Senin Sonbahar Tercihlerine Göre Şarkın Ne Olmalı?

Senin için sonbahar bir hüzün mevsimi değil; zihnini arındırma, doğayla hizalanma ve tazelenme dönemi. Serin rüzgarı yüzünde hissetmeyi, dökülen yaprakların arasında kulaklığını takıp kendi ritminde yürümeyi çok seviyorsun. Aşırı drama yerine doğallığı ve sadeliği arıyorsun. Akustik gitar tınıları ve yumuşak melodiyle senin içsel berraklığına en çok eşlik edecek parça tam olarak bu.