Oyuncu Hilal Altınbilek "Öngörü" Filminin Basın Toplantısında Güzelliğiyle Büyüledi!

Ekran yolculuğuna 2011 yılında yayınlanan Derin Sular dizisiyle başlayan Hilal Altınbilek, kariyerinin ilk dönemlerinden itibaren hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle dikkat çeken isimlerden biri oldu. Asıl büyük çıkışını ise 2013 yılında kadrosuna dahil olduğu Karagül dizisiyle yaptı. Özlem Şamverdi karakterine hayat verdiği yapımda üç sezon boyunca rol alan Altınbilek, dizinin geniş izleyici kitlesi sayesinde adını çok daha büyük bir kitleye duyurmayı başardı. Ardından Hayatımın Aşkı dizisinde Nil karakteriyle seyirci karşısına çıktı.

Hilal Altınbilek'in kariyerindeki asıl kırılma noktası ise 2018 yılında yayın hayatına başlayan Bir Zamanlar Çukurova oldu. Oyuncunun Züleyha Altun karakterine hayat verdiği dizi, Türkiye'de yakaladığı büyük başarının yanı sıra birçok ülkeye satılarak uluslararası alanda da geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Aşk, intikam, aile ve güç mücadeleleriyle örülü hikayenin merkezinde yer alan Altınbilek, dört sezon boyunca oldukça ağır ve duygusal sahnelerin altından kalkarak başrol konusundaki iddiasını kanıtladı. Züleyha karakteri sayesinde özellikle İtalya ve İspanya gibi ülkelerde de tanınan oyuncu, Türkiye'nin yurt dışında en çok ilgi gören ekran yüzlerinden biri haline geldi.