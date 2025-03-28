Silivri Cezaevi'ne Ziyarette Bulunan Erkan Baş Gazetecilerin Sorularını Yanıtladı

TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş Silivri Cezavi'ne ziyarette bulundu. Cezaevinde Ekrem İmamoğlu, Can Atalay ve Ercüment Akdeniz ile görüştü. Görüşme sonrası ise gazetecilerin sorularını yanıtlamak üzere kamera karşısına geçti. 'Görüyorum ki bugün cezaevi de mücadele alanı haline gelmiş. Yüreklerimizin birlikte atmasını bu dört duvar engelleyemiyor.' diyen Baş, verilen cezaların hukuksuz olduğunu belirtti.