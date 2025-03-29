Ekrem İmamoğlu'nun X Hesabından Maltepe Mitingi'nden Görüntüler Paylaşıldı

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı 19 Mart gününden bu yana ülkenin dört bir yanında İmamoğlu destekçileri bir araya geldi. Bu protestoların en büyüğü ise bugün gündüz saatlerinde gerçekleştirildi. Ekrem İmamoğlu destekçileri Maltepe'de bir araya geldi.
Ekrem İmamoğlu'nun X hesabından, Maltepe Mitingi'nde çekilmiş görüntüler paylaşıldı. 'Aziz milletim; Asla umudunuzu yitirmeyin.' notuyla paylaşılan görüntülere Ekrem İmamoğlu'nun İstiklal Marşı'ndan okuduğu dizeler de eklendi.
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Maltepe'de toplanan kalabalık, polisin yüz tanıma sisteminden geçerek alana alındı.
İşte o paylaşım;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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