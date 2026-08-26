Bülent Ersoy'un Sahnede Yaşadığı Gerginliğin Perde Arkasındaki Sağlık Sorunu Ortaya Çıktı!

Bülent Ersoy'un yaptığı açıklama olayın sağlık boyutunu ortaya koysa da sanatçının tam olarak neden bu kadar ağır bir tablo yaşadığı merak konusu olmuştu. Magazin gazetecisi Müge Dağıstanlı, Elele'deki “Bülent Ersoy olayında gerçekler” başlıklı yazısında gecenin perde arkasına ilişkin dikkat çeken bilgiler aktardı.

Dağıstanlı'nın yazdığına göre Bülent Ersoy, yaklaşık 1,5 ay önce kapsamlı bir yüz germe ameliyatı geçirmişti. Operasyonun ardından kafasına kadar uzanan dikişlerin tamamen iyileşmediği ve sanatçının halen ciddi ağrılar yaşadığı öne sürüldü. Ersoy'un sahnede kullandığı ağır peruk da sıcak havayla birleşince dikişli bölgedeki ağrıların daha da artmasına neden oldu.

Bülent Ersoy'un sağlık sorunlarının yalnızca estetik operasyon sonrası yaşadığı ağrılarla sınırlı kalmadığı belirtildi. Müge Dağıstanlı'nın aktardığı kulis bilgilerine göre sanatçıya bir de “klima çarpması” eklendi. Konser günü ishal, kusma, titreme ve tansiyon problemi yaşayan Ersoy'un kuliste fenalaştığı, bu nedenle acil şekilde sağlık ekiplerinin müdahalesine ihtiyaç duyduğu iddia edildi.

Sanatçının yakın çevresinin, Bülent Ersoy'un farklı sağlık sorunları nedeniyle her gün çok sayıda ilaç kullandığını söylediği de aktarıldı. Ancak bu rahatsızlıkların ne olduğu kamuoyuyla paylaşılmadı. Dolayısıyla Ersoy'un ilaç kullanımı ve sağlık geçmişiyle ilgili ayrıntılar, yakın çevresinden aktarılan bilgilerle sınırlı kaldı.

Konser görüntülerinin yayılmasının ardından Bülent Ersoy'un sahne öncesinde alkol aldığı yönünde ortaya atılan iddialar, olayın en çok tartışılan başlıklarından biri oldu. Müge Dağıstanlı ise sanatçının yakın ve uzak çevresinde konuştuğu herkesin bu iddiayı kesin bir dille reddettiğini yazdı. Ersoy'un o geceki durumunun alkolden değil; geçirdiği estetik operasyonun ardından devam eden ağrılar, ağır peruk, sıcak hava, klima ve yaşadığı mide-bağırsak rahatsızlığından kaynaklandığı öne sürüldü.

Dağıstanlı'nın aktardığına göre Bülent Ersoy'un menajeri Haluk Şentürk de Diva'nın sahneye çıkacak durumda olmadığını düşünüyordu. Şentürk'ün “Doktorunu dinlemedi. Sahneye adeta canlı cenaze gibi çıktı” sözleriyle anlattığı tablo, sanatçının konseri iptal etmek yerine neden sağlık ekibinin gözetiminde sahneye çıktığı sorusunu gündeme getirdi.

Yazıda aktarılan bilgilere göre Ersoy'un o geceki sahnesi için 3 milyon TL aldığı, en ön bölümlerdeki izleyicilerin kişi başı 6 bin TL, arka sıralardakilerin ise 1500 TL ödediği öne sürüldü.