniyor. Adana'da sıcaklık 26, Hatay'da 25 derece civarında seyredecek.

Ege ve Marmara hattında ise tabloyu rüzgâr belirliyor. İzmir, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale için fırtına nedeniyle sarı kod yürürlükte. İzmir'de hava parçalı bulutlu ve rüzgârlı, termometreler 25 dereceyi gösterecek. Çanakkale'de ise sağanak ve gök gürültüsü eşliğinde sıcaklık 23 derece olacak.

Meteoroloji, Marmara, Kuzey Ege ve Doğu Karadeniz kıyılarında saatte 40 ila 70 kilometre hızla esebilecek kuvvetli ve kısa süreli fırtına konusunda da uyardı. Özellikle kıyı kesimlerinde ve açık alanlarda dikkatli olmakta fayda var.

İstanbul'da sabah sağanak, Ankara'da 17 derece: Şehir şehir bugünkü hava durumu.

İstanbul'da sabah sağanak, Ankara'da 17 derece: Şehir şehir bugünkü hava durumu.

Marmara'da İstanbul güne parçalı bulutlu başlıyor, sabah saatlerinde sağanak görülebilecek. Şehirde sıcaklık 21 derece. Kocaeli'de 20, Bursa ve Edirne'de 21 derece ölçülecek. İç Anadolu'da Ankara 17 dereceyle parçalı bulutlu bir gün geçirecek.

Ege ve Akdeniz'de Muğla öğle saatlerinde sağanak altında kalırken sıcaklık 22 derece. Uşak 19, Afyonkarahisar 16 derece ve parçalı bulutlu. Antalya'da sağanak ve gök gürültüsü var, termometreler 25 dereceyi gösterecek.

Karadeniz'de yağış daha geniş alana yayılıyor. Samsun 19, Trabzon 20 derece ve ikisinde de sağanak ile gök gürültüsü bekleniyor. Rize'nin doğusunda kuvvetli sağanak görülebilir. Sinop'ta sabah saatlerinde gök gürültülü yağış, sıcaklık 21 derece.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da da yağmur şemsiyesiz çıkmayanları bekliyor. Erzurum ve Kars'ta sıcaklık 16 derece, Van'da 18 derece. Malatya 21, Diyarbakır, Gaziantep ve Siirt 23 derece, Şanlıurfa ise 26 derecenin üzerine çıkmaya hazırlanıyor. Bölgede aralıklı sağanak ve öğle saatlerinde yağış öne çıkıyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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