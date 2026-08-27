Hakkında Yakalama Kararı Bulunan Ezgi Fındık’ın Yurt Dışındaki Son Hali Ortaya Çıktı!
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Hakkında Aralık 2025’te yakalama kararı çıkarılan sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Operasyon döneminde yurt dışında olduğu tespit edilen ve aylar boyunca Türkiye’ye döndüğüne dair herhangi bir bilgi paylaşılmayan Fındık’ın son görüntüleri ortaya çıktı. Magazin içerik üreticisi Yağmur Çevik’in özel haberine göre fenomen, İtalya’da bir mekânda görüntülendi. Çevik, Fındık’ın yanındaki kişinin yeni sevgilisi olduğunu öne sürerken fenomenin değişen görünümüne de dikkat çekti.
Kaynak: @blogyagmuru
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Sosyal medyanın en dikkat çeken isimlerinden Ezgi Fındık, hakkında çıkarılan yakalama kararıyla gündeme gelmişti.
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Operasyon sırasında yurt dışında olduğu belirtilen Ezgi Fındık uzun süre gözlerden uzak kaldı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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