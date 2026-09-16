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Senin Sonbahar Tercihlerine Göre Şarkın Ne Olmalı?

etiket Senin Sonbahar Tercihlerine Göre Şarkın Ne Olmalı?

Begüm
Begüm - Onedio Editörü
16.09.2026 - 22:01
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Sonbahar senin için ne ifade ediyor? Sen bize sonbaharını anlat biz de sana bu sonbaharda sana iyi gelecek o şarkıyı söyleyelim. Hazırsan hadi başlıyoruz!

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1. Yağmurlu bir sonbahar gününde ideal aktiviten bunlardan hangisi?

2. Sonbahar denince aklına ilk gelen koku veya tat ne peki?

3. Bu mevsimde gardırobunun vazgeçilmez parçası hangisi?

4. Sonbahar sana duygusal olarak ne hissettiriyor?

5. Gökyüzü griye büründüğünde dışarıdaki manzara sende nasıl bir etki bırakır?

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6. Bir sonbahar akşamı senin için ideal ortam bunlaran hangisi?

7. Sonbahar yapraklarının dökülüşünü izlerken aklından hangisi geçer?

8. Bu mevsimde en çok hangi renk paleti seni yansıtıyor?

Taylor Swift – All Too Well

Sen tam bir klasik sonbahar romantiğisin. Mevsimin getirdiği o tatlı melankoli, geçmişe duyulan özlem ve sinematik hava seni doğrudan etkisi altına alıyor. Yağmur damlaları camdan süzülürken hafızanda eski anıları tazelemeyi, o kırık ama güzel duyguların içinde gezinmeyi seviyorsun. Senin sonbahar şarkın; uzun, anlatı dolu ve her dizesinde ayrı bir sonbahar yaprağı saklı olan bu epik masterpiece.

The Paper Kites – Bloom

Senin için sonbahar bir hüzün mevsimi değil; zihnini arındırma, doğayla hizalanma ve tazelenme dönemi. Serin rüzgarı yüzünde hissetmeyi, dökülen yaprakların arasında kulaklığını takıp kendi ritminde yürümeyi çok seviyorsun. Aşırı drama yerine doğallığı ve sadeliği arıyorsun. Akustik gitar tınıları ve yumuşak melodiyle senin içsel berraklığına en çok eşlik edecek parça tam olarak bu.

Nora Jones – Come Away With Me

Sonbahar senin için tamamen konfor, sıcaklık ve hygge yaşam tarzı demek. Dışarıdaki soğuk hava, senin evde yarattığın o sıcak ve huzurlu kozayı daha da kıymetli kılıyor. Battaniyenin altına girmek, sıcak bir içecekle gevşemek ve ruhunu dinlendirmek en büyük lüksün. Sesiyle adeta sıcak bir battaniye gibi seni sarmalayacak, yumuşacık caz tınılarıyla ruhunu dinlendirecek şarkın kesinlikle bu.

Lana Del Rey – Mariners Apartment Complex

Sen sonbaharın derin, gizemli ve şiirsel tarafını temsil ediyorsun. Yüzeysel duygular sana göre değil; gri gökyüzü senin yaratıcılığını ve içsel dünyanı besliyor. Karanlık şıklığı, derin sorgulamaları ve estetiği seviyorsun. Bitişlerin içindeki zarafeti görebilen romantik ruhun için Lana'nın o büyüleyici, zamansız ve melankolik sesi bu mevsimdeki en büyük eşlikçin olacak.

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Begüm
Begüm
Onedio Editörü
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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