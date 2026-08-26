Bülent Ersoy'un Sahnede Yaşadığı Gerginliğin Perde Arkasındaki Sağlık Sorunu Ortaya Çıktı!
Bülent Ersoy'un olaylı Kuşadası konserinin perde arkası ortaya çıktı! Sahneye yaklaşık 1,5 saat geç çıkan Diva, “Saat kaç oldu? Seyirciye saygı!” diyerek tepki gösteren bir izleyiciye küfürlü sözlerle karşılık vermişti. Görüntülerin yayılmasının ardından Ersoy'un sahneye alkollü çıktığı ve bu nedenle şarkı söylemekte zorlandığı iddiaları gündeme gelmişti. Ünlü sanatçı ise konser öncesinde üç torba serum aldığını ve doktorların uyarılarına rağmen seyircisini mağdur etmemek için sahneye çıktığını açıklamıştı. Magazin gazetecisi Müge Dağıstanlı, köşesinde gecenin arka planında yaşanan sağlık krizine ilişkin yeni ayrıntılar paylaştı. Ersoy'un kısa süre önce geçirdiği yüz germe ameliyatının ardından ağrılarının devam ettiği; peruk, sıcak hava ve klima etkisiyle durumunun ağırlaştığı öne sürüldü. Gelin, Bülent Ersoy'un gündem olan konserinde yaşananlara ve ortaya çıkan yeni kulis bilgilerine birlikte bakalım.
Kaynak: Müge Dağıstanlı
Bülent Ersoy'un yaklaşık 1,5 saat geç çıktığı Kuşadası konseri, bir anda karşılıklı tartışmaya dönüştü.
Müge Dağıstanlı, Bülent Ersoy'un sahne arkasında yaşadığı sağlık krizinin ayrıntılarını açıkladı.
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