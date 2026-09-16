Senin Sonbahar Tercihlerine Göre Şarkın Ne Olmalı?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Sonbahar senin için ne ifade ediyor? Sen bize sonbaharını anlat biz de sana bu sonbaharda sana iyi gelecek o şarkıyı söyleyelim. Hazırsan hadi başlıyoruz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Yağmurlu bir sonbahar gününde ideal aktiviten bunlardan hangisi?
2. Sonbahar denince aklına ilk gelen koku veya tat ne peki?
3. Bu mevsimde gardırobunun vazgeçilmez parçası hangisi?
4. Sonbahar sana duygusal olarak ne hissettiriyor?
5. Gökyüzü griye büründüğünde dışarıdaki manzara sende nasıl bir etki bırakır?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Bir sonbahar akşamı senin için ideal ortam bunlaran hangisi?
7. Sonbahar yapraklarının dökülüşünü izlerken aklından hangisi geçer?
8. Bu mevsimde en çok hangi renk paleti seni yansıtıyor?
Taylor Swift – All Too Well
The Paper Kites – Bloom
Nora Jones – Come Away With Me
Lana Del Rey – Mariners Apartment Complex
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın