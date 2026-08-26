Oyuncu Hilal Altınbilek "Öngörü" Filminin Basın Toplantısında Güzelliğiyle Büyüledi!
Hilal Altınbilek uzun süren sessizliğini iddialı bir dönüşle bozdu! Bir Zamanlar Çukurova ve Şahane Hayatım gibi ses getiren dizilerle ekranların en sevilen başrollerinden biri haline gelen oyuncu, son olarak Sahtekarlar dizisinde izleyici karşısına çıkmıştı. Dizinin final yapmasının ardından bir süre Londra'ya yerleşen Altınbilek, şimdi Disney+ filmi Öngörü ile seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Serkan Çayoğlu ile başrolü paylaşan güzel oyuncu, filmin basın toplantısında basın mensuplarının karşısına çıktı. Ancak projenin gizemli hikayesi kadar Hilal Altınbilek'in gecedeki görünümü de dikkat çekti. Sade ama iddialı tarzıyla kamera karşısına geçen oyuncunun fit görünümü ve güzelliği sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
Hilal Altınbilek, televizyonun en iddialı kadın başrollerinden biri haline geldi.
Peş peşe gelen başrollerin ardından kariyer rotasını dijital platformlara çevirdi.
Öngörü'nün basın toplantısında filmin önüne geçen detay, Hilal Altınbilek'in güzelliği oldu.
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