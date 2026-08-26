article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Evlilik Hazırlığındaki Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız'ın Göcek Tatilindeki Kareleri Gündem Oldu!

Evlilik Hazırlığındaki Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız'ın Göcek Tatilindeki Kareleri Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
26.08.2026 - 10:51
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Sıla Türkoğlu cephesinde hem kariyer hem de aşk hayatı doludizgin ilerliyor! Kızılcık Şerbeti ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan güzel oyuncu, son dönemde peş peşe gelen yeni proje haberleriyle adından söz ettiriyor. Bir yandan Serkan Çayoğlu ile başrolünü paylaştığı mini dizinin çekimlerini tamamlayan Türkoğlu'nun, Kerem Bürsin'in yeni projesinden teklif aldığı da konuşuluyor. Ünlü oyuncunun özel hayatında ise uzun süredir birlikte olduğu Ata Ayyıldız ile evlilik heyecanı yaşanıyor. İtalya'da aldığı romantik teklifin ardından nikah masasına oturması beklenen çift, bu kez ailelerinin de eşlik ettiği Göcek tatilinde objektiflere takıldı. Teknede görüntülenen ikilinin o anları kısa sürede magazin gündeminin dikkat çeken kareleri arasına girdi.

Kaynak: Habertürk

Kaynak: https://www.haberturk.com/magazin/fot...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sıla Türkoğlu, son yılların en hızlı yükselen oyuncularından biri haline geldi.

Sıla Türkoğlu, son yılların en hızlı yükselen oyuncularından biri haline geldi.

Televizyon dünyasına henüz genç yaşta adım atan Sıla Türkoğlu, kısa süre içerisinde ekranların en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı. Oyunculuk kariyerine 2018 yılında Ağlama Anne dizisinde hayat verdiği genç Alev karakteriyle başlayan Türkoğlu, asıl çıkışını Kanal 7 ekranlarında yayınlanan günlük dizilerle yaptı. Önce Yemin dizisinde Suna karakterine hayat veren başarılı oyuncu, ardından Emanet dizisinin başrolü Seher Kırımlı olarak izleyici karşısına çıktı. Uzun soluklu günlük dizilerin getirdiği yoğun çalışma temposu, Sıla Türkoğlu'nun hem geniş bir hayran kitlesine ulaşmasını hem de oyunculuk konusunda ciddi bir deneyim kazanmasını sağladı.

Ancak onu Türkiye çapında tanınan bir yıldıza dönüştüren proje, hiç şüphesiz Kızılcık Şerbeti oldu. 2022 yılında yayın hayatına başlayan dizide Doğa Korkmaz karakterine hayat veren Türkoğlu, yapımın daha ilk bölümlerinden itibaren en çok konuşulan oyuncularından biri haline geldi. Doğa'nın yaşadığı aile çatışmaları, çalkantılı evliliği ve zaman içerisinde geçirdiği değişim, Sıla Türkoğlu'nun oyunculuğuyla birleşince ortaya izleyicinin kolay kolay kayıtsız kalamadığı bir karakter çıktı. Diziden 2025 yılında ayrılan Türkoğlu'nun vedası da uzun süre gündemde kaldı.

Güçlü sosyal medya kitlesi, reklam anlaşmaları ve katıldığı davetlerde sergilediği tarzıyla yalnızca ekranın değil, magazin dünyasının da yakından takip ettiği isimlerden biri olan Sıla Türkoğlu, son dönemde kariyerinde daha farklı projelere yönelmesiyle dikkat çekiyor.

Kızılcık Şerbeti sonrasında peş peşe gelen projeler, Sıla Türkoğlu'nun kariyerinde yepyeni bir dönemin kapısını açtı.

Kızılcık Şerbeti sonrasında peş peşe gelen projeler, Sıla Türkoğlu'nun kariyerinde yepyeni bir dönemin kapısını açtı.

Sıla Türkoğlu, Kızılcık Şerbeti vedasının ardından İbrahim Çelikkol ile başrolünü paylaştığı Doktor: Başka Hayatta dizisiyle seyirci karşısına çıktı. İtalya yapımı Doc dizisinden uyarlanan medikal drama, NOW ekranlarında yayınlandı. Büyük beklentilerle başlayan yapım ne yazık ki reytinglerde arzu edilen sonucu elde edemedi ve 6. bölümün ardından ekran macerasını tamamladı. Böylece Türkoğlu'nun merakla beklenen yeni dizisi oldukça kısa ömürlü olmuş oldu.

Kariyeri kadar aşk hayatıyla da konuşulan Sıla Türkoğlu, Ata Ayyıldız ile evlilik yolunda ilerliyor.

Sıla Türkoğlu'nun özel hayatındaki en dikkat çeken gelişme ise dijital pazarlama ve işletmecilik alanında faaliyet gösteren Ata Ayyıldız ile yaşadığı ilişki oldu. Birlikteliklerini gözlerden tamamen uzak tutmasalar da özel hayatlarını her anıyla paylaşmayı tercih etmeyen çift, zaman zaman çıktıkları seyahatlerden romantik karelerle gündeme geldi.

Nikah masasına oturmaları beklenen çift, son olarak aile fertlerinin de katıldığı Göcek tatilinde objektiflere takıldı.

Nikah masasına oturmaları beklenen çift, son olarak aile fertlerinin de katıldığı Göcek tatilinde objektiflere takıldı.

Habertürk'ten Eren Gürel'in görüntülediği Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız, lüks teknede denizin ve güneşin tadını çıkarırken oldukça keyifliydi. Güne denize girerek başlayan Ayyıldız'a bir süre sonra Türkoğlu da eşlik etti. Teknede birbirleriyle şakalaşan, sarılarak manzarayı izleyen ve bol bol fotoğraf çeken çiftin rahat halleri kameralara yansıdı. Özellikle teknede yan yana görüntülendikleri anlar sosyal medyada kısa sürede yayılırken Sıla Türkoğlu'nun doğal güzelliği ve fit görünümü de takipçilerinden övgü aldı. Ailelerin de katıldığı bu tatil, yaklaşan düğün öncesinde “Aileler iyice kaynaştı” yorumlarını beraberinde getirdi. Henüz tarih açıklanmamış olsa da son karelere bakılırsa Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız cephesinde hem aşkın hem de evlilik hazırlıklarının son derece keyifli ilerlediği ortada.

twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın