9 Ay Boyunca Saklamışlardı: Murat Yıldırım ve İman Elbani Oğullarını Kucaklarına Aldı!

Türk televizyonunun en sevilen oyuncularından Murat Yıldırım ile Faslı oyuncu ve eski güzellik kraliçesi İman Elbani, magazin dünyasının gözde çiftleri arasında yer alıyor. “Fırtına”, “Asi”, “Aşk ve Ceza”, “Suskunlar”, “Ramo” ve “Teşkilat” gibi birçok başarılı yapımda rol alan Yıldırım’ın yolu, İman Elbani’yle Londra’da kesişti.

Ortak bir arkadaşlarının aracılığıyla bir kafede tanışan ikili, kısa sürede birbirlerine aşık oldu. Farklı ülkelerde büyümelerine ve farklı kültürlerden gelmelerine rağmen güçlü bir bağ kuran çift, ilişkilerini evlilikle taçlandırma kararı aldı. Nişan sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın FaceTime aracılığıyla İman Elbani’yi Fas’taki ailesinden istemesi de uzun süre magazin gündeminde konuşuldu.

Murat Yıldırım ve İman Elbani, 25 Aralık 2016 tarihinde İstanbul’da düzenlenen törenle nikah masasına oturdu. Taksim’deki CVK Park Bosphorus Otel’de gerçekleştirilen nikahı dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş kıydı. Çift, daha sonra Fas geleneklerine uygun ikinci bir düğün daha yaptı.

Türk ve Fas kültürlerinin bir araya geldiği düğünlerde İman Elbani’nin giydiği geleneksel kaftanlar, görkemli takıları ve taht üzerinde taşındığı anlar dikkat çekti. Evliliklerinin ardından hayatlarını büyük ölçüde gözlerden uzakta sürdürmeyi tercih eden çift, zaman zaman sosyal medya hesaplarından yaptıkları romantik paylaşımlarla takipçilerinin karşısına çıktı.

Murat Yıldırım ile İman Elbani, evliliklerinin ardından çocuk sahibi olmak istese de bu hayalleri hemen gerçekleşmedi. Çift, yıllar içerisinde yaşadıkları gebelik kayıpları ve tedavi süreçleri nedeniyle oldukça zor günlerden geçti. Özel hayatlarını mümkün olduğunca kameralardan uzakta yaşamaya çalışan ikili, bu hassas sürecin ayrıntılarını da uzun süre kamuoyuyla paylaşmadı.

Murat Yıldırım, daha sonraki açıklamalarında eşinin birden fazla kez düşük yaptığını ve çocuk sahibi olmak için büyük bir sabırla beklediklerini anlatmıştı. Yaşadıkları kayıplara rağmen umutlarını yitirmeyen çiftin beklediği müjdeli haber 2022 yılında geldi.

İman Elbani’nin hamilelik süreci büyük bir dikkatle takip edildi. Çift, daha önce yaşadıkları acı deneyimler nedeniyle bebek haberini mümkün olduğunca gözlerden uzakta tutmayı tercih etti. İman Elbani, 8 Ekim 2022 tarihinde kızları Miray’ı sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdi. Böylece Murat Yıldırım ve İman Elbani, evliliklerinin altıncı yılında ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşadı.

Yıllarca bu an için dua ettiklerini belirten Murat Yıldırım, kızlarının dünyaya gelmesiyle yaşadığı mutluluğu takipçileriyle paylaştı. Miray’ın doğumuyla birlikte çiftin hayatında yepyeni bir dönem başladı. İman Elbani zaman zaman kızıyla çekilen karelerini paylaşsa da Miray’ın yüzünü uzun süre kameralardan uzak tuttu.