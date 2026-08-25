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9 Ay Boyunca Saklamışlardı: Murat Yıldırım ve İman Elbani Oğullarını Kucaklarına Aldı!

9 Ay Boyunca Saklamışlardı: Murat Yıldırım ve İman Elbani Oğullarını Kucaklarına Aldı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
25.08.2026 - 14:14
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Magazin dünyasının gözde çiftlerinden Murat Yıldırım ve İman Elbani’den beklenen güzel haber geldi. 2016 yılında evlenen ve çocuk sahibi olabilmek için yıllarca zorlu süreçlerden geçen çift, 2022’de kızları Miray’ı kucaklarına almıştı. Geçtiğimiz günlerde İman Elbani’nin dokuz aylık hamile olduğu ortaya çıkmış, çiftin ikinci bebek haberini doğuma kadar herkesten saklaması şaşkınlık yaratmıştı. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın özel haberine göre Murat Yıldırım ve İman Elbani ikinci kez anne ve baba oldu. Bu kez bir erkek bebek sahibi olan çift, minik oğullarına Kerem adını verdi. Böylece Miray abla olurken, Yıldırım ve Elbani ailesi Kerem bebeğin gelişiyle dört kişiye çıktı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Murat Yıldırım ile İman Elbani’nin Londra’da başlayan aşkı, Türkiye ve Fas’ı buluşturan görkemli düğünlerle evliliğe uzandı.

Murat Yıldırım ile İman Elbani’nin Londra’da başlayan aşkı, Türkiye ve Fas’ı buluşturan görkemli düğünlerle evliliğe uzandı.

Türk televizyonunun en sevilen oyuncularından Murat Yıldırım ile Faslı oyuncu ve eski güzellik kraliçesi İman Elbani, magazin dünyasının gözde çiftleri arasında yer alıyor. “Fırtına”, “Asi”, “Aşk ve Ceza”, “Suskunlar”, “Ramo” ve “Teşkilatgibi birçok başarılı yapımda rol alan Yıldırım’ın yolu, İman Elbani’yle Londra’da kesişti.

Ortak bir arkadaşlarının aracılığıyla bir kafede tanışan ikili, kısa sürede birbirlerine aşık oldu. Farklı ülkelerde büyümelerine ve farklı kültürlerden gelmelerine rağmen güçlü bir bağ kuran çift, ilişkilerini evlilikle taçlandırma kararı aldı. Nişan sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın FaceTime aracılığıyla İman Elbani’yi Fas’taki ailesinden istemesi de uzun süre magazin gündeminde konuşuldu.

Murat Yıldırım ve İman Elbani, 25 Aralık 2016 tarihinde İstanbul’da düzenlenen törenle nikah masasına oturdu. Taksim’deki CVK Park Bosphorus Otel’de gerçekleştirilen nikahı dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş kıydı. Çift, daha sonra Fas geleneklerine uygun ikinci bir düğün daha yaptı.

Türk ve Fas kültürlerinin bir araya geldiği düğünlerde İman Elbani’nin giydiği geleneksel kaftanlar, görkemli takıları ve taht üzerinde taşındığı anlar dikkat çekti. Evliliklerinin ardından hayatlarını büyük ölçüde gözlerden uzakta sürdürmeyi tercih eden çift, zaman zaman sosyal medya hesaplarından yaptıkları romantik paylaşımlarla takipçilerinin karşısına çıktı.

Murat Yıldırım ile İman Elbani, evliliklerinin ardından çocuk sahibi olmak istese de bu hayalleri hemen gerçekleşmedi. Çift, yıllar içerisinde yaşadıkları gebelik kayıpları ve tedavi süreçleri nedeniyle oldukça zor günlerden geçti. Özel hayatlarını mümkün olduğunca kameralardan uzakta yaşamaya çalışan ikili, bu hassas sürecin ayrıntılarını da uzun süre kamuoyuyla paylaşmadı.

Murat Yıldırım, daha sonraki açıklamalarında eşinin birden fazla kez düşük yaptığını ve çocuk sahibi olmak için büyük bir sabırla beklediklerini anlatmıştı. Yaşadıkları kayıplara rağmen umutlarını yitirmeyen çiftin beklediği müjdeli haber 2022 yılında geldi.

İman Elbani’nin hamilelik süreci büyük bir dikkatle takip edildi. Çift, daha önce yaşadıkları acı deneyimler nedeniyle bebek haberini mümkün olduğunca gözlerden uzakta tutmayı tercih etti. İman Elbani, 8 Ekim 2022 tarihinde kızları Miray’ı sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdi. Böylece Murat Yıldırım ve İman Elbani, evliliklerinin altıncı yılında ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşadı.

Yıllarca bu an için dua ettiklerini belirten Murat Yıldırım, kızlarının dünyaya gelmesiyle yaşadığı mutluluğu takipçileriyle paylaştı. Miray’ın doğumuyla birlikte çiftin hayatında yepyeni bir dönem başladı. İman Elbani zaman zaman kızıyla çekilen karelerini paylaşsa da Miray’ın yüzünü uzun süre kameralardan uzak tuttu.

Miray’ın doğumundan yaklaşık dört yıl sonra ise aileden bir kez daha bebek haberi geldi. Fakat Murat Yıldırım ve İman Elbani, bu kez hamileliği neredeyse doğuma kadar herkesten saklamayı başardı.

Miray’ın doğumundan yaklaşık dört yıl sonra ise aileden bir kez daha bebek haberi geldi. Fakat Murat Yıldırım ve İman Elbani, bu kez hamileliği neredeyse doğuma kadar herkesten saklamayı başardı.

Murat Yıldırım ve İman Elbani’nin ikinci kez anne ve baba olmaya hazırlandığı, Ağustos 2026’da gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberiyle ortaya çıktı. Ancak haber duyulduğunda İman Elbani’nin hamileliğinin henüz ilk aylarında olmadığı, tam dokuz aylık hamile olduğu öğrenildi.

Çiftin bebek haberini doğuma sayılı günler kalana kadar gizleyebilmesi herkesi şaşırttı. Magazin dünyasında hamileliklerin çoğunlukla ilk aylardan itibaren duyurulmasına alışılmışken Murat Yıldırım ve İman Elbani, bu özel süreci tamamen aile arasında yaşamayı tercih etti. İkili, haberin ortaya çıkmasının ardından karnı burnunda pozlarını paylaşarak ikinci bebek heyecanını doğruladı.

Miray’ın abla olacağı haberi çiftin sevenlerini mutlu ederken bebeğin cinsiyeti ve ismi de merak edilmeye başladı. Beklenen güzel haber 25 Ağustos 2026 tarihinde geldi.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın özel haberine göre Murat Yıldırım ile İman Elbani ikinci bebeklerini sağlıklı bir şekilde kucaklarına aldı. İlk çocukları kız olan çift, bu kez bir erkek bebek sahibi oldu. Ailenin yeni üyesine ise Kerem adı verildi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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