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Ekrem İmamoğlu'nun X Hesabından Maltepe Mitingi'nden Görüntüler Paylaşıldı

Ekrem İmamoğlu'nun X Hesabından Maltepe Mitingi'nden Görüntüler Paylaşıldı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
29.03.2025 - 20:31

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Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı 19 Mart gününden bu yana ülkenin dört bir yanında İmamoğlu destekçileri bir araya geldi. Bu protestoların en büyüğü ise bugün gündüz saatlerinde gerçekleştirildi. Ekrem İmamoğlu destekçileri Maltepe'de bir araya geldi. 

Ekrem İmamoğlu'nun X hesabından, Maltepe Mitingi'nde çekilmiş görüntüler paylaşıldı. 'Aziz milletim; Asla umudunuzu yitirmeyin.' notuyla paylaşılan görüntülere Ekrem İmamoğlu'nun İstiklal Marşı'ndan okuduğu dizeler de eklendi.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Maltepe'de toplanan kalabalık, polisin yüz tanıma sisteminden geçerek alana alındı.

Maltepe'de toplanan kalabalık, polisin yüz tanıma sisteminden geçerek alana alındı.

Alanda 2.2 milyon kişinin toplandığı açıklandı. Mitingde çekilen görüntülerle oluşturulan klip, Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaşıldı.

İşte o paylaşım;

İşte o paylaşım;
twitter.com

Aziz milletim;

Asla umudunuzu yitirmeyin.

Göreceksiniz; haktan ve hukuktan nasibini almamış bir avuç insan kaybedecek, millet kazanacak.

Milyonlar bugün iradesine sahip çıktı.

Teşekkürler İstanbul.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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Jonathan

Akın var akın, güneşe akın. Güneşi zapt edeceğiz, güneşin zaptı yakın.