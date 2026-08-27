article/comments
article/share
Haberler
Magazin
“Dünyadan Uzak” Şarkısıyla Milyonlara Ulaşmışlardı: Sakiler Grubu Sürpriz Bir Kararla Dağıldı!

“Dünyadan Uzak” Şarkısıyla Milyonlara Ulaşmışlardı: Sakiler Grubu Sürpriz Bir Kararla Dağıldı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
27.08.2026 - 08:28
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

“Dünyadan Uzak” yorumuyla bir anda milyonların diline dolanan Sakiler Grubu’ndan sevenlerini şaşırtan bir haber geldi. Hasan Gözetlik, Yücel Girgin ve Serkan Balkan’dan oluşan grup, altı yıllık müzik yolculuğunu noktaladı. Ayrılık kararını duyuran gitarist Yücel Girgin’in “Sakiler dönemi kendi misyonunu tamamladı” sözleri ise kısa sürede gündem oldu. Grubun Instagram hesabının da kapatılması dikkatlerden kaçmazken, ayrılığın arkasında herhangi bir kriz olup olmadığı merak edildi. Gelin, Sakiler’in pandemi döneminde başlayan hikâyesinden hafızalara kazınan şarkılarına ve sürpriz vedanın ayrıntılarına birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Pandemide başlayan Sakiler yolculuğu kısa sürede milyonlara ulaştı.

Pandemide başlayan Sakiler yolculuğu kısa sürede milyonlara ulaştı.

Bazı grupların adını duyurması yıllar sürerken Sakiler, daha ilk şarkısıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmayı başardı. Hasan Gözetlik, Yücel Girgin ve Serkan Balkan’dan oluşan grup, 2020 yılında müzik yolculuğuna başladı. Üstelik üç isim yalnızca aynı projede buluşan müzisyenler değildi; çocukluk yıllarından beri birbirlerini tanıyor, uzun süredir farklı sanatçılara sahnede ve stüdyoda beraber eşlik ediyorlardı.

Sakiler’in temelleri pandemi döneminde atıldı. Müzik sektörünün durma noktasına geldiği, sahnelerin kapandığı bu süreçte enstrümantal düzenlemeler yapan üç arkadaş, Hasan Gözetlik’in vokaliyle sözlü çalışmalar üretmeye karar verdi. Gitarist Yücel Girgin’in önerisiyle başlayan proje, kısa süre içerisinde Sakiler grubuna dönüştü. Grup, müziğini klasik müzik ve Türk müziğinin birleştiği “alternatif arabesk” çizgisinde tanımlıyordu. 

Grubun solistliğini üstlenen Hasan Gözetlik, aynı zamanda trombon ve trompet gibi üflemeli çalgılardaki yetkinliğiyle tanınıyordu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan Gözetlik, Sakiler’den önce de pek çok önemli sanatçının orkestrasında görev almıştı. Yücel Girgin grubun gitaristi olarak düzenlemelerin ve Sakiler’in kendine has akustik tınısının önemli parçalarından biri oldu. Serkan Balkan ise klavye, aranjörlük ve prodüksiyon tarafındaki deneyimiyle grubun müzikal kimliğinin oluşmasında rol oynadı.

Yani karşımızda bir araya gelip şansını deneyen üç yeni isim değil, yıllarını müziğe vermiş üç profesyonelin ortak projesi vardı. Belki de Sakiler’in daha ilk çalışmasında bu kadar oturmuş ve kendine ait bir hava yakalamasının sırrı tam olarak buydu.

“Dünyadan Uzak” Sakiler’i bir anda Türkiye’nin en popüler gruplarından biri yaptı.

“Dünyadan Uzak” Sakiler’i bir anda Türkiye’nin en popüler gruplarından biri yaptı.

Sakiler’in geniş kitlelerle tanışmasını sağlayan şarkı, Pinhani’nin unutulmaz parçalarından “Dünyadan Uzak” oldu. Grubun ilk teklisi olarak yayımlanan şarkı; Hasan Gözetlik’in güçlü vokali, akustik düzenlemesi ve arabesk duygusunu öne çıkaran yorumuyla orijinalinden oldukça farklı bir kimliğe büründü.

“Dünyadan Uzak”, kısa sürede dijital platformlarda milyonlarca kez dinlendi. Dizilerde ve televizyon programlarında kullanılması da şarkının çok daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağladı. Bir anda düğünlerden meyhanelere, sosyal medya videolarından canlı performanslara kadar her yerde Sakiler’in yorumunu duymaya başladık. Şarkının özellikle nakaratı dillere dolanırken Hasan Gözetlik’in sesi de Müslüm Gürses’i anımsatan tınısıyla dikkat çekti.

