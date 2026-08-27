“Dünyadan Uzak” Şarkısıyla Milyonlara Ulaşmışlardı: Sakiler Grubu Sürpriz Bir Kararla Dağıldı!
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“Dünyadan Uzak” yorumuyla bir anda milyonların diline dolanan Sakiler Grubu’ndan sevenlerini şaşırtan bir haber geldi. Hasan Gözetlik, Yücel Girgin ve Serkan Balkan’dan oluşan grup, altı yıllık müzik yolculuğunu noktaladı. Ayrılık kararını duyuran gitarist Yücel Girgin’in “Sakiler dönemi kendi misyonunu tamamladı” sözleri ise kısa sürede gündem oldu. Grubun Instagram hesabının da kapatılması dikkatlerden kaçmazken, ayrılığın arkasında herhangi bir kriz olup olmadığı merak edildi. Gelin, Sakiler’in pandemi döneminde başlayan hikâyesinden hafızalara kazınan şarkılarına ve sürpriz vedanın ayrıntılarına birlikte bakalım.
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Pandemide başlayan Sakiler yolculuğu kısa sürede milyonlara ulaştı.
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“Dünyadan Uzak” Sakiler’i bir anda Türkiye’nin en popüler gruplarından biri yaptı.
Sakiler’in dağıldığını Yücel Girgin duyurdu: “Kendi misyonunu tamamladı.”
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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