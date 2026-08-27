article/comments
article/share
Haberler
Spor
Fatih Terim’in Torunu Nil, Hayranı Olduğu İlkin Aydın’ı Karşısında Görünce Hıçkıra Hıçkıra Ağladı!

Fatih Terim’in Torunu Nil, Hayranı Olduğu İlkin Aydın’ı Karşısında Görünce Hıçkıra Hıçkıra Ağladı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
27.08.2026 - 09:59
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası’ndaki dördüncü maçında Almanya’yı 3-1 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etti. Millilerimizin 4’te 4 yaptığı gecenin en duygusal anı ise karşılaşmanın ardından yaşandı. Buse Terim’in kızı Nil, büyük hayranı olduğu İlkin Aydın’la tanışabilmek için saçlarını milli voleybolcu gibi ördürerek maça geldi. İlkin Aydın’ı bir anda karşısında gören küçük Nil, mutluluğuna hâkim olamayarak hıçkıra hıçkıra ağladı. Yıldız voleybolcunun dizlerinin üzerine çöküp küçük hayranına sarıldığı anlar, izleyenlerin kalbini eritti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Filenin Sultanları, Almanya karşısında hata yapmadı ve Avrupa Şampiyonası’nda 4’te 4 yaptı!

Filenin Sultanları, Almanya karşısında hata yapmadı ve Avrupa Şampiyonası’nda 4’te 4 yaptı!

Başarılarıyla hepimizi ekran başına kilitleyen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’ndaki yolculuğuna doludizgin devam ediyor. İstanbul’un ev sahipliği yaptığı A Grubu’nda mücadele eden Filenin Sultanları; Letonya’yı 3-0, Slovenya’yı 3-1 ve Macaristan’ı 3-0 mağlup ederek ilk üç karşılaşmasını kayıpsız geçmişti.

Grubun dördüncü maçında Almanya ile karşı karşıya gelen millilerimiz, Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan mücadeleye yine oldukça etkili başladı. İlk sette Melissa Vargas’ın servis turuyla farkı açan Türkiye, Almanya’nın oyuna ortak olma çabasına rağmen üstünlüğünü korudu. Seti 25-21 kazanan Filenin Sultanları, karşılaşmada 1-0 öne geçti.

Mücadelenin devamında Almanya oyundaki direncini artırsa da millilerimiz kritik anlarda kontrolü yeniden ele almayı başardı. Çekişmeli geçen karşılaşmayı 3-1 kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, böylece Avrupa Şampiyonası’ndaki dördüncü maçından da galibiyetle ayrıldı. Dört karşılaşmada dört galibiyete ulaşan Filenin Sultanları, son 16 turunda mücadele etmeyi de garantiledi. Millilerimiz grup etabındaki son maçında 28 Ağustos Cuma günü Polonya ile karşılaşacak. 

Fakat Almanya karşılaşmasında yalnızca sahadaki mücadele konuşulmadı. Maçı tribünden takip eden isimler arasında Fatih Terim, kızı Buse Terim ve torunu Nil de vardı. Üstelik küçük Nil’in salona gelmek için günlerdir beklediği çok özel bir nedeni bulunuyordu: Hayranı olduğu İlkin Aydın’ı yakından görebilmek!

Buse Terim’in kızı Nil, maça İlkin Aydın’ın saçlarının aynısını yaptırarak geldi.

Buse Terim’in kızı Nil, maça İlkin Aydın’ın saçlarının aynısını yaptırarak geldi.

Filenin Sultanları’nın başarıları, özellikle çocukların spora ilgi duymasında ve kadın sporcuları rol model olarak görmesinde büyük bir etki yaratıyor. Milli voleybolcuların her birinin kendilerine ait büyük bir hayran kitlesi bulunurken Buse Terim’in büyük kızı Nil’in favorisi de İlkin Aydın oldu.

Buse Terim, Almanya karşılaşması öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kızının İlkin Aydın’a duyduğu hayranlığı anlattı. Nil’in milli voleybolcuyla tanışmayı uzun zamandır hayal ettiğini belirten Terim, “Nil inanılmaz bir İlkin Aydın hayranı. Naz’ın Ronaldo ile tanışmayı istemesi kadar rüyalarını süslüyor” ifadelerini kullandı.

Bu büyük buluşmaya hazırlanırken yalnızca forma giymekle yetinmeyen Nil, saçlarını da İlkin Aydın’ın maçlarda kullandığı örgülü modelin aynısını yaptırmak istedi. Buse Terim, önce kızının ilham aldığı İlkin Aydın fotoğrafını, ardından Nil’in tamamlanan saçlarını takipçileriyle paylaştı. “İlkin Aydın saçı hazırdır efendim” notunu düşen Terim, daha sonra bütün programlarını bir kenara bıraktıklarını ve Filenin Sultanları’nın maçını izlemeye gideceklerini duyurdu.

Buse Terim’in paylaşımlarında İlkin Aydın’ı etiketlemesi de karşılıksız kalmadı. Milli voleybolcu, kendisi gibi saçlarını ördürerek maça hazırlanan küçük hayranının görüntüsünü kendi sosyal medya hesabında kalp gözlü emojiyle paylaştı. Böylece İlkin Aydın, karşılaşma başlamadan önce Nil’in kendisine duyduğu büyük sevgiden haberdar oldu.

İlkin Aydın’ı karşısında gören Nil, mutluluktan gözyaşlarına boğuldu.

İlkin Aydın’ı karşısında gören Nil, mutluluktan gözyaşlarına boğuldu.

Filenin Sultanları’nın Almanya’yı 3-1 mağlup ederek 4’te 4 yaptığı karşılaşmanın ardından İlkin Aydın, Fatih Terim ve ailesinin bulunduğu bölüme yöneldi. Bir anda hayranı olduğu milli voleybolcuyu karşısında gören Nil ise heyecanını kontrol edemedi.

Saçlarını kendisi gibi ördürerek maça gelen küçük hayranını gören İlkin Aydın, hemen Nil’in yanına giderek onunla yakından ilgilendi. Milli voleybolcuyla buluşma hayali sonunda gerçekleşen Nil, mutluluktan hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. İlkin Aydın da küçük hayranını sakinleştirebilmek için dizlerinin üzerine çöktü, ona sıkıca sarıldı ve saçlarını okşadı.

Nil’in yıllardır hayranlık duyduğu sporcuyla ilk kez karşılaştığı bu anlarda yaşadığı şaşkınlık, mutluluk ve heyecan yüzüne yansıdı. İlkin Aydın’ın küçük hayranına gösterdiği son derece sıcak ve samimi yaklaşım da görüntüleri izleyenlerin kalbini eritti.

Uzun yıllardır Galatasaray’ın kaptanlığını yapan İlkin Aydın ile Galatasaray tarihinin en önemli isimlerinden Fatih Terim’in torununun aynı karede buluşması da sarı-kırmızılı taraftarların dikkatini çekti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
4
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın