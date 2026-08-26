Manifest Üyesi Hilal Yelekçi'nin TikTok Canlı Yayınından Eski Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Manifest üyelerinin şöhret öncesi görüntülerine bir yenisi daha eklendi! İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunu olan Hilal'in profesyonel müzik kariyerinden önce de dans ve sosyal medya dünyasında oldukça aktif olduğu biliniyordu. “Pinkeu” adıyla K-pop dans videoları paylaşan ve dans eğitmenliği yapan genç yıldızın, bir dönem Doğa İçin Çal projesinde yer aldığı da ortaya çıkmıştı. Bu kez ise Hilal'in henüz Manifest kurulmadan önce TikTok'ta açtığı canlı yayınlardan görüntüler yeniden gündeme geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Manifest'in sevilen isimlerinden Hilal Yelekçi, grubun en dikkat çeken üyelerinden biri olmayı başardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hilal'in Manifest öncesinde TikTok canlı yayınlarında şarkı söylediği eski görüntüler ortaya çıktı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın