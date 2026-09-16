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Yaşam
Bu Marketin Çatısında Tarla Var: Marullar Aynı Gün Rafa İniyor

Bu Marketin Çatısında Tarla Var: Marullar Aynı Gün Rafa İniyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
16.09.2026 - 22:10
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Berlin'in Lankwitz semtindeki bir süpermarketin çatısında alışılmadık bir manzara var: Alışveriş yapılan katın hemen üzerinde, gerçek bir tarla gibi marul yetişiyor. REWE'nin bu projesi, 2.760 metrekarelik alanıyla Almanya'nın en büyük çatı çiftliği unvanını taşıyor. Hasat edilen marullar aynı gün işlenip alt kattaki süpermarket raflarına konuyor. İşte detaylar...

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REWE Grup CEO'su Peter Maly, 21 Mayıs 2026'da açılan bu projeyle şirketin yeşil bina stratejisini geliştirdiklerini ve döngüsel inşaatı kentsel gıda üretimiyle birleştirdiklerini açıkladı.

REWE Grup CEO'su Peter Maly, 21 Mayıs 2026'da açılan bu projeyle şirketin yeşil bina stratejisini geliştirdiklerini ve döngüsel inşaatı kentsel gıda üretimiyle birleştirdiklerini açıkladı.

Ahşap karkaslı süpermarketin üzerine inşa edilen çatı çiftliği için yaklaşık 1.800 metreküp yerel çam kerestesi kullanıldı; bu da yapının içinde yaklaşık 930 ton karbondioksit eşdeğerinin depolanmasını sağladı. Modüler yapısı sayesinde ahşap bileşenler ileride sökülüp yeniden kullanılabilir.

ECF Farmsystems'in kurucusu ve genel müdürü Nicolas Leschke, marulların neredeyse hiç toprak kullanılmadan özel tepsilerde günde birkaç kez besin çözeltisiyle sulanarak yetiştirildiğini anlattı.

ECF Farmsystems'in kurucusu ve genel müdürü Nicolas Leschke, marulların neredeyse hiç toprak kullanılmadan özel tepsilerde günde birkaç kez besin çözeltisiyle sulanarak yetiştirildiğini anlattı.

Dört farklı marul çeşidinden oluşan bu ürün, ekimden rafa kadar sadece 23 gün sürüyor. Her gün hasat edilen marullar süpermarketin içinde işlenip paketleniyor ve doğrudan satışa sunuluyor.

Çatı çiftliği süpermarketin atık ısısı, bir ısı pompası ve yağmur suyu toplama sistemiyle beslenirken, bina yüzde 100 yenilenebilir elektrikle çalışıyor ve yaklaşık 200 güneş paneline sahip.

Çatı çiftliği süpermarketin atık ısısı, bir ısı pompası ve yağmur suyu toplama sistemiyle beslenirken, bina yüzde 100 yenilenebilir elektrikle çalışıyor ve yaklaşık 200 güneş paneline sahip.

REWE'ye göre bu sayede market, geleneksel süpermarketlere kıyasla yaklaşık yüzde 50 daha az enerji tüketiyor. Peter Maly, bu yeni nesil süpermarket modelinin artık seri üretime geçtiğini, modüler yapı sayesinde çatı kullanımının her lokasyona göre uyarlanabildiğini ve Almanya'da benzer ahşap karkaslı mağazaların planlandığını belirtti. Tam kapasitede çatı çiftliğinin yılda 900 bin karışık salata paketi üretip Berlin metropol bölgesindeki yaklaşık 500 REWE mağazasına ürün sağlaması hedefleniyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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