“Dünyadan Uzak” Şarkısıyla Milyonlara Ulaşmışlardı: Sakiler Grubu Sürpriz Bir Kararla Dağıldı!

Bazı grupların adını duyurması yıllar sürerken Sakiler, daha ilk şarkısıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmayı başardı. Hasan Gözetlik, Yücel Girgin ve Serkan Balkan’dan oluşan grup, 2020 yılında müzik yolculuğuna başladı. Üstelik üç isim yalnızca aynı projede buluşan müzisyenler değildi; çocukluk yıllarından beri birbirlerini tanıyor, uzun süredir farklı sanatçılara sahnede ve stüdyoda beraber eşlik ediyorlardı.

Sakiler’in temelleri pandemi döneminde atıldı. Müzik sektörünün durma noktasına geldiği, sahnelerin kapandığı bu süreçte enstrümantal düzenlemeler yapan üç arkadaş, Hasan Gözetlik’in vokaliyle sözlü çalışmalar üretmeye karar verdi. Gitarist Yücel Girgin’in önerisiyle başlayan proje, kısa süre içerisinde Sakiler grubuna dönüştü. Grup, müziğini klasik müzik ve Türk müziğinin birleştiği “alternatif arabesk” çizgisinde tanımlıyordu.

Grubun solistliğini üstlenen Hasan Gözetlik, aynı zamanda trombon ve trompet gibi üflemeli çalgılardaki yetkinliğiyle tanınıyordu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan Gözetlik, Sakiler’den önce de pek çok önemli sanatçının orkestrasında görev almıştı. Yücel Girgin grubun gitaristi olarak düzenlemelerin ve Sakiler’in kendine has akustik tınısının önemli parçalarından biri oldu. Serkan Balkan ise klavye, aranjörlük ve prodüksiyon tarafındaki deneyimiyle grubun müzikal kimliğinin oluşmasında rol oynadı.

Yani karşımızda bir araya gelip şansını deneyen üç yeni isim değil, yıllarını müziğe vermiş üç profesyonelin ortak projesi vardı. Belki de Sakiler’in daha ilk çalışmasında bu kadar oturmuş ve kendine ait bir hava yakalamasının sırrı tam olarak buydu.