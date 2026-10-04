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Gün İçinde Art Arda Depremlerle Sallanan Adana'da 4.4 Büyüklüğünde Bir Deprem Daha Oldu

Gün İçinde Art Arda Depremlerle Sallanan Adana'da 4.4 Büyüklüğünde Bir Deprem Daha Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
04.10.2026 - 19:16
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Adana ve Osmaniye’de gün boyunca art arda yaşanan depremlerin ardından sarsıntılar devam ediyor. AFAD, Adana’nın Saimbeyli ilçesinde saat 19.00’da 4,4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini açıkladı.

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Art arda depremlere akşam bir yenisi eklendi.

Art arda depremlere akşam bir yenisi eklendi.

Adana ve Osmaniye’de bugün art arda meydana gelen depremlerin ardından bölgede artçı sarsıntılar sürüyor. AFAD’ın verilerine göre Adana’nın Saimbeyli ilçesinde saat 14.19’da 4,8, saat 14.36’da ise 4,9 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde de saat 14.43’te 5,2 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Gaziantep, Osmaniye, Kilis, Mersin ve çevre illerde hissedilen depremlerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Peş peşe yaşanan sarsıntılar nedeniyle bölgede vatandaşlar tedbir amacıyla dışarı çıkarken, üç depremin ardından Adana ve Osmaniye’de çok sayıda artçı deprem meydana geldi.

Akşam saatlerinde ise bölgede yeni bir sarsıntı kaydedildi. AFAD, Adana’nın Saimbeyli ilçesinde saat 19.00’da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

Üst üste depremler...

Üst üste depremler...

20.28'de Sambeyli'de 4.3 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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