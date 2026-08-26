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Oyuncu Hilal Altınbilek "Öngörü" Filminin Basın Toplantısında Güzelliğiyle Büyüledi!

Oyuncu Hilal Altınbilek "Öngörü" Filminin Basın Toplantısında Güzelliğiyle Büyüledi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
26.08.2026 - 12:09
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Hilal Altınbilek uzun süren sessizliğini iddialı bir dönüşle bozdu! Bir Zamanlar Çukurova ve Şahane Hayatım gibi ses getiren dizilerle ekranların en sevilen başrollerinden biri haline gelen oyuncu, son olarak Sahtekarlar dizisinde izleyici karşısına çıkmıştı. Dizinin final yapmasının ardından bir süre Londra'ya yerleşen Altınbilek, şimdi Disney+ filmi Öngörü ile seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Serkan Çayoğlu ile başrolü paylaşan güzel oyuncu, filmin basın toplantısında basın mensuplarının karşısına çıktı. Ancak projenin gizemli hikayesi kadar Hilal Altınbilek'in gecedeki görünümü de dikkat çekti. Sade ama iddialı tarzıyla kamera karşısına geçen oyuncunun fit görünümü ve güzelliği sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

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Hilal Altınbilek, televizyonun en iddialı kadın başrollerinden biri haline geldi.

Hilal Altınbilek, televizyonun en iddialı kadın başrollerinden biri haline geldi.

Ekran yolculuğuna 2011 yılında yayınlanan Derin Sular dizisiyle başlayan Hilal Altınbilek, kariyerinin ilk dönemlerinden itibaren hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle dikkat çeken isimlerden biri oldu. Asıl büyük çıkışını ise 2013 yılında kadrosuna dahil olduğu Karagül dizisiyle yaptı. Özlem Şamverdi karakterine hayat verdiği yapımda üç sezon boyunca rol alan Altınbilek, dizinin geniş izleyici kitlesi sayesinde adını çok daha büyük bir kitleye duyurmayı başardı. Ardından Hayatımın Aşkı dizisinde Nil karakteriyle seyirci karşısına çıktı.

Hilal Altınbilek'in kariyerindeki asıl kırılma noktası ise 2018 yılında yayın hayatına başlayan Bir Zamanlar Çukurova oldu. Oyuncunun Züleyha Altun karakterine hayat verdiği dizi, Türkiye'de yakaladığı büyük başarının yanı sıra birçok ülkeye satılarak uluslararası alanda da geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Aşk, intikam, aile ve güç mücadeleleriyle örülü hikayenin merkezinde yer alan Altınbilek, dört sezon boyunca oldukça ağır ve duygusal sahnelerin altından kalkarak başrol konusundaki iddiasını kanıtladı. Züleyha karakteri sayesinde özellikle İtalya ve İspanya gibi ülkelerde de tanınan oyuncu, Türkiye'nin yurt dışında en çok ilgi gören ekran yüzlerinden biri haline geldi.

Peş peşe gelen başrollerin ardından kariyer rotasını dijital platformlara çevirdi.

Peş peşe gelen başrollerin ardından kariyer rotasını dijital platformlara çevirdi.

Hilal Altınbilek, Şahane Hayatım'ın ardından Burak Deniz ile başrollerini paylaştığı Sahtekarlar dizisiyle NOW ekranlarına döndü. Ancak büyük beklentilerle başlayan dizi, reytinglerde hedeflenen başarıyı yakalayamayınca ekran macerasını tamamladı.

Sahtekarlar'ın final kararının ardından Hilal Altınbilek'in Londra'da bir ev tuttuğu ve bir süre burada yaşayacağı öne sürüldü. Oyuncunun hem dinlenmek hem de yabancı dilini geliştirmek istediği, Türkiye'ye ise yeni projeleri için geleceği konuşuldu. Araya uzun bir mola koyacağı düşünülen Altınbilek'in, çekimleri daha önce tamamlanan yeni filmiyle seyircinin karşısına çıkmaya hazırlanması hayranlarını yeniden heyecanlandırdı.

Başarılı oyuncunun kariyerindeki yeni durağı, Disney+ için hazırlanan Öngörü oldu. Ay Yapım imzası taşıyan filmde Hilal Altınbilek'e Serkan Çayoğlu eşlik ediyor. Yargı dizisinin de yaratıcı ekibinde yer alan Sema Ergenekon'un kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda Ali Bilgin oturuyor. Gizem, psikolojik dram ve aşk unsurlarını bir araya getiren yapım, 28 Ağustos 2026 tarihinde Disney+'ta seyirciyle buluşacak.

Öngörü'nün basın toplantısında filmin önüne geçen detay, Hilal Altınbilek'in güzelliği oldu.

28 Ağustos'taki yayın öncesinde Öngörü ekibi, gerçekleştirilen özel basın buluşmasında bir araya geldi. Filmin başrolleri Hilal Altınbilek ve Serkan Çayoğlu, projeyi ilk kez izleyiciyle buluşturmanın heyecanını yaşarken basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. İkili, çekim sürecinin son derece keyifli geçtiğini ve alışılmış aşk hikayelerinden farklı, gizem dozu yüksek bir projeyle seyirci karşısına çıkacakları için heyecanlı olduklarını dile getirdi.

Filmin geleceği görebilen bir kadının kendi kaderiyle verdiği mücadeleyi anlatması toplantının en çok merak edilen başlıklarından biriydi. Ancak sosyal medyanın gündemine yerleşen asıl detay, Hilal Altınbilek'in basın buluşmasındaki görünümü oldu. 

Hilal Altınbilek'in basın toplantısından paylaşılan görüntüleri kısa süre içerisinde farklı sosyal medya platformlarında yayılmaya başladı. Kullanıcıların büyük bir kısmı başarılı oyuncunun güzelliğine, fit görünümüne ve yıllar içerisindeki değişimine övgüler yağdırdı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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