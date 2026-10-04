Gün İçinde Art Arda Depremlerle Sallanan Adana'da 4.4 Büyüklüğünde Bir Deprem Daha Oldu

Adana ve Osmaniye’de bugün art arda meydana gelen depremlerin ardından bölgede artçı sarsıntılar sürüyor. AFAD’ın verilerine göre Adana’nın Saimbeyli ilçesinde saat 14.19’da 4,8, saat 14.36’da ise 4,9 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde de saat 14.43’te 5,2 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Gaziantep, Osmaniye, Kilis, Mersin ve çevre illerde hissedilen depremlerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Peş peşe yaşanan sarsıntılar nedeniyle bölgede vatandaşlar tedbir amacıyla dışarı çıkarken, üç depremin ardından Adana ve Osmaniye’de çok sayıda artçı deprem meydana geldi.

Akşam saatlerinde ise bölgede yeni bir sarsıntı kaydedildi. AFAD, Adana’nın Saimbeyli ilçesinde saat 19.00’da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.