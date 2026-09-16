Bu Marketin Çatısında Tarla Var: Marullar Aynı Gün Rafa İniyor
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Berlin'in Lankwitz semtindeki bir süpermarketin çatısında alışılmadık bir manzara var: Alışveriş yapılan katın hemen üzerinde, gerçek bir tarla gibi marul yetişiyor. REWE'nin bu projesi, 2.760 metrekarelik alanıyla Almanya'nın en büyük çatı çiftliği unvanını taşıyor. Hasat edilen marullar aynı gün işlenip alt kattaki süpermarket raflarına konuyor. İşte detaylar...
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REWE Grup CEO'su Peter Maly, 21 Mayıs 2026'da açılan bu projeyle şirketin yeşil bina stratejisini geliştirdiklerini ve döngüsel inşaatı kentsel gıda üretimiyle birleştirdiklerini açıkladı.
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ECF Farmsystems'in kurucusu ve genel müdürü Nicolas Leschke, marulların neredeyse hiç toprak kullanılmadan özel tepsilerde günde birkaç kez besin çözeltisiyle sulanarak yetiştirildiğini anlattı.
Çatı çiftliği süpermarketin atık ısısı, bir ısı pompası ve yağmur suyu toplama sistemiyle beslenirken, bina yüzde 100 yenilenebilir elektrikle çalışıyor ve yaklaşık 200 güneş paneline sahip.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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