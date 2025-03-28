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Özgür Özel “CHP, Ülkeyi Dışarıya Şikayet Ediyor” Diyenlere Yanıt Verdi

Özgür Özel “CHP, Ülkeyi Dışarıya Şikayet Ediyor” Diyenlere Yanıt Verdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
28.03.2025 - 20:58

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Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması üzerine CHP'de hareketli bir dönem başladı. İmamoğlu'nun tutuklanması ile birlikte CHP Genel Başkanı Özgür Özel başta olmak üzere CHP'li belediye başkanları ve milletvekilleri yaşananlarla ilgili bir mücadele vermeye başladı.

CHP lideri Özgür Özel “CHP, ülkeyi dışarıya şikayet ediyor” diyenlere yanıt verdi. 'Daha 10 ay önce yüzde 50’nin üzerinde oyla seçilen Ekrem İmamoğlu’nun tutuklandığını, kurulan kumpası anlatmayacak mıyız?' dedi.

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Buradan izleyebilirsiniz;

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı günden beri Özgür Özel Saraçhane'de halkla bir araya geliyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı günden beri Özgür Özel Saraçhane'de halkla bir araya geliyor.

Basının sorularını da yanıtlayan Özgür Özel, yaşanan gelişmeler hakkında da açıklamalarda bulunuyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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