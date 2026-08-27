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Hakkında Yakalama Kararı Bulunan Ezgi Fındık’ın Yurt Dışındaki Son Hali Ortaya Çıktı!

Hakkında Yakalama Kararı Bulunan Ezgi Fındık’ın Yurt Dışındaki Son Hali Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
27.08.2026 - 10:58
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Hakkında Aralık 2025’te yakalama kararı çıkarılan sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Operasyon döneminde yurt dışında olduğu tespit edilen ve aylar boyunca Türkiye’ye döndüğüne dair herhangi bir bilgi paylaşılmayan Fındık’ın son görüntüleri ortaya çıktı. Magazin içerik üreticisi Yağmur Çevik’in özel haberine göre fenomen, İtalya’da bir mekânda görüntülendi. Çevik, Fındık’ın yanındaki kişinin yeni sevgilisi olduğunu öne sürerken fenomenin değişen görünümüne de dikkat çekti. 

Kaynak: @blogyagmuru

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Sosyal medyanın en dikkat çeken isimlerinden Ezgi Fındık, hakkında çıkarılan yakalama kararıyla gündeme gelmişti.

Sosyal medyanın en dikkat çeken isimlerinden Ezgi Fındık, hakkında çıkarılan yakalama kararıyla gündeme gelmişti.

Güzellik, makyaj, moda ve lüks yaşam paylaşımlarıyla tanınan Ezgi Fındık, uzun yıllardır sosyal medyanın en çok takip edilen içerik üreticileri arasında yer alıyor. Kariyerine profesyonel makyaj sanatçısı olarak başlayan Fındık, zaman içerisinde sosyal medyadaki kitlesini büyüterek influencer dünyasının öne çıkan isimlerinden biri hâline geldi.

Yurt dışı seyahatlerinden lüks mekânlara, kullandığı markalardan özel hayatına kadar pek çok paylaşımı merakla takip edilen fenomen, geçmişte Mısırlı iş insanı Seif El Attal ile yaşadığı ilişkiyle de uzun süre magazin gündeminde kaldı. Ancak Ezgi Fındık’ın adı Aralık 2025’te bu kez özel hayatı ya da sosyal medya paylaşımlarıyla değil, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı bir soruşturmayla gündeme geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 22 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi. İstanbul merkezli olarak Muğla, Adana ve Antalya’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin cezaevinde olduğu belirlenirken bir kişinin ise adresinde bulunamadığı açıklandı.

Adresinde bulunamadığı belirtilen ismin sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık olduğu ve hakkında yakalama kararı çıkarıldığı kamuoyuna yansıdı.

Operasyon sırasında yurt dışında olduğu belirtilen Ezgi Fındık uzun süre gözlerden uzak kaldı.

Operasyon sırasında yurt dışında olduğu belirtilen Ezgi Fındık uzun süre gözlerden uzak kaldı.

Operasyonun gerçekleştirildiği dönemde Türkiye’de bulunmadığı belirtilen Fındık’ın yurt dışında olduğu öne sürüldü. Hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından fenomenin nerede olduğu merak edilirken Dubai’de bulunduğuna yönelik çeşitli iddialar ortaya atıldı. 

Yakalama kararından önce sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan ve günlük yaşamından sık sık kesitler paylaşan Ezgi Fındık’ın bu süreçte görünürlüğünü büyük ölçüde azaltması da dikkat çekti. 

Fenomenin son görüntüleri ise aylar sonra, magazin dünyasının yakından takip ettiği Yağmur Çevik’in yaptığı paylaşımla ortaya çıktı.

Ezgi Fındık’ın son hali İtalya’da ortaya çıktı: Yanındaki kişinin yeni sevgilisi olduğu öne sürüldü.

Yağmur Çevik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ezgi Fındık’ın İtalya’da çekildiği belirtilen yeni görüntülerine yer verdi. Bir mekânda otururken görüntülenen Fındık’ın yanında bulunan kişinin ise fenomenin yeni sevgilisi olduğu iddia edildi.

Yağmur Çevik, ilk görüntünün üzerine “Ezgi Fındık yeni sevgilisi ile İtalya’da görüntülendi” notunu düştü. Ardından Fındık’ın yüzünün daha net görüldüğü başka bir kareyi paylaşarak görünümündeki değişikliğe dikkat çekti. Çevik’in “Yalnız yüzü çökmemiş mi?” yorumu, kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini fenomenin son hâline çevirdi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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