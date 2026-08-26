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Bülent Ersoy'un Sahnede Yaşadığı Gerginliğin Perde Arkasındaki Sağlık Sorunu Ortaya Çıktı!

Bülent Ersoy'un Sahnede Yaşadığı Gerginliğin Perde Arkasındaki Sağlık Sorunu Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
26.08.2026 - 16:03
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Bülent Ersoy'un olaylı Kuşadası konserinin perde arkası ortaya çıktı! Sahneye yaklaşık 1,5 saat geç çıkan Diva, “Saat kaç oldu? Seyirciye saygı!” diyerek tepki gösteren bir izleyiciye küfürlü sözlerle karşılık vermişti. Görüntülerin yayılmasının ardından Ersoy'un sahneye alkollü çıktığı ve bu nedenle şarkı söylemekte zorlandığı iddiaları gündeme gelmişti. Ünlü sanatçı ise konser öncesinde üç torba serum aldığını ve doktorların uyarılarına rağmen seyircisini mağdur etmemek için sahneye çıktığını açıklamıştı. Magazin gazetecisi Müge Dağıstanlı, köşesinde gecenin arka planında yaşanan sağlık krizine ilişkin yeni ayrıntılar paylaştı. Ersoy'un kısa süre önce geçirdiği yüz germe ameliyatının ardından ağrılarının devam ettiği; peruk, sıcak hava ve klima etkisiyle durumunun ağırlaştığı öne sürüldü. Gelin, Bülent Ersoy'un gündem olan konserinde yaşananlara ve ortaya çıkan yeni kulis bilgilerine birlikte bakalım.

Kaynak: Müge Dağıstanlı

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Bülent Ersoy'un yaklaşık 1,5 saat geç çıktığı Kuşadası konseri, bir anda karşılıklı tartışmaya dönüştü.

Bülent Ersoy'un yaklaşık 1,5 saat geç çıktığı Kuşadası konseri, bir anda karşılıklı tartışmaya dönüştü.

Türk sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy, Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro'da verdiği konser sırasında yaşananlarla magazin gündeminin merkezine yerleşti. Saat 21.00'de başlaması planlanan konser, teknik aksaklıklar ve Ersoy'un sahne öncesinde rahatsızlanması nedeniyle yaklaşık 1,5 saat gecikmeli başladı. Saatler 22.30'u gösterdiğinde seyircisinin karşısına çıkan sanatçı, konserin daha ilk dakikalarında ön sıralardaki bir izleyicinin tepkisiyle karşılaştı.

Söz konusu seyirci, Bülent Ersoy'a “Saat kaç oldu? Seyirciye saygı!” diyerek seslendi. Zaten sağlık sorunları yaşadığı ve sahneye çıkmakta güçlük çektiği belirtilen Ersoy ise bu çıkış karşısında sinirlerine hakim olamadı. Kendisini bekleten sağlık sorunlarını anlatmaya çalışan sanatçı, seyirciye önce “Defol git” diyerek tepki gösterdi, ardından küfürlü ifadeler kullandı. O anlar konseri izleyenlerin cep telefonu kameralarına yansırken görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Bülent Ersoy'un sahneye geç çıkmasının yanı sıra performansı da tartışma konusu oldu. Konseri izleyen bazı kişiler, sanatçının şarkıları toparlamakta zorlandığını ve sahnedeki tavırlarının alışılmışın dışında olduğunu öne sürdü. Bunun üzerine sosyal medyada Ersoy'un konser öncesinde alkol aldığına dair herhangi bir kanıta dayanmayan iddialar ortaya atıldı. Diva'nın izleyiciye verdiği sert yanıt da bu tartışmaların daha da büyümesine neden oldu.

