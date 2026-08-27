Fatih Terim’in Torunu Nil, Hayranı Olduğu İlkin Aydın’ı Karşısında Görünce Hıçkıra Hıçkıra Ağladı!
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Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası’ndaki dördüncü maçında Almanya’yı 3-1 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etti. Millilerimizin 4’te 4 yaptığı gecenin en duygusal anı ise karşılaşmanın ardından yaşandı. Buse Terim’in kızı Nil, büyük hayranı olduğu İlkin Aydın’la tanışabilmek için saçlarını milli voleybolcu gibi ördürerek maça geldi. İlkin Aydın’ı bir anda karşısında gören küçük Nil, mutluluğuna hâkim olamayarak hıçkıra hıçkıra ağladı. Yıldız voleybolcunun dizlerinin üzerine çöküp küçük hayranına sarıldığı anlar, izleyenlerin kalbini eritti.
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Filenin Sultanları, Almanya karşısında hata yapmadı ve Avrupa Şampiyonası’nda 4’te 4 yaptı!
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Buse Terim’in kızı Nil, maça İlkin Aydın’ın saçlarının aynısını yaptırarak geldi.
İlkin Aydın’ı karşısında gören Nil, mutluluktan gözyaşlarına boğuldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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