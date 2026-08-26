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Manifest Üyesi Hilal Yelekçi'nin TikTok Canlı Yayınından Eski Görüntüleri Ortaya Çıktı!

Manifest Üyesi Hilal Yelekçi'nin TikTok Canlı Yayınından Eski Görüntüleri Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
26.08.2026 - 14:00
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Manifest üyelerinin şöhret öncesi görüntülerine bir yenisi daha eklendi! İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunu olan Hilal'in profesyonel müzik kariyerinden önce de dans ve sosyal medya dünyasında oldukça aktif olduğu biliniyordu. “Pinkeu” adıyla K-pop dans videoları paylaşan ve dans eğitmenliği yapan genç yıldızın, bir dönem Doğa İçin Çal projesinde yer aldığı da ortaya çıkmıştı. Bu kez ise Hilal'in henüz Manifest kurulmadan önce TikTok'ta açtığı canlı yayınlardan görüntüler yeniden gündeme geldi.

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Manifest'in sevilen isimlerinden Hilal Yelekçi, grubun en dikkat çeken üyelerinden biri olmayı başardı.

Manifest'in sevilen isimlerinden Hilal Yelekçi, grubun en dikkat çeken üyelerinden biri olmayı başardı.

Türkiye'nin son dönemde en hızlı yükselen müzik gruplarından biri olan Manifest, yalnızca şarkılarıyla değil her üyesinin birbirinden farklı karakteri ve yetenekleriyle de geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Grubun sahne performansı denildiğinde ilk akla gelen isimlerden biri ise hiç şüphesiz Hilal Yelekçi oldu. 2001 doğumlu olan Hilal, müzik kariyerinin yanı sıra akademik geçmişiyle de dikkat çeken genç isimler arasında yer alıyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun olan Hilal Yelekçi, bir yandan oldukça yoğun bir eğitim sürecini tamamlarken diğer yandan dans ve sosyal medya alanında kendi kitlesini oluşturdu. Yıllar boyunca farklı alanlarda kendisini geliştiren Hilal'in yolu, Hypers New Media tarafından hazırlanan Big5 Türkiye yarışmasıyla profesyonel müzik dünyasına çıktı.

Altı aylık yoğun bir kamp sürecine dayanan yarışmada vokal, dans, sahne duruşu, takım çalışması ve kamera önü performansı gibi birçok farklı alanda değerlendirilen Hilal, finale kalmayı başaran yarışmacılardan biri oldu. Yarışmanın sonunda Esin Bahat, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca ve Zeynep Sude Oktay ile birlikte Manifest grubunun altı üyesinden biri olarak seçildi.

Manifest'in 2025 yılında “Zamansızdık” şarkısıyla yaptığı çıkışın ardından Hilal'in uzun yıllardır üzerinde çalıştığı dans yeteneği de çok daha geniş bir kitle tarafından keşfedildi. “Arıyo”, “KTS” ve grubun ilk albümü Manifestival ile başarılarını sürdüren Manifest, kısa süre içerisinde milyonlarca dinlenmeye ulaştı. 

Hilal Yelekçi'nin sahneyle kurduğu bağ, Big5 Türkiye yarışmasına katılmasıyla başlamadı. Küçük yaşlardan itibaren dansa ilgi duyan Hilal, evde kendi kendine yaptığı çalışmaların ardından özellikle K-pop kültürüne yöneldi. K-pop gruplarının kusursuz koreografilerinden ve sahne şovlarından etkilenen genç isim, bu alandaki becerilerini geliştirmek için uzun yıllar boyunca eğitim aldı.

Profesyonel müzik dünyasına adım atmadan önce sosyal medyada “Pinkeu” adıyla tanınan Hilal, K-pop şarkıları için hazırladığı dans coverlarını takipçileriyle paylaşıyordu. High Heels, Street Jazz ve Hip-Hop gibi farklı dans türleri üzerine yoğunlaşan Hilal'in videoları, zaman içerisinde kendisine sadık bir takipçi kitlesi kazandırdı. Henüz Manifest ortada yokken sahne estetiği, kamera karşısındaki rahatlığı ve koreografi konusundaki titizliğiyle dikkat çekmeye başlamıştı.

Hilal Yelekçi bu dönemde yalnızca sosyal medya için dans videoları çekmekle kalmadı. Dans alanındaki deneyimini eğitmenlik yaparak da değerlendiren genç isim, özellikle K-pop koreografileri üzerine çalışmalar gerçekleştirdi.

Hilal Yelekçi, Manifest'ten önce “Pinkeu” adıyla kendi solo yolculuğunu çoktan başlatmıştı.

Hilal'in Manifest öncesinde TikTok canlı yayınlarında şarkı söylediği eski görüntüler ortaya çıktı.

Manifest üyelerinin kısa sürede büyük bir popülerliğe ulaşmasıyla birlikte grubun her üyesinin geçmişte yaptığı paylaşımlar da hayranlar tarafından tek tek keşfedilmeye başladı. Daha önce Hilal Yelekçi'nin “Pinkeu” adıyla paylaştığı dans videolarını ve Doğa İçin Çal projesindeki görüntülerini bulan sosyal medya kullanıcıları, bu kez genç şarkıcının eski TikTok canlı yayınlarına ulaştı.

Hilal'in henüz profesyonel müzik kariyerine başlamadığı yıllara ait olduğu belirtilen görüntülerde, evinden canlı yayın açarak takipçileriyle sohbet ettiği ve şarkı söylediği görüldü.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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