Manifest Üyesi Hilal Yelekçi'nin TikTok Canlı Yayınından Eski Görüntüleri Ortaya Çıktı!

Manifest üyelerinin kısa sürede büyük bir popülerliğe ulaşmasıyla birlikte grubun her üyesinin geçmişte yaptığı paylaşımlar da hayranlar tarafından tek tek keşfedilmeye başladı. Daha önce Hilal Yelekçi'nin “Pinkeu” adıyla paylaştığı dans videolarını ve Doğa İçin Çal projesindeki görüntülerini bulan sosyal medya kullanıcıları, bu kez genç şarkıcının eski TikTok canlı yayınlarına ulaştı.

Hilal'in henüz profesyonel müzik kariyerine başlamadığı yıllara ait olduğu belirtilen görüntülerde, evinden canlı yayın açarak takipçileriyle sohbet ettiği ve şarkı söylediği görüldü.