İlk şarkılarıyla yakaladıkları büyük çıkışın ardından Sakiler’in önünde oldukça zorlu bir sınav vardı: Tek şarkılık bir proje olmadıklarını göstermek… Grup bu süreçte hem kendi parçalarını hem de Türk pop ve arabesk müziğinin sevilen eserlerine getirdikleri yeni yorumları dinleyiciyle buluşturdu.

“Aşığın Kaderi”, “Selamı Var”, “Yalanı Bırak”, “Adımız Ayyaş”, “Sürgün Aşkımız” ve “Saygı Duruşu” gibi çalışmalar Sakiler’in repertuvarında kendine yer buldu. Grup 84’ün hafızalara kazınan şarkısı “Ölürüm Hasretinle”yi de yorumlayan Sakiler, Serdar Ortaç’ın “Canıma Minnet” şarkısına getirdiği yorumla yeniden dikkatleri üzerine çekti. Kenan Doğulu’nun eserlerinin yeniden seslendirildiği projede yer alan grup, “Yüzsüz Yürek” yorumuyla da büyük beğeni topladı. 

Sakiler’in en belirgin özelliği, bilinen şarkıları yalnızca yeniden söylemek yerine kendi müzikal dünyasına uyarlamasıydı. Pop şarkılarında bile arabesk duyguyu öne çıkaran grup; gitar, klavye ve üflemeli çalgılarla oluşturduğu düzenlemeler sayesinde kendine ait bir dinleyici kitlesi edindi. Fakat 2020’de başlayan ve oldukça hızlı ilerleyen bu yolculuk, Ağustos 2026’da gelen sürpriz bir açıklamayla sona erdi.

Sakiler’in dağıldığını Yücel Girgin duyurdu: “Kendi misyonunu tamamladı.”

Sakiler’in dağıldığını Yücel Girgin duyurdu: “Kendi misyonunu tamamladı.”

“Dünyadan Uzak”, “Canıma Minnet” ve “Yüzsüz Yürek” gibi şarkılarıyla milyonlara ulaşan Sakiler’den beklenmedik bir ayrılık haberi geldi. Grubun gitaristi Yücel Girgin, 26 Ağustos 2026 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Sakiler döneminin sona erdiğini duyurdu.

Girgin, Sakiler’in başarısının hiçbir zaman tesadüf olmadığını vurguladığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Başarı asla bir tesadüf olmadı; doğru zamanda, doğru duyguya inanmanın bir tasarımıydı. Sakiler dönemi, ardında harika şarkılar ve unutulmaz anılar bırakarak kendi misyonunu tamamladı. Bu güzel yolculukta yanımızda olan herkese teşekkür ederim.”

Açıklamasının devamında “Şimdi biraz durma, izleme ve dinleme zamanı” diyen Yücel Girgin, insanların ruhundaki en güçlü duyguyu yeniden yakalamak ve zekânın müziğe yön verdiği yeni projelerde buluşmak istediğini belirtti. Bu sözler, Girgin’in müzikten uzaklaşmayacağını ve ilerleyen dönemde farklı projelerle dinleyicilerin karşısına çıkacağını da düşündürdü. 

Ayrılık haberinin ardından Sakiler’in resmî Instagram hesabının da kapatılması, grubun müzik yolculuğunu tamamen noktaladığı yönündeki haberleri güçlendirdi. Ancak açıklamada üyeler arasında yaşanmış bir kavga, fikir ayrılığı veya krizden söz edilmedi. Ayrılığın arkasında özel bir anlaşmazlık bulunduğuna dair grup üyelerinden yapılmış doğrulanmış başka bir açıklama da şimdilik yok.

Dolayısıyla Sakiler’in dağılma nedenini “üyeler kavga etti” ya da “grup içinde kriz çıktı” şeklinde yorumlamak için elimizde yeterli bir bilgi bulunmuyor. Yücel Girgin’in sözlerine göre proje, ulaşmak istediği noktaya gelerek kendi dönemini ve müzikal misyonunu tamamladı. “Yeni projeler” vurgusu ise grup üyelerinin bundan sonraki süreçte kariyerlerine bireysel çalışmalarla devam edebileceğinin ilk işareti oldu.

Altı yıllık yolculuklarını oldukça çarpıcı bir cümleyle noktalayan Sakiler, geride milyonların ezbere bildiği şarkılar ve kendilerine özgü bir müzikal tarz bıraktı. Grubun üyelerinden gelecek yeni açıklamalar da ayrılık kararının perde arkasını ve bundan sonraki yol haritalarını biraz daha netleştirecek gibi görünüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın