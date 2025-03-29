"Yaren Leylek"i Görüntüleyen Alper Tüydeş Maltepe Miting Alanı Üzerinden Geçen Leylekleri Paylaştı

Adem Amca ve Yaren Leylek'i fotoğraflayan Alper Tüydeş'i tanıyor olabilirsiniz. Yaban Hayatı Fotoğrafçısı olan Alper Türydeş, çektiği fotoğraflarla görenleri doğanın kalbine götürüyor.
Kendisi şimdi de CHP'nin tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için düzenlediği mitingden bir görüntü paylaştı. Miting alanının üzerinde uçan leylekleri paylaşan Tüydeş paylaşımına 'Leylekler güzelikleri severler' notunu düştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bugün Ekrem İmamoğlu destekçileri Maltepe'de buluştu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın