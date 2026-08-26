Evlilik Hazırlığındaki Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız'ın Göcek Tatilindeki Kareleri Gündem Oldu!
Sıla Türkoğlu cephesinde hem kariyer hem de aşk hayatı doludizgin ilerliyor! Kızılcık Şerbeti ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan güzel oyuncu, son dönemde peş peşe gelen yeni proje haberleriyle adından söz ettiriyor. Bir yandan Serkan Çayoğlu ile başrolünü paylaştığı mini dizinin çekimlerini tamamlayan Türkoğlu'nun, Kerem Bürsin'in yeni projesinden teklif aldığı da konuşuluyor. Ünlü oyuncunun özel hayatında ise uzun süredir birlikte olduğu Ata Ayyıldız ile evlilik heyecanı yaşanıyor. İtalya'da aldığı romantik teklifin ardından nikah masasına oturması beklenen çift, bu kez ailelerinin de eşlik ettiği Göcek tatilinde objektiflere takıldı. Teknede görüntülenen ikilinin o anları kısa sürede magazin gündeminin dikkat çeken kareleri arasına girdi.
Kaynak: Habertürk
Sıla Türkoğlu, son yılların en hızlı yükselen oyuncularından biri haline geldi.
Kızılcık Şerbeti sonrasında peş peşe gelen projeler, Sıla Türkoğlu'nun kariyerinde yepyeni bir dönemin kapısını açtı.
Nikah masasına oturmaları beklenen çift, son olarak aile fertlerinin de katıldığı Göcek tatilinde objektiflere takıldı.
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