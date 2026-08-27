Hakkında Yakalama Kararı Bulunan Ezgi Fındık’ın Yurt Dışındaki Son Hali Ortaya Çıktı!

Güzellik, makyaj, moda ve lüks yaşam paylaşımlarıyla tanınan Ezgi Fındık, uzun yıllardır sosyal medyanın en çok takip edilen içerik üreticileri arasında yer alıyor. Kariyerine profesyonel makyaj sanatçısı olarak başlayan Fındık, zaman içerisinde sosyal medyadaki kitlesini büyüterek influencer dünyasının öne çıkan isimlerinden biri hâline geldi.

Yurt dışı seyahatlerinden lüks mekânlara, kullandığı markalardan özel hayatına kadar pek çok paylaşımı merakla takip edilen fenomen, geçmişte Mısırlı iş insanı Seif El Attal ile yaşadığı ilişkiyle de uzun süre magazin gündeminde kaldı. Ancak Ezgi Fındık’ın adı Aralık 2025’te bu kez özel hayatı ya da sosyal medya paylaşımlarıyla değil, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı bir soruşturmayla gündeme geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 22 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi. İstanbul merkezli olarak Muğla, Adana ve Antalya’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin cezaevinde olduğu belirlenirken bir kişinin ise adresinde bulunamadığı açıklandı.

Adresinde bulunamadığı belirtilen ismin sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık olduğu ve hakkında yakalama kararı çıkarıldığı kamuoyuna yansıdı.