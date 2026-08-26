Eski Karizması Geri Döndü: Henry Cavill'ın Son Hali Hayran Bıraktı!
Henry Cavill, hakkında yapılan acımasız yorumlara tek bir tıraşla cevap verdi! Superman ve The Witcher gibi dev yapımlarla dünya çapında şöhrete kavuşan İngiliz oyuncu, uzun yıllardır Hollywood'un en yakışıklı erkeklerinden biri olarak gösteriliyor. Ancak Cavill'ın Highlander filmindeki yeni rolü için uzattığı kıvırcık saçları ve sakallı doğal hali, son aylarda sosyal medyayı ikiye bölmüştü. Bazı kullanıcılar 43 yaşındaki oyuncunun eski çekiciliğini kaybettiğini savunurken hayranları bu yorumlara sert tepki göstermişti. Bir süredir savaşçı görünümüyle kamera karşısına çıkan Cavill, son karelerinde sakallarını kesip çok daha klasik bir imaja döndü. Clark Kent dönemini hatırlatan yeni hali kısa sürede övgüleri toplarken “Eski Henry geri döndü” yorumları peş peşe geldi. Gelin, Henry Cavill'ın kariyerine, rolü için geçirdiği değişime ve sosyal medyayı sallayan son haline birlikte bakalım.
Henry Cavill, Superman'den Geralt'a uzanan kariyeriyle Hollywood'un en karizmatik yıldızlarından birine dönüştü.
Yeni rolleri için görünümünü değiştiren Henry Cavill'ın doğal hali sosyal medyayı ikiye bölmüştü.
Sakallarını kesen Henry Cavill'ın son hali, “Eski Henry geri döndü” dedirtti.
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