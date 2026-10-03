Meteoroloji 6 İle Sarı Kodlu Alarm Verdi

Meteoroloji'nin uyarı listesinde iki ayrı tehlike öne çıkıyor. Akdeniz'in doğusunda Adana ve Hatay için sabah saatlerinde kuvvetli sağanak bekleniyor. Adana'da sıcaklık 26, Hatay'da 25 derece civarında seyredecek.

Ege ve Marmara hattında ise tabloyu rüzgâr belirliyor. İzmir, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale için fırtına nedeniyle sarı kod yürürlükte. İzmir'de hava parçalı bulutlu ve rüzgârlı, termometreler 25 dereceyi gösterecek. Çanakkale'de ise sağanak ve gök gürültüsü eşliğinde sıcaklık 23 derece olacak.

Meteoroloji, Marmara, Kuzey Ege ve Doğu Karadeniz kıyılarında saatte 40 ila 70 kilometre hızla esebilecek kuvvetli ve kısa süreli fırtına konusunda da uyardı. Özellikle kıyı kesimlerinde ve açık alanlarda dikkatli olmakta fayda var.