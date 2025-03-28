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Silivri Cezaevi'ne Ziyarette Bulunan Erkan Baş Gazetecilerin Sorularını Yanıtladı

Silivri Cezaevi'ne Ziyarette Bulunan Erkan Baş Gazetecilerin Sorularını Yanıtladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
28.03.2025 - 18:13 Son Güncelleme: 28.03.2025 - 19:26

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TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş Silivri Cezavi'ne ziyarette bulundu. Cezaevinde Ekrem İmamoğlu, Can Atalay ve Ercüment Akdeniz ile görüştü. Görüşme sonrası ise gazetecilerin sorularını yanıtlamak üzere kamera karşısına geçti. 'Görüyorum ki bugün cezaevi de mücadele alanı haline gelmiş. Yüreklerimizin birlikte atmasını bu dört duvar engelleyemiyor.' diyen Baş, verilen cezaların hukuksuz olduğunu belirtti.

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19 Mart sabahı gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu, 4 gün süren gözaltı süreninin ardından tutuklandı.

19 Mart sabahı gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu, 4 gün süren gözaltı süreninin ardından tutuklandı.

Karara Türkiye'nin dört bir yanından tepki gelirken, siyasi isimlerden de tepki sesleri yükseldi.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş da yaşananlara tepki gösterdi.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş da yaşananlara tepki gösterdi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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