Fatih Terim’in Torunu Nil, Hayranı Olduğu İlkin Aydın’ı Karşısında Görünce Hıçkıra Hıçkıra Ağladı!

Başarılarıyla hepimizi ekran başına kilitleyen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’ndaki yolculuğuna doludizgin devam ediyor. İstanbul’un ev sahipliği yaptığı A Grubu’nda mücadele eden Filenin Sultanları; Letonya’yı 3-0, Slovenya’yı 3-1 ve Macaristan’ı 3-0 mağlup ederek ilk üç karşılaşmasını kayıpsız geçmişti.

Grubun dördüncü maçında Almanya ile karşı karşıya gelen millilerimiz, Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan mücadeleye yine oldukça etkili başladı. İlk sette Melissa Vargas’ın servis turuyla farkı açan Türkiye, Almanya’nın oyuna ortak olma çabasına rağmen üstünlüğünü korudu. Seti 25-21 kazanan Filenin Sultanları, karşılaşmada 1-0 öne geçti.

Mücadelenin devamında Almanya oyundaki direncini artırsa da millilerimiz kritik anlarda kontrolü yeniden ele almayı başardı. Çekişmeli geçen karşılaşmayı 3-1 kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, böylece Avrupa Şampiyonası’ndaki dördüncü maçından da galibiyetle ayrıldı. Dört karşılaşmada dört galibiyete ulaşan Filenin Sultanları, son 16 turunda mücadele etmeyi de garantiledi. Millilerimiz grup etabındaki son maçında 28 Ağustos Cuma günü Polonya ile karşılaşacak.

Fakat Almanya karşılaşmasında yalnızca sahadaki mücadele konuşulmadı. Maçı tribünden takip eden isimler arasında Fatih Terim, kızı Buse Terim ve torunu Nil de vardı. Üstelik küçük Nil’in salona gelmek için günlerdir beklediği çok özel bir nedeni bulunuyordu: Hayranı olduğu İlkin Aydın’ı yakından görebilmek!