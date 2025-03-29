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"Yaren Leylek"i Görüntüleyen Alper Tüydeş Maltepe Miting Alanı Üzerinden Geçen Leylekleri Paylaştı

"Yaren Leylek"i Görüntüleyen Alper Tüydeş Maltepe Miting Alanı Üzerinden Geçen Leylekleri Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
29.03.2025 - 22:19

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Adem Amca ve Yaren Leylek'i fotoğraflayan Alper Tüydeş'i tanıyor olabilirsiniz. Yaban Hayatı Fotoğrafçısı olan Alper Türydeş, çektiği fotoğraflarla görenleri doğanın kalbine götürüyor.

Kendisi şimdi de CHP'nin tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için düzenlediği mitingden bir görüntü paylaştı. Miting alanının üzerinde uçan leylekleri paylaşan Tüydeş paylaşımına 'Leylekler güzelikleri severler' notunu düştü.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Bugün Ekrem İmamoğlu destekçileri Maltepe'de buluştu.

Bugün Ekrem İmamoğlu destekçileri Maltepe'de buluştu.

Mitinge 2.2 milyon insanın katıldığı açıklandı. Miting alanından birçok görüntü paylaşıldı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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