Kuşadası konserindeki olaylı anların ardından Bülent Ersoy, sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yaparak kendisini savundu. Konser öncesinde oldukça ağır bir rahatsızlık geçirdiğini belirten sanatçı, üç torba serum aldığını, dört doktor ve iki hemşirenin kendisiyle ilgilendiğini söyledi. Buna rağmen yaklaşık 3 bin kişiyi hayal kırıklığına uğratmamak için sağlığını hiçe sayarak sahneye çıktığını ifade eden Ersoy, seyirciden gelen tepkiye verdiği yanıtı “haddini bilmeyene haddini bildirmek” olarak nitelendirdi.

Müge Dağıstanlı, Bülent Ersoy'un sahne arkasında yaşadığı sağlık krizinin ayrıntılarını açıkladı.

Müge Dağıstanlı, Bülent Ersoy'un sahne arkasında yaşadığı sağlık krizinin ayrıntılarını açıkladı.

Bülent Ersoy'un yaptığı açıklama olayın sağlık boyutunu ortaya koysa da sanatçının tam olarak neden bu kadar ağır bir tablo yaşadığı merak konusu olmuştu. Magazin gazetecisi Müge Dağıstanlı, Elele'deki “Bülent Ersoy olayında gerçekler” başlıklı yazısında gecenin perde arkasına ilişkin dikkat çeken bilgiler aktardı.

Dağıstanlı'nın yazdığına göre Bülent Ersoy, yaklaşık 1,5 ay önce kapsamlı bir yüz germe ameliyatı geçirmişti. Operasyonun ardından kafasına kadar uzanan dikişlerin tamamen iyileşmediği ve sanatçının halen ciddi ağrılar yaşadığı öne sürüldü. Ersoy'un sahnede kullandığı ağır peruk da sıcak havayla birleşince dikişli bölgedeki ağrıların daha da artmasına neden oldu.

Bülent Ersoy'un sağlık sorunlarının yalnızca estetik operasyon sonrası yaşadığı ağrılarla sınırlı kalmadığı belirtildi. Müge Dağıstanlı'nın aktardığı kulis bilgilerine göre sanatçıya bir de “klima çarpması” eklendi. Konser günü ishal, kusma, titreme ve tansiyon problemi yaşayan Ersoy'un kuliste fenalaştığı, bu nedenle acil şekilde sağlık ekiplerinin müdahalesine ihtiyaç duyduğu iddia edildi.

Sanatçının yakın çevresinin, Bülent Ersoy'un farklı sağlık sorunları nedeniyle her gün çok sayıda ilaç kullandığını söylediği de aktarıldı. Ancak bu rahatsızlıkların ne olduğu kamuoyuyla paylaşılmadı. Dolayısıyla Ersoy'un ilaç kullanımı ve sağlık geçmişiyle ilgili ayrıntılar, yakın çevresinden aktarılan bilgilerle sınırlı kaldı.

Konser görüntülerinin yayılmasının ardından Bülent Ersoy'un sahne öncesinde alkol aldığı yönünde ortaya atılan iddialar, olayın en çok tartışılan başlıklarından biri oldu. Müge Dağıstanlı ise sanatçının yakın ve uzak çevresinde konuştuğu herkesin bu iddiayı kesin bir dille reddettiğini yazdı. Ersoy'un o geceki durumunun alkolden değil; geçirdiği estetik operasyonun ardından devam eden ağrılar, ağır peruk, sıcak hava, klima ve yaşadığı mide-bağırsak rahatsızlığından kaynaklandığı öne sürüldü.

Dağıstanlı'nın aktardığına göre Bülent Ersoy'un menajeri Haluk Şentürk de Diva'nın sahneye çıkacak durumda olmadığını düşünüyordu. Şentürk'ün “Doktorunu dinlemedi. Sahneye adeta canlı cenaze gibi çıktı” sözleriyle anlattığı tablo, sanatçının konseri iptal etmek yerine neden sağlık ekibinin gözetiminde sahneye çıktığı sorusunu gündeme getirdi.

Yazıda aktarılan bilgilere göre Ersoy'un o geceki sahnesi için 3 milyon TL aldığı, en ön bölümlerdeki izleyicilerin kişi başı 6 bin TL, arka sıralardakilerin ise 1500 TL ödediği öne sürüldü.